Al reciente lanzamiento de las Xbox Series X y Series S se les une hoy la PS5, dándonos por fin la oportunidad de enfrentar a estas consolas. Y es que más allá de arquitecturas, teraflops y otros detalles técnicos, lo que realmente nos interesa es saber cómo rinden los juegos en las mismas, y si realmente existe una diferencia real entre ambas.

Unas pruebas que no han tardado en realizar desde Eurogamer, quienes acaban de compartir un extenso artículo con los resultados y vídeo comparativo al correr un mismo juego. ¿Pero qué título sería el más correcto y neutro para utilizar y forzar las consolas a su máximo rendimiento? La respuesta es sencilla: Devil May Cry 5 Special Edition.

Y es que esta adaptación de nueva generación ha llegado junto con unas mejoras gráficas y de rendimiento prácticamente idénticas en ambas consolas, con un modo normal que ejecuta el juego a 4K en resolución nativa, modos de rendimiento y calidad con y sin trazado de rayos, un modo de alta velocidad de fotogramas por segundo destinado al juego en pantallas con una tasas de refresco de hasta 120Hz y desbloquear los fps del juego para superar la barrera de las 60 imágenes por segundo.

Comparativa de rencimiento: PS5 vs Xbox Series X

Modo normal

La forma estándar de jugar Devil May Cry en ambas PS5 y Xbox Series X es usar el modo normal, que funciona con renderizado de resolución nativa en Full HD a 3.840 x 2.160 píxeles. El juego en los nuevos sistemas es principalmente a 60 fps o más, pero puede haber caídas por debajo, y las escenas de corte se ven especialmente afectadas.

En el modo normal, Xbox Series X es notablemente más rápida que PS5, pero solo en términos de porcentaje de un dígito, con unas diferencias alrededor del ocho por ciento.

Así pues, resulta interesante ver el gran salto que supone este cambio con respecto a la anterior generación, dado que PS4 Pro utilizó técnicas de reconstrucción de imágenes para llegar a 1800p, mientras que Xbox One X utilizó la misma reconstrucción para apuntar a los 4K.

Modo de alta velocidad de fotogramas

Este modo conserva la misma resolución objetivo 4K, pero la logra mediante técnicas de reconstrucción de imágenes y un escalado inteligente desde una resolución nativa más pequeña. Para ser justos, la solución de Capcom aquí es excelente y el aumento de la velocidad de fotogramas es sustancial.

En una variedad de contenido probado en este modo, ambas consolas entregaron un promedio de 100 fps. Sin embargo, el promedio no cuenta la historia real. Xbox conserva una ventaja en las escenas de corte y en algunos contenidos del juego, pero nuevamente, la diferencia resulta mínima, con una PS5 significativamente más rápida y consistente en términos generales.

Y es que tal y como afirman desde Digital Foundry, todo a punta a que exista algún tipo de cuello de botella para la API que afecta el rendimiento en el lado de Xbox.

Modo de rendimiento de trazado de rayos

Ejecutado a 1080p nativos en ambas plataformas, con reflejos de trazado de rayos completos más niebla de vóxel alineada con frustrum, la disminución de la resolución permite que el modo Ray Tracing se ejecute a velocidades de cuadro similares al modo normal.

Durante los contenidos igualados como las escenas de cinemáticas, Xbox Series X disfruta de una ventaja de rendimiento muy pequeña, mientras que la PS5 parece tomar la delantera en otros momentos puntuales de los combates y otras escenas de corte, para luego experimentar una importante pico repentino. Unos cambios que podrían deberse a la propia naturaleza dinámica del juego, en el que no es posible generar un contenido completamente idéntico píxel por píxel.

Y es que a nivel general nos encontramos con unas diferencias incluso más bajas que las vistas en el modo normal, por lo que la conclusión realmente se centraría en un rendimiento esencialmente igual para ambas consolas.

Modo de calidad de trazado de rayos

Aumentando la resolución hasta los 3.840 x 2.160 píxeles, pero utilizando la misma técnica de reconstrucción de imágenes utilizada en el modo de alta velocidad de fotogramas para mejorar el rendimiento, el impacto del Ray Tracing resulta bastante notable, traduciéndose en una experiencia de juego centrada en esencia por debajo de los 60 cuadros por segundo.

Sobre el papel, PS5 logra igualar el rendimiento durante gran parte de la duración, mientras que en otras escenas está a solo 4-5 fps por detrás. Sin embargo, aunque es difícil de precisar exactamente cuánto de estas diferencias corresponde a la carga no idéntica del juego, sin duda se aprecia una ligera ventaja de rendimiento en las Xbox Series X.

Conclusiones

En términos de correlacionar las especificaciones en papel con la experiencia real en pantalla, PlayStation 5 está superando su peso o Xbox Series X no está cumpliendo todo el potencial prometido por una mayor inversión en silicio y una interfaz de memoria mucho más sustancial. Aunque cabe mencionar que este título usa una versión mejorada de su motor original y, aunque no se pueda afirmar al 100% sin la confirmación oficial de Capcom, todo apunta a que las características más avanzadas de RDNA 2, como el sombreado de velocidad variable, no se están utilizando.

No obstante, incluso sin hacer uso de esta arquitectura, Xbox parece tener una ventaja consistente, aunque muy pequeña, en tres de los cuatro modos, siendo su único punto débil la inconsistencia en el modo de alta velocidad de cuadros.

Por otra parte, el hecho de usar Devil May Cry 5 como punto de referencia se debe principalmente al hecho de que los desarrolladores han apuntado a 120Hz como la salida de frecuencia de actualización estándar. Un detalle idóneo para ver las métricas de rendimiento de gama alta, pero una mala noticia para la experiencia de juego, especialmente en PlayStation 5.

Y es que en la consola de Sony la salida de 120Hz estará limitada en cualquier pantalla, sin importar la resolución, con una reducción de escala a 1440p sobre la que los usuarios no tendremos ningún control.