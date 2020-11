Apple prepara una sorpresa para Navidad

Que 2020 ha sido un año de lo más particular para Apple es algo que, a falta de solo un mes y medio para concluir este año no creo que nadie pueda discutir. Con sus luces y sus sombras, y hablando exclusivamente de las acciones adoptadas por la compañía, dudo mucho que, con la llegada del cada vez más cercano 2021, sus directivos brinden y despidan el año como si hubiera sido «uno más», como si no hubiera resultado especial por múltiples razones.

Y ahora, por si nos faltaba más, el popular y fiable filtrador L0vetodream ha publicado un tweet en el que afirma que Apple nos dará una sorpresa estas navidades. El texto completo del tweet es el siguiente: «You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS: Winter exclusive、good for winter)«. Así que, de nuevo, ya estamos preguntándonos otra vez qué estará tramando Apple para despedir este año, y son varias las posibilidades que me vienen a la cabeza.

You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Si miramos al año pasado, en algunos mercados Apple hizo ofertas especiales para algunos de sus productos coincidiendo con estas fechas. Así, si pensamos en una línea continuista, tiene sentido pensar que el tweet se refiere a repetir dicha promoción. Sin embargo, la última frase del tweet, ese «good for winter» es algo que me hace dudar, ¿por qué es algo bueno para el invierno? Aquí es donde dejo volar la imaginación y entro, de lleno, en el terreno de la más absoluta especulación.

¿Qué caracteriza al invierno? Sé que hay excepciones, pero suele destacar por el frío. No creo que Apple se vaya a lanzar al sector textil, vendiendo jerseys y bufandas (que tendrían su público, eso también es cierto). Así que, pensando en que se mantengan en sus líneas de producto (presentes e hipotéticas pero fundamentadas), ¿con qué podría sorprendernos Apple en diciembre, que sea algo que más o menos esperamos y que sea bueno para el invierno, y quizá no tanto para el verano? ¿Quizá unos auriculares grandes?

Apple AirPods Studio

Ya han pasado meses desde que la versión tope de gama de los AirPods empezó a convertirse en un rumor recurrente. Y ya en mayo de este año, según algunas fuentes, estaban a punto de entrar a las líneas de producción. Así, los esperamos en la WWDC 2020, en la keynote de septiembre (time flies), en la presentación de octubre (Hi speed) y en la de noviembre (One more thing). En todos los casos, ya lo sabes, finalmente los auriculares no hicieron acto de aparición.

Es posible que los rumores sobre su entrada en producción, allá por mayo, fueran incorrectos, pero aún así su nombre sigue resonando con bastante fuerza, y cada vez son más las voces que apuntan a que, sea a finales de este 2020 o en algún momento de 2021, finalmente los veremos aterrizar. Y más aún desde que, hace unas semanas, Huawei presentara sus FreeBuds Studio, unos auriculares muy en la línea de lo que esperamos de los Studio de Apple. Seguramente en Cupertino no haya hecho ninguna gracia que Huawei se les haya adelantado, más aún utilizando ese nombre, y quieran dar salida a sus Studio (quizá con otro nombre) lo antes posible.

Otra posibilidad que, en todo caso, podría complementar a los auriculares (no sustituirlos, porque en este caso no le veo una utilidad específica durante el invierno) son los enigmáticos Airtag, ese dispositivo localizador del que llevamos ya mucho tiempo hablando y que, obviamente, se integraría en Find My network, la ampliación del servicio Find My de Apple, y que fue anunciada el pasado mes de junio.

En realidad, claro, todo esto es especulación. De momento lo único que sabemos es que un filtrador ha dicho que Apple prepara algo para esta Navidad. ¿Finalmente serán descuentos? ¿Los auriculares? ¿Airtag? ¿Algo nuevo y que ni nos imaginamos? Apple, de nuevo, nos deja a la espera y además, en esta ocasión, nos lanza (indirectamente) otro recordatorio de que cada día falta menos para la Navidad.