PS5 apostará por el falso 4K, según varios desarrolladores

Así de claro ha sido Dusk Golem, PS5 apostará por el falso 4K. Según este insider, quien filtró con total acierto información clave sobre Resident Evil Village antes de su lanzamiento, tanto los resultados que Capcom está obteniendo con dicho juego en la consola de Sony como las valoraciones de otros estudios apuntan en esa dirección.

La fuente tiene un grado de credibilidad bastante alto, como he dicho es un insider que clavó todo lo que filtró sobre Resident Evil Village, y además tiene contactos en la industria. Por otro lado debo decir que esa idea de que PS5 apostará por el falso 4K no me sorprende en absoluto, de hecho ya os dije cuando vimos a qué tarjeta gráfica podría equivaler la GPU de PS5 que esta estaba entre una RX 5600 XT y una RX 5700, y ambas son soluciones pensadas para jugar en 1440p, no en 4K.

Pero eso no es todo. Hay que tener en cuenta también que PS5 ya demostró sus carencias con la demo del Unreal Engine 5, puesto que solo pudo ejecutarla en 1440p dinámicos y con tirones más que evidentes que confirmaban unos 30 FPS raspados con bajones claros. Todo esto tiene una explicación, y ya os la he dado en artículos anteriores, PS5 va a ser más potente que PS4, pero los juegos de nueva generación también van a ser más exigentes.

PS5 apostará por el falso 4K, ¿qué significa esto exactamente?

Pues es muy sencillo, al decir que PS5 apostará por el falso 4K nos estamos refiriendo a que recurrirá al reescalado para llegar a dicha resolución, una técnica que prácticamente se ha convertido en algo habitual en PS4 Pro y en Xbox One X, aunque está última recurre a ella con menor frecuencia gracias a su mayor potencia.

PS5 no tiene potencia suficiente para mover juegos de nueva generación en 4K manteniendo una «fluidez aceptable», entrecomillado porque todavía no sé si hablamos de 30 FPS o de 60 FPS.

Sé lo que os estáis preguntando, si Xbox Series X tiene el mismo problema, y según la fuente de la noticia no, la consola de Microsoft se maneja mucho mejor trabajando en resoluciones 4K. De nuevo no me sorprende, la GPU de PS5 tiene 2.304 shaders no tiene todas las funciones de la arquitectura RDNA 2, mientras que la GPU de Xbox Series X tiene 3.328 shaders y cuenta, en teoría, con todas las funciones de la arquitectura RDNA 2. Hay una diferencia enorme, como ya os he dicho en otras ocasiones.

Veremos cómo apañan los desarrolladores esta situación, sobre todo para que PS5 no quede en una evidente desventaja frente a Xbox Series X en los juegos multiplataforma. Quizá opten por esa terrible paridad que lastró en su momento a Xbox frente a PS2, aunque en esta ocasión Microsoft tiene una posición más importante que antaño en el sector, así que lo veo poco probable.

Al decir que PS5 apostará por el falso 4K podríamos pensar que la consola de Sony será más barata que la de Microsoft, pero según este insider no será así. Asegura que PS5 será menos potente que Xbox Series X pero más cara. No está confirmado y sé que suena difícil de creer, pero tiene sentido. Sony tiene menos margen para asumir pérdidas por cada consola vendida, y además hay que tener en cuenta que lanzar PS5 con un precio mucho más bajo que Xbox Series X podría dar una mala imagen, hacer creer al usuario que cuesta menos porque es inferior (y obviamente lo es, en términos de potencia bruta).

Os recuerdo que el lanzamiento de PS5 y de Xbox Series X tendrá lugar a finales de 2020, concretamente en noviembre. Se rumorea que ambas tendrán un precio aproximado de entre 400 y 500 euros.