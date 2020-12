Algo que Microsoft nos ha dejado muy claro de siempre con respecto a Flight Simulator es que quería ofrecer a los jugadores una experiencia lo más realista posible. Incluso en las primeras versiones, con poco más que un puñado de píxeles en la pantalla, el modelo de vuelo era todo lo realista que podía ser, y esto ha sido una constante en el título en toda su historia. El último ejemplo de ello lo tenemos en los mapas, que pese a algún que otro gazapo, combinan la inmensa base de imágenes de Bing con otras tomadas y diseñadas específicamente para el simulador.

Y lo mismo podríamos decir de la meteorología, de los modelos de aeronaves, de la física de los mismos… Flight Simulator no busca ser divertido (aunque para algunos, entre los que me incluyo, lo sea y mucho), pretende ser una experiencia lo más parecida a volar de verdad. Y sí, es cierto que cuenta con asistentes, ayudas, procedimientos simplificados y demás, pero no es una gran diferencia con respecto a tener a un instructor sentado a tu derecha, dándote indicaciones y asumiendo parte del control de la aeronave.

Sin embargo, y de cara al realismo, el simulador de Microsoft hoy ha dado un paso de gigante, puesto que tras varios meses de pruebas, Flight Simulator ya ofrece el modo de realidad virtual. Más concretamente, desde hoy mismo el simulador de vuelo es compatible con los visores compatibles con el popular y muy extendido estándar de dispositivos de realidad virtual OpenXR, lo que incluye Valve Index, HTC Vive y Oculus Rift, entre otros. Resulta obvio que el estudio ha procurado maximizar la compatibilidad del juego con los visores más extendidos.

Este lanzamiento no es una sorpresa, la llegada de la realidad virtual a Flight Simulator ya se había anunciado hace unas semanas, y desde principios de otoño estuvo abierta la inscripción a todos aquellos jugadores que quisieran participar en el programa de pruebas de esta nueva función. Cabe entender que el resultado de dichas pruebas ha sido muy bastante positivo, puesto que poco más de dos meses después, ya tenemos la versión definitiva al alcance de todos los jugadores.

Microsoft Flight Simulator VR, requisitos PC

Los requisitos técnicos de Flight Simulator nunca son bajos, y a medida que incrementamos la calidad de imagen, se pueden llegar a volver enormemente altos, casi tanto como para tomarle el pulso a la industria del PC. Y por otra parte, ocurre lo mismo con la realidad virtual. Así pues, ya podrás imaginar que no cualquier PC podrá con Flight Simulator VR. Estas son las especificaciones mínimas que marcó Microsoft para acceder a la beta cerrada y, por lo tanto, se entiende que las necesarias para poder mover el juego adecuadamente:

Sistema operativo : Windows 10 (November 2019 Update – 1909)

: Windows 10 (November 2019 Update – 1909) Procesador : Intel i5-8400 o Ryzen 5 1500X

: Intel i5-8400 o Ryzen 5 1500X Tarjeta gráfica : Nvidia GTX 1080 o equivalente (con VRAM de 8 GB)

: Nvidia GTX 1080 o equivalente (con VRAM de 8 GB) Memoria : 16 GB de RAM

: 16 GB de RAM Almacenamiento : 150 GB de espacio disponible en disco

: 150 GB de espacio disponible en disco Otros : conexión de banda ancha de 5 Mbps

: conexión de banda ancha de 5 Mbps DirectX: DirectX 11



Más información: Microsoft