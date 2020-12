Una de las muchas consecuencias de la pandemia de la Covid-19 ha sido, sin duda, los números que ha registrado Steam a lo largo de este truculento 2020. Durante la fase más dura del confinamiento pudimos ver como cada semana la plataforma registraba nuevos récords históricos de jugadores concurrentes, y cabe entender que también de ventas. Un boom que también se ha sentido en plataformas como Twitch y servicios como Discord. 2020 ha sido el año del coronavirus, sí, pero también del gaming.

Dadas estas circunstancias, resulta muy interesante ver el repaso del año que Valve acaba de publicar, y que nos muestra los números de Steam este 2020 en seis categorías: Los más vendidos, Novedades, Los más jugados, Graduados del acceso anticipado, Lo mejor en RV y Juegos para mando. Para todas las categorías se han creado cuatro grupos, platino, oro, plata y bronce, y cada una de ellas está integrada por varios títulos. No se revelan, eso sí, los números para cada juego, solo el grupo en el que se encuentran y, en algunos casos, la métrica empleada para la clasificación.

Vamos a dar un repaso rápido a dichas categorías, prestando especial atención a la primera, la segunda y la tercera. Para las dos primeras, Steam se basa en los ingresos brutos generados por sus ventas, mientras que en el caso de la tercera, lo que se valora es el número de usuarios que los han jugado de manera simultánea.

Los juegos más vendidos en Steam en 2020

Sin duda la categoría reina recoge pocas sorpresas, especialmente en el grupo platino, como puedes ver en la imagen superior. Los más llamativos son, claro, los que han supuesto una sorpresa, es decir, Fall Guys y Among Us. También llama la atención encontrar dos juegos de Rockstar entre los más rentables del año, más en cuenta si tenemos que uno es de 2018 y el otro de 2013. Y claro, en esta lista no podía faltar el lanzamiento-fiasco del año, Cyberpunk 2077.

Entre los de la categoría de oro me llama especialmente la atención la presencia de Phasmophobia, en mi opinión de lo mejor que le ha pasado este año al sector de los juegos. Otros títulos en la lista son Sea of Thieves, Borderlands 3, Dead by Deadlight y Halo: The Master Chief Collection.

Las mejores novedades de Steam en 2020

Si la anterior lista se queda con todos los juegos que han generado ingresos en Steam a lo largo de este año, esta categoría se centra en los títulos que han visto la luz este 2020. En este caso nos encontramos con una lista general de 25 juegos y, a continuación, encontraremos los 20 lanzamientos más rentables en cada uno de los meses del año.

Si en el anterior grupo Microsoft Flight Simulator quedaba «relegado» a la categoría de plata, en este caso sí que ocupa la posición que se merece, que evidentemente es platino. Obviamente también nos encontramos con Cyberpunk 2077, Fall Guys y, por supuesto, Doom Eternal, otro de los lanzamientos más importantes de este año, y de los más esperados por la comunidad.

Los más jugados en Steam en 2020

Aunque los ingresos son un indicador importante, la cantidad de jugadores que han coincidido en un momento determinado jugando al mismo título también es una métrica de lo más interesante. Y cuando se alcanzan números como los necesarios para entrar en la categoría de platino de este grupo, 200.000 usuarios de Steam simultáneos o más.

Una muestra clara de la cantidad de gente que estaba esperando Cyberpunk 2077 es, sin duda, encontrarlo entre los 11 juegos que ocupan este top, pero más llamativo es encontrarse en esta lista con Fall Guys, que cuando llegó no tenía ni la centésima parte de expectativas a su alrededor. O, y reconozco que esto también me ha hecho mucha ilusión, encontrarme a un veterano tan entrañable como Terraria, o una propuesta tan interesante como Life is Strange 2.