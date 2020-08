PS5 y Xbox Series X llegarán a finales de este mismo año y, como sabrán nuestros lectores habituales, tendrán un tiempo de coexistencia con PS4 y Xbox One. No hay nada concretado, pero creo que podremos diferenciar dos fases:

Durante el primer año inmediatamente posterior al lanzamiento de la nueva generación tanto PS4 como Xbox One seguirán recibiendo muchos juegos, y las exclusivas para la nueva generación serán bastante reducidas.

Si os preguntáis cuánto tiempo se mantendrán PS4 y Xbox One creo que ya os he contestado de forma implícita, un par de años, en el mejor de los casos, aunque no descarto que su abandono casi total tenga lugar incluso un poco antes.

Los desarrolladores están cansados de PS4 y Xbox One

En concreto de lo flojo que resulta su hardware. Así de claro fue John Linneman, una de las figuras más conocidas de la reputable y fiable Digital Foundry, quien ha tenido la oportunidad de hablar con numerosos desarrolladores, y estos le han transmitido su deseo de abandonar PS4 y Xbox One.

Ya os he hablado de esta cuestión en varias ocasiones, de hecho fui de los primeros en poner de manifiesto que la CPU de PS4 y Xbox One suponía un importante cuello de botella. La primera monta una CPU Jaguar de ocho núcleos a 1,6 GHz, y la segunda monta la misma CPU pero a 1,75 GHz. El IPC de dicho procesador está al nivel de un Intel Atom, es decir, no llega ni siquiera a igualar a un Core serie 2000 basado en Sandy Bridge, una generación de procesadores que, os recuerdo, llegó al mercado en 2011.

PS4 Pro y Xbox One X no mejoraron apenas, ya que ambas incorporan el mismo procesador con el mismo número de núcleos, pero a unas frecuencias de 2,13 GHz y 2,3 GHz, respectivamente. Teniendo en cuenta que la GPU de la primera rinde casi como una RX 470 y que la segunda está al nivel de una RX 580 (aproximadamente) no es difícil afirmar que el procesador ha sido un enorme cuello de botella en la generación actual.

PS5 y Xbox Series X marcan un paso en la dirección correcta

Por suerte, este problema quedará superado con Xbox Series X y PS5, ya que ambas consolas montarán una CPU Zen 2, pero los desarrolladores van a tener que seguir lidiando con las limitaciones que imponen los chips Jaguar de AMD en las consolas de la generación actual, algo que han calificado de «desesperante y doloroso». Sony ha sido clara, su última gran exclusiva para la generación actual podría ser Ghost of Tsushima, mientras que Microsoft, por contra, prefiere apostar por una cierta continuidad intergeneracional.

El desarrollo de juegos intergeneracionales es complicado y también resulta negativo para el usuario y para la imagen de las consolas de nueva generación, y que los desarrolladores tendrán que partir del hardware más débil, PS4 y Xbox One, y ofrecer una experiencia limitada que no aprovechará de verdad el potencial de ambas consolas. Sin embargo, se trata de un esfuerzo que vale la pena, ya que solo PS4 suma más de 110 millones de usuarios.

Liza Shulyaeva, ex ingeniera de software del estudio DICE, confirmó que los desarrollos multiplataforma son un auténtico suplicio, y que es fácil que surjan problemas de compatibilidad a nivel de SDK y otras herramientas que complican mucho el proceso.

Entiendo que para los que compraron hace poco una PS4 Pro o una Xbox One X pueda ser molesto pensar que su reciente adquisición tiene los días contados, pero qué puedo decir, es el problema de utilizar un hardware tan pobre y depender de forma tan marcada del milagro de la optimización y de desarrollos que solo pueden limitarse a crear juegos repetitivos y con mecánicas calcadas.