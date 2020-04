Valve ha presentado una patente de un Steam Controller 2, la segunda versión del mando de juegos de marca propia, que apunta a un importante rediseño y una clara inspiración en el Xbox Elite por su capacidad modular.

Valve descontinuó el Steam Controller original a finales del año pasado, seguramente al no alcanzar las ventas previstas. Si la compañía ha alcanzado el primer puesto mundial en plataformas digitales para juegos, sus aventuras en hardware no han corrido la misma fortuna. El Steam Link (muy ligado al mando) también fue descontinuado y las superprometedoras Steam Machines han terminado en fiasco absoluto. Como máquina al menos, porque la idea del proyecto (Linux + Steam OS) está ahí para quien pudiera recoger el testigo.

Steam Controller es (o fue) un controlador diferente, innovador, con valor propio y personalizable al máximo como vimos en su análisis. Pero no gustó a todo el mundo, necesitando tiempo de adaptación tanto para los usuarios acostumbrados a los mandos de consola, como los que llegaban del mundo PC más acostumbrados al uso de ratón y teclado. Esa era la idea principal, reemplazarlos. No funcionó.

Steam Controller 2 es distinto. Valve parece haberse inspirado en el Xbox Elite y es un buen espejo donde mirarse porque es de lo mejor del mercado. La patente sugiere que apostará por la capacidad modular del mando de Microsoft, extrayendo los trackpads y reemplazarlos con otros componentes que producirá Valve. Las palancas traseras también son intercambiables.

El cuestionado joystick sería reemplazado por un D-pad, mientras que el apartado del software también sería revisado, «detectando el tipo de entrada y comunicándose con una aplicación o plataforma de juegos para recomendar títulos compatibles para el accesorio instalado».

A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm

— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020