El verano puede ser una época ideal para cambiar de televisor. Los nuevos modelos, presentados normalmente a primeros de año, ya están asentados y hay multitud de reviews que nos pueden ayudar a evaluarlos. Además, no es complicado encontrar buenas ofertas que serán cada vez mejores según pasen los meses.

Hace tiempo publicamos el artículo 9 consejos para comprar un buen televisor y mi primera recomendación es que lo consultéis. Todo lo que dijimos entonces sigue siendo válido y no tiene mucho sentido repetirlo. Lo que sí podemos hacer es ampliarlo con los puntos que debéis tener en cuenta para comprar un televisor en 2020.

Si puedes, mejor un panel de 10 bits

Un panel de 8 bits puede reproducir 256 tonos de color rojo, verde o azul para componer las imágenes, haciendo un total de 16,7 millones de colores distintos. Hasta ahora, esto era más que suficiente pero la llegada del HDR hace que la profundidad de color gane importancia.

Por eso, conviene optar por televisores con panel de 10 bits (hasta 1073 millones de colores diferentes) que son capaces de mejorar el realismo y la precisión cromática en escenarios exigentes como los contenidos 4K HDR. En 2020, casi todos los televisores de gama media y alta tienen panel de 10 bits, mientras que los de 8 quedan relegados a pequeñas diagonales o marcas poco conocidas.

HDR obligatorio. HDR10+ y Dolby Vision recomendable

Si estás leyendo estas líneas es porque quieres dar un salto de calidad en tu salón digital y el siguiente paso es el HDR. Puede que todavía no esté tan implantando como nos gustaría, pero el apoyo de la industria es potente y la experiencia, con la tecnología adecuada, impresionante. Si tu opción tiene HDR10+ y Dolby Vision (o, al menos, una de las dos), mejor.

El HDR no es importante hasta que ves algo en HDR.

El HDMI 2.1 será importante

El estándar HDMI lleva muchos años con nosotros y hace relativamente poco acaba de recibir una actualización importante que lleva el ancho de banda disponible de 18 a 48 Gbps. Los fabricantes están aprovechando el canal para incorporar tecnologías como el VRR (tasa de refresco variable), el ALLM (Auto Low Latency Mode) o QFT (Quick Frame Transport) orientadas a mejorar la experiencia cuando jugamos o vemos una película.

Por ello, procura que al menos uno de los puertos de tu nuevo televisor sea HDMI 2.1.

Mínimo 4K. Máximo 4K.

No hay motivos para comprar algo menos que 4K (de hecho, es complicado encontrarlo ya en diagonales por encima de las 50 pulgadas), ni tampoco para dar el siguiente paso. El 8K está todavía en pañales y no hay contenido disponible. ¿Os suena? Es lo mismo que le pasó al 4K hace unos cuantos años, cuando parecía que siempre tendríamos suficiente con el 1080p.

OLED, QLED, ULED, LED, MicroLED, MiniLED…¡qué lío!

Aunque los departamentos de marketing de los fabricantes insistan, en la práctica hay solo dos tecnología que dominan el mercado: el LCD y el OLED. El LED (y el QLED y…) son sistemas de retroiluminación nuevos, pero no una nueva tecnología, como explicamos con detalle en este artículo.

Dado que estamos en una guía y conviene abreviar, seguro que coincidimos en que lo que determina la elección es el presupuesto disponible así que os dejo algunos consejos que os pueden ayudar:

Si queréis la mejor calidad de imagen y vais a ver contenido (multimedia o videojuegos) capaz de aprovechar un buen panel la mejor opción es OLED.

Si no sois fanáticos de la calidad de imagen y solo vais a ver la TDT, no merece la pena comprar un televisor caro.

Si tenéis un salón grande y os preocupan los ángulos de visualización, también OLED.

Si veis principalmente la TV de día, en un estancia muy iluminada y os preocupa el brillo, mejor un buen LCD.

Si el presupuesto no es un problema, comprar OLED. Si lo es, optad por el mejor LCD que os podáis permitir (idealmente VA Edge LED).

Para televisores destinados a segundas habitaciones y solo para ver TDT lo más razonable es un IPS de precio ajustado. Sin contenido con el que aprovechar la tecnología es mejor no gastar de más.

Mejor un buen 2019 (¡o incluso 2018!) que un mal 2020

El probable que el vendedor del centro comercial os argumente lo contrario pero, en realidad, los televisores no cambian tanto de un año a otro (con alguna excepción, por supuesto). Estos equipos bajan de precio rápidamente y con un presupuesto normal se puede optar por un gama alta de 2019 frente a un gama media del año actual. En al mayoría de casos, la opción más racional es la primera y por eso veréis varios modelos 2019 en nuestra lista.

Nuestra selección de televisores recomendados para 2020

He repasado el mercado para traeros algunas opciones que me parecen interesantes. No son los modelos más baratos ni los más caros, son los televisores que más me convencen y los que creo que pueden servir de referencia a la mayoría.

LG OLED C9

Uno de los mejores televisores de 2019 sigue siendo uno de mis preferidos este año. Calidad de imagen brutal, mínima latencia, compatible con Dolby Vision y HDMI 2.1 de serie. Quizás la única pega es que el sonido no está a la altura, pero es algo común en casi todos y tiene solución vía barra de sonido.

Por qué deberías comprarlo

Gran calidad de imagen, con negros y contraste fabuloso

Diseño cuidado

Sistema operativo rápido y bien optimizado

Por qué deberías elegir otra opción

Hay televisores más brillantes

No tiene soporte para HDR10+

Precio: 1.299 en Amazon.

