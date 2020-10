Desde que se confirmó que PS5 va a contar con un SSD de 825 GB nos surgió una importante duda: ¿cuánto espacio quedará libre para el usuario? Las primeras informaciones sugerían que podría rondar los 700 GB, una cifra que no solo resultaba bastante razonable, sino que además era incluso un dato positivo, ya que tras dar formato al sistema el SSD de PS5 debería quedar por debajo de los 800 GB.

Una reciente filtración ha cumplido, sin embargo, los peores pronósticos, ya que indica que PS5 solo dejará libres 660 GB al usuario. El resto del espacio estará ocupado por el sistema operativo y las aplicaciones que dicha consola traerá preinstaladas. La verdad es que tiene sentido, ya vimos en su momento que Xbox Series X, que tiene un SSD de 1 TB, dejará libres 802 GB.

La diferencia entre ambas consolas sería de 142 GB libres a favor de Xbox Series X, aunque como sabemos PS5 juega con la ventaja de tener un SSD más rápido, ya que funciona a 5,5 GB/s, mientras que la unidad de la consola de Microsoft alcanza los 2,4 GB/s. Si queréis repasar las características técnicas de ambos sistemas no os perdáis el artículo que publicamos en su momento dedicado a poner frente a frente a Xbox Series X y PS5.

Sony ha priorizado el rendimiento del SSD sobre la capacidad, un movimiento que ha generado cierta controversia. Por un lado, está claro que contar con un SSD más rápido puede marcar una diferencia notable, pero esta solo será visible en aquellos juegos que hayan sido desarrollados específicamente para aprovechar el potencial real de dicha unidad, es decir, en los exclusivos de PS5. Los títulos multiplataforma, por contra, estarán desarrollados sobre la base común más lenta, con todo lo que ello implica.

¿Tendremos bastante con 660 GB o PS5 se quedará corta en capacidad de almacenamiento?

Polémicas a un lado, creo que es la pregunta más importante que debemos hacernos, y la verdad es que no resulta complicado dar una respuesta. A mi juicio estamos ante una capacidad demasiado ajustada, y creo que a corto o medio plazo acabará siendo insuficiente.

Vamos a analizarlo desde una perspectiva de usuario simple y pura. Imagina que vas a comprar una PS5, llegas a casa y procedes a instalar tu primer juego para empezar a disfrutar de tu consola. Dicho juego podría ser, perfectamente, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, que ocupa 52 GB de espacio.

Empiezas a jugarlo, te gusta, pero quieres compaginarlo con Call of Duty Modern Warfare 2019, un juego que ocupa alrededor de 230 GB de espacio. Con dos juegos instalados ya has ocupado 282 GB, lo que significa que te quedan libres 378 GB. Puede que ahora no te parezca un problema, pero cada vez más juegos requieren entre 100 y 200 GB de espacio, lo que significa que, de media, podrías instalar entre dos y tres juegos más antes de llenar el SSD de tu PS5.

Sé lo que estáis pensando, que no pasa nada, que podéis borrar juegos e instalar nuevos títulos. Sí, eso es cierto, pero eliminar e instalar juegos con frecuencia resulta molesto, limita la experiencia de uso y podría, en casos extremos, afectar a la vida útil del SSD de la consola.

Mi experiencia con PS4 (tengo la versión Slim con 1 TB de capacidad) también lleva a pensar que 660 GB no serán suficiente para disfrutar de una experiencia verdaderamente óptima en PS5. Siembre hay juegos que queremos mantener instalados, y con el lanzamiento de futuras actualizaciones y DLCs el peso de estos se puede disparar notablemente. Ahora mismo en mi PS4 me quedan libres unos 60 GB, y porque he decidido «limpiar un poco» la unidad de almacenamiento. Y vosotros, ¿creéis que 660 GB son suficientes?