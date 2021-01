La mitad de los sitios Torrent más populares están bloqueados en España

Por si no teníamos bastante con todos los recopilatorios con lo mejor de 2020, 2021 acaba de arrancar y ya está teniendo los suyos, como fue el de los 10 sitios Torrent más populares de 2021, aunque lo cierto es que el año lleva un poco a engaño, valga la rima, pues lo que se tenía en cuenta para realizar dicha lista es la popularidad sostenida a lo largo de 2020 por esos sitios.

La lista la confeccionó el portal especializado TorrentFreak y nosotros os la ofrecimos tal cual, aderezada con algunos apuntes para mayor información y con un enlace muy significativo a una segunda selección de «sitios Torrent legales». Así es: según parece, hay sitios Torrent legales e… ¿Ilegales? ¿Alegales? No está muy claro el asunto, la verdad. Lo que sí está claro es que la mitad exacta de ese ‘top ten’ está bloqueada, literalmente, por «la autoridad competente».

Este es el mensaje con el que se encontrará el usuario que intente acceder a cinco de los diez sitios Torrent más populares de 2021 desde España, siempre y cuando lo haga sin valerse de métodos avanzados con los que ocultar por dónde navega a su operadora:

Contenido bloqueado por requerimiento de la Autoridad Competente, comunicado a esta Operadora

De hecho, lo más probable es que dependiendo del sitio, con lo que se encuentre el usuario que está intentando acceder es con el mensaje de que «la conexión no es privada», ya que a pesar de utilizar el cifrado de conexión (HTTPS), este no está verificado por ninguna entidad oficial. No obstante, el resultado es el mismo, porque esa falta de verificación -la cual no se traduce en un riesgo de seguridad, solo en la posibilidad de que lo haya- es precisamente una advertencia del bloqueo.

Pues bien, de los 10 sitios Torrent más populares de 2021, cinco están bloqueados al menos en España, aunque es bastante probable que lo estén también en muchos otros países: The Pirate Bay (1º), YTS.mx (2º), 337x (3º), LimeTorrents (7º) y Zooqle (10º) son los malditos y la pregunta es obvia: ¿por qué estos están bloqueados y los otros no? Pero no tenemos una respuesta que daros, salvo que, quizás, todavía no les ha llegado la hora.

Con todo, no deja de ser curioso que algunos de los sitios Torrent más populares del mundo estén bloqueados para mucha gente. ¿Cómo mantienen el tirón, pese a ello? Porque es muy fácil, por ejemplo, descargar Opera y activar el VPN que incorpora, o utilizar directamente Tor y saltarse las restricciones impuestas por las operadoras a petición de «la autoridad competente». Al fin y al cabo, ahí solo se entra para navegar y conseguir un enlace, por lo que la pérdida de velocidad no importa demasiado.

Ya que estamos, también es muy fácil descargarse el cliente gratuito, multiplataforma y de código abierto qBitTorrent, que incluye un buscador con motores de búsqueda para prácticamente todos los sitios Torrent bloqueados, y hacerlo todo desde ahí. Just saying…