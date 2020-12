Los revendedores siguen intentando hacer su agosto aprovechándose de todos aquellos que quieren comprar una PS5 o una Xbox Series X. No importa la consola que quieras adquirir, ambas están agotadas, las reposiciones de stock son una «lucha encarnizada» en la que es casi imposible lograr una unidad, y para muchos las opciones se limitan a una dualidad simple y clara: aceptar un precio abusivo y adquirir esas consolas en reventa, o esperar.

Si compras una PS5 o una Xbox Series X en reventa tendrás, como dijimos, que estar dispuesto a aceptar precios abusivos, que pueden ir desde los 600 hasta los 1.000 euros, dependiendo de la plataforma de venta en la que mires. Es cierto que los precios han bajado a niveles más «razonables», y creo que esto se debe a la respuesta mayoritaria de los consumidores, que han mostrado un enorme rechazo a los especuladores.

En mi caso, tenía pensado comprar una PS5 para poder aprovechar mis juegos de PS4. Sí, a pesar de todas las críticas que he vertido sobre dicha consola en numerosos artículos voy a comprar una unidad. No debería sorprenderos, como sabrán nuestros lectores habituales soy totalmente imparcial, el hecho de que me guste un producto o de que vaya a comprarlo no me impide ver sus defectos, y tampoco me frena a la hora de mostraros la realidad del mismo. Mi único objetivo era evitaros un desengaño a la hora de comprar una PS5 o una Xbox Series X, ya que se había generado un «hype» absurdo alrededor de ambas.

No vale la pena comprar una PS5 o una Xbox Series X pagando de más

Lo tengo clarísimo. Entiendo que es complicado luchar contra esa «ansiedad» que nos entra en ciertas ocasiones, y que se torna verdaderamente acuciante cuando tenemos muchas ganas de hacernos con un determinado producto, pero ahora mismo lo mejor es esperar y tener paciencia, no hay más.

Piensa, por un momento, en lo que ganas, y en lo que pierdes, si compras una PS5 o una Xbox Series X pagando de más. Vas a regalar dinero a los especuladores, fomentando con ello esta práctica, y además vas a tener en tus manos un producto que, en cuanto se normalice el stock, no valdrá ni la mitad de lo que has pagado por él. En solo unos meses tu inversión se devaluará enormemente.

¿Merece la pena aceptar todo eso solo por jugar uno o dos meses antes a tu PS5 o a tu Xbox Series X? Quizá alguno de nuestros lectores responda que sí, y lo respeto, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero yo lo tengo clarísimo, no vale la pena. Prefiero esperar, al fin y al cabo tampoco es que pierda nada importante ahora mismo, ya que tengo una PS4 y un PC de gama alta. Demon´s Souls Remake es el único exclusivo que me tienda mucho, pero lo tengo decidido, voy a esperar.

Ahora os toca a vosotros, ¿pagarías de más por una PS5 o una Xbox Series X? Si la respuesta es sí, ¿cuál sería vuestro límite?