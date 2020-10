Nintendo Switch Pro podría tener una pantalla Mini-LED

Los meses (por no decir los años) van pasando, y Nintendo todavía nos tiene a la espera de la Switch Pro. Finalmente, y salvo una sorpresa de última hora (que sería de lo más sorprendente) todo apunta a que la evolución de la consola de Nintendo llegará en 2021. Y en realidad tiene cierta lógica, puesto que la compañía nipona nunca ha querido entrar en la guerra de las consolas, así que no me extrañaría en absoluto que, aún estando en disposición de lanzar la Switch Pro en este último trimestre de 2021, estratégicamente hayan pensado que tiene más sentido esperar al año que viene, para no ver su lanzamiento eclipsado por el de PS5 y Xbox Series.

Adicionalmente, una ventaja de este retraso, sea programado o accidental, es que Nintendo está teniendo la posibilidad de explorar diversas opciones para la nueva Switch Pro y, según sabemos hoy por Económic Daily News (en chino), una de ellas sería dejar de lado la tecnología LED para, en su lugar, montar una pantalla Mini-LED. Un cambio que, de confirmarse, supondría una gran noticia por varias razones, y una razón más para plantearse el binomio formado por una de las next-gen y la nueva Switch.

Este rumor indica que personal de Nintendo visitó recientemente las oficinas de Innolux Corp., un fabricante taiwanés que produce panel Mini-LED, lo que ha dado lugar a las especulaciones. Una teoría que tiene bastante sentido, puesto que es una tecnología especialmente recomendable para dispositivos móviles, y que fabricantes como Apple también se están planteando ya para sus dispositivos.

La tecnología Mini-LED ofrece algunas ventajas sobre la tecnología LCD y OLED, ya que permite una mejor iluminación de fondo de la pantalla, mejorando el contraste y posiblemente la duración de la batería. Si finalmente Nintendo Switch Pro supone un salto cualitativo en lo referido a sus prestaciones y, como consecuencia de ello, ofrece vídeo 4K, usar una pantalla Mini-LED tendría bastante sentido, especialmente porque permitiría una mayor autonomía gracias a su menor consumo.

Si bien todavía no hay confirmación de nada por parte de Nintendo, la mayoría de los rumores apuntan a que finalmente la Switch Pro no llegará hasta 4K, sino que se quedará en 1.080p. No obstante, a estas alturas nada es seguro, y que finalmente su lanzamiento se haya retrasado hasta 2021, dando más tiempo para que su colaboración con NVIDIA de sus frutos. Algo que, sumado a la posibilidad de que su pantalla sea Mini-LED, la teoría de 4K vuelve a cobrar cierto sentido.