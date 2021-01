Teléfono de Google implementa una función de grabación automática de llamadas

Existen muchas aplicaciones para grabar la llamadas que realizamos en nuestros teléfonos Android, pero en la mayoría de casos no es tan fácil como instalar y darle al botón por diferentes restricciones. Pero todo esto podría cambiar cuando Teléfono de Google lance la actualización en la que está trabajando la compañía, lo cual tampoco está claro que suceda.

Para más datos, Teléfono de Google (Google Phone) es una de las aplicaciones oficiales de Android para hacer llamadas de teléfono y la que la inmensa mayoría de smartphones con Android proporciona. Asimismo, hace tiempo que Teléfono de Google dispone de la opción de grabar las llamadas telefónicas, pero no está activada en muchos mercados por algunas de las restricciones que mencionábamos y que tienen que ver con las leyes de protección de datos y demás regulaciones de privacidad.

Ahora, en 9to5Google han descubierto que Google Phone no solo es capaz de grabar llamadas: el gigante de Internet ha ido un paso más allá y ha habilitado la función de grabar de manera automáticas las llamadas que se reciban desde números desconocidos, esto es, número que no se tengan añadidos a la lista de contactos o aquellos que se ocultan a propósito, por ejemplo los de empresas y servicios que usan redirecciones.

Pero no te asustes: primero, porque como hemos señalado, la opción de marras todavía no está disponible para la inmensa mayoría de usuarios de Android y a saber cuándo lo estará, si es que llega a estarlo; y segundo, porque cuando lo esté, incluso si se trata de esas llamadas desde números desconocidos, siempre que la grabación esté activada se alertará a todos los participantes en la misma de que esta va a ser grabada.

En cuanto a los archivos de audio resultantes de la grabación de llamadas a través de Teléfono de Google, se guardarán en el almacenamiento interno del dispositivo, por lo que de no tener espacio disponible, de la función no funcionará, valga la redundancia. Con todo, ya hemos advertido que la función básica de grabación no está aún al alcance del gran público y algunas de estas novedades son cosas en las que trabaja Google, pero que no tienen por qué llegar a ver la luz.