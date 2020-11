Lo de las NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti es, probablemente, el mejor ejemplo de un secreto a voces. Empezó siendo un rumor cada vez más recurrente, y que siempre tuvo bastante sentido, hasta que a mitades de septiembre, por un desliz de la propia NVIDIA, apareció referenciada en su página web. A finales de septiembre se produjeron los primeros «avistamientos» y, hace solo unos días, la situación se volvió aún más rocambolesca cuando varios minoristas chinos la incluyeron en sus webs, poniéndola a la venta en la modalidad, obviamente, de reserva.

¿Y por qué digo que es un secreto a voces? Pues porque en la presentación de la serie RTX 30, vieron la luz las GPUs RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090. Nada se dijo y nada se supo de la que sería el punto de entrada a la la arquitectura Ampere de NVIDIA, una RTX 3060 que, sin alcanzar las prestaciones de sus hermanas mayores, sí que supone un importante salto de rendimiento con respecto a las RTX 2060. Pero lo peor no es que no se mencionaran entonces, es que NVIDIA oficialmente todavía no ha dicho absolutamente nada.

Por fin, más vale tarde que nunca, parece que NVIDIA va a oficializar la existencia de la RTX 3060 y, como podemos leer en DSOF, la fecha elegida para ello es el próximo 17 de noviembre. Con una pequeña salvedad, eso sí, y es que de confirmarse la teoría, sería un anuncio dedicado exclusivamente a presentar la GPU RTX 3060 Ti, no se espera, en principio, ni la versión normal ni la OC (overclockeada) de la GPU de entrada a RTX 30.

En base a la información filtrada hasta el momento, ya podemos contar con una idea bastante precisa sobre la GPU RTX 3060 Ti, éstas son sus especificaciones técnicas:

Tamaño: 392 mm2

17.400 millones de transistores

Velocidad del núcleo base: 1.410 MHz

Velocidad del núcleo turbo: 1.665 MHz

4.864 shaders

152 núcleos Tensor

38 núcleos RT

8 Gbytes de memoria dedicada GDDR6

Interfaz de la memoria de 256 bits

Velocidad de la memoria: 14 Gbps

Ancho de banda máximo: 448 GB/s

Consumo TDP: 180 vatios

En cuanto al precio, gracias al adelanto de su puesta a la venta que mencioné anteriormente, se sabe que llegará al mercado chino en un rango comprendido entre los 2.049 y los 2.999 yuanes, de 305 a 446 dólares al cambio. Con estos listados y teniendo en cuenta que el precio fijado para la RTX 3070 es de 499 dólares, un nivel de precio lógico sería 399 dólares.

Con respecto a su disponibilidad, podemos apostar a que las primeras RTX 3060 Ti se venderán como pan caliente un domingo por la mañana. Con la única diferencia de que, por norma general, las tahonas y los hornos de panadería tienen la capacidad necesaria para satisfacer, si no toda la demanda, sí una inmensa parte de ella. O NVIDIA lleva muchos meses produciendo stock y más stock de la RTX 3060 (y no es el caso), o la mayoría de los usuarios que quieran adquirirla tendrán que esperar hasta algún momento del primer trimestre de 2021… y esperemos que no haya quienes se queden en lista de espera hasta el segundo.

Y en lo referido a los modelos RTX 3060 y RTX 3060 OC… de momento «silencio radio».