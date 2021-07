Lucasfilm contrata al creador de este impresionante deepfake de The Mandalorian

Hace ya más de medio año que vimos el estreno y final de la segunda temporada de The Mandalorian, donde Lucasfilm y Disney nos sorprendieron con el regreso sorpresa de un joven Luke Skywalker recreado a través de un deepfake gracias al propio actor y los milagros de la tecnología CGI. Sin embargo, siendo un rostro tan conocido por los fans, esta cara remasterizada digitalmente fue recibida bajo diversas (y en algunos casos duras) críticas, llegando incluso alguno de los fans más entendidos a intentaron arreglar la escena con algunas herramientas y programas adicionales.

Lo más curioso es los resultados tan impresionantes de algunos de ellos que, como el que os mostramos en el vídeo a continuación, no sólo logran impresionarnos a nosotros, sino a la propia filmográfica. De hecho, este youtuber conocido como Shamook, sin duda no olvidará el día en el que hizo este deepfake mejorado, ya que le ha supuesto una oferta de trabajo para trabajar junto con Lucasfilm en sus próximos proyectos, tal y como ha compartido la compañía «para que no presenten efectos visuales faciales y de envejecimiento decepcionantes» para los fans.



Aunque este no ha sido el único proyecto que le ha hecho ganar la atención del equipo de Star Wars, y es que anteriormente también también trabajó en otros deepfake como las apariciones de Tarkin y Leia en Rogue One, vídeos que aunque no muestran unos resultados tan impresionantes como este último, sin duda demuestran el gran potencial del cinéfilo.

Así pues, la noticia de su contratación llega de la manera más curiosa posible, a través de la sección de comentarios de otro de sus vídeos deepfake en el que reemplazaba a Christian Bale con Robert Pattinson como Batman en la película de Christopher Nolan, donde Shamook escribió que se unió a Lucasfilm y Industrial Light & Magic (ILM) hace unos meses, bajo el cargo de «Artista Senior de captura facial».

Un representante del estudio dijo en un comunicado que «durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en el aprendizaje automático como en la inteligencia artificial como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver el impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología«.