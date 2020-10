Tras haber adelantado todas las mejoras y capacidades de su nuevo sistema de almacenamiento SSD interno, las últimas pruebas realizadas a las unidades de prueba cedidas por Microsoft nos ofrecen nuevos detalles sobre los requisitos mínimos que deberán cumplir el resto de dispositivos de almacenamiento externo para ambas Xbox Series X y S. Y es que además de las ya anunciadas memorias SSD externas de alta velocidad, esta nueva generación de consolas también será compatible con los dispositivos de almacenamiento USB.

Para aquellos que buscan ahorrar algo de dinero, Microsoft ha confirmado recientemente los requisitos mínimos para usar un dispositivo de almacenamiento externo para la instalación de juegos y aplicaciones, con el único requisito de incluir un conector USB 3.0 tipo-A con un mínimo de 128 GB de espacio. Unas cualidades que si bien descartarán algunos discos duros más antiguos y memorias USB de menor capacidad, sin duda nos ofrece una enorme cantidad de alternativas fácilmente encontrables en el mercado.

Y es que sin duda se trata de una alternativa notablemente más asequible que los conectores de alta velocidad SSD NVMe de Seagate, que si bien suman algunas cualidades interesantes como la actualización «plug and play», ya han confirmado unos precios de salida que comenzarán desde los 220 euros.

Si una de las ventajas de la nueva consola de Microsoft es que pese a la optimización y recomendación de uso de los SSD, ambos modelos Xbox Series X y S también serán compatibles con este tipo de dispositivos de almacenamiento, cabe mencionar que estas memorias externas no nos podrán ofrecer los tiempos de carga rápidos de los títulos de nueva generación. Aunque sin duda se trata de una opción para tener en cuenta de cara a almacenar el resto de juegos compatibles de anteriores generaciones que no requieran de una velocidad de lectura tan rápida, dejando así un mayor espacio libre en la no tan amplia memoria interna.