Panasonic TX-55GZ1000

La firma japonesa lleva años siendo la referencia para los aficionados a la calidad de imagen. Exceptuando algún titubeo durante la transición del LCD al OLED, los televisores Panasonic están muy orientados a cinéfilos que valoran la fidelidad de color y el trabajo con el movimiento por encima de cualquier otro factor.

El GZ1000 cada vez tiene un precio más razonable (si no tenéis problemas de presupuesto, dejad de leer e id a por el GZ2000) y viene con una calibración impecable para lograr la mejor experiencia cinematográfica.

Por qué deberías comprarlo

Calidad de imagen espectacular

Compatible con Doble Vision y HDR10+

Fantástico diseño

Negro absoluto

Por qué deberías elegir otra opción

El sonido Atmos es mejorable

Mando a distancia regular

Escasas actualizaciones por parte de la marca

Precio: 1.299 en El Corte Inglés

Sony OLED AG9 MASTER Series

Calidad (y precio) Sony en estado puro. A pesar de tener más de un año, este televisor puede presumir de uno de los mejores paneles OLED del mercado que, además, viene excelentemente calibrado de fábrica.

Además de ser un televisor de ensueño para contenidos multimedia, también es fantástico para disfrutar de videojuegos debido a su baja latencia y mínimo tiempo de respuesta. El sistema operativo AndroidTV está ya muy maduro y el sonido que ofrece por encima de la media. Excelente opción en su rango de precio.

Por qué deberías comprarlo

Excelente calidad de imagen

Sublime diseño y calidad de construcción

Sobresalientes ángulos de visión

Latencia reducida y bajo tiempo de respuesta

Por qué deberías elegir otra opción

No compatible con HDR10+

El precio sigue siendo elevado.

Precio: 1.999 euros en El Corte Inglés

LG NanoCell SM9800

El primer LCD de nuestra lista supone el tope de gama de la casa coreana para este año. Cuenta con retroiluminación FALD y tecnología de generación de color mediante nanopartículas, posicionándolo como una buena alternativa al OLED.

En su momento superó los 1.600 euros, un precio excesivo para lo que ofrecía que se ha moderado considerablemente. A tener en cuenta su apuesta por el HDR, con soporte para HDR10 y Dolby Vision, la conectividad HDMI 2.1 y el foco en los videojuegos, con tecnologías como VRR o ALLM de serie.

Por qué deberías comprarlo

Notable calidad de imagen

HDMI 2.1 en los cuatro puertos

WebOS funciona bien y no molesta

Espectacular para jugar

Por qué deberías elegir otra opción

El panel, siendo bueno, no está a la altura de otros LCD VA de gama alta

La peana debe mejorar

Precio: 1.026 euros en Amazon

Sony XG95

Otra gran apuesta basada en LCD, con panel VA de alto contraste y sistema de retroiluminación FALD. Esta propuesta de Sony se puede encontrar por debajo de los 1000 euros en 55 pulgadas y es una compra interesante para un perfil todoterreno: TDT, cine, series, videojuegos…

Por qué deberías comprarlo

Fantástico panel con gran rendimiento HDR

Excelente con zonas oscuras teniendo en cuenta que es un LCD

Bien calibrado de fábrica

Precio ajustado

Por qué deberías elegir otra opción

No es compatible con HDR10+

Echamos de menos un punto más de rendimiento en SmartTV.

Precio: 979 euros en PC Componentes

Samsung QE55Q80T

Este gran exponente de la apuesta por QLED de Samsung combina una gran calidad de imagen, buen sonido y un diseño muy cuidado. Nos gustan los cuatro HDMI 2.1 y el sistema operativo, completo, rápido e intuitivo.

El Samsung QE55Q80T se ve bien sin necesidad de tocar nada y responde con cualquier tipo de contenido. Los más sibaritas echamos de menos el soporte para Dolby Vision pero, en términos generales, es una opción estupenda que ahora está mucho mejor precio que cuando salió.

Por qué deberías comprarlo

Gran contraste y reproducción de color

Sonido sorprendente

Excelente con zonas oscuras teniendo en cuenta que es un LCD

Bien calibrado de fábrica

Precio ajustado

Por qué deberías elegir otra opción

No es compatible con HDR10+

Echamos de menos un punto más de rendimiento en SmartTV.

Precio: 1295 euros en El Corte Inglés

LG OLED55GX

Probablemente, uno de los mejores televisores de 2020. Mejora en todo al C9 (presente también en esta lista), ofrece una calidad de imagen sublime y cuenta con el nuevo modo Filmaker que promete llevar a un nuevo nivel la experiencia del cine en casa.

Si os vais al inicio de esta guía y repasáis lo que debemos pedir a un televisor este modelo lo tiene todo, a excepción del HDR10+, y un precio que se ha ido ajustando con el paso de los meses. Desde mi punto de vista, una de las mejores opciones del mercado a día de hoy.

Por qué deberías comprarlo

Gran panel, con negros sorprendentes y excelente detalle en sombra.

Impresionante rendimiento HDR

Modo Filmaker

Soporte Dolby Vision IQ y Dolby Atmos

Baja latencia y tiempo de respuesta

Espectacular diseño y calidad de construcción

Por qué deberías elegir otra opción

No es compatible con HDR10+

Si el diseño no te importa tanto, hay opciones más baratas (como el 65CX)

El precio es elevado

Precio: 2249 euros en FNAC