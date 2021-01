Aunque estos días estamos hablando de los planes de Apple para crear su coche autónomo, no debemos olvidarnos de Vision-S, la apuesta de Sony en ese campo. Y es que si la multinacional japonesa anunció por por primera vez que estaba trabajando en su propio vehículo autónomo hace ahora un año, en el CES de 2020, tan solo un año después, en el CES 2021, hemos recibido una sustancial actualización sobre el proyecto, que nos demuestra que se lo están tomando muy en serio.

No son una sorpresa, eso sí, las últimas noticias sobre el Vision-S, un vehículo eléctrico y con tecnología de conducción autónoma. A mitades del año pasado, Sony anunció que sus planes pasaban por poder realizar las primeras pruebas de su prototipo en la vía pública antes de que terminara el año, y hoy hemos tenido la confirmación de que realmente así ha sido, ya que antes de entrar en 2021 el Vision-S empezó a rodar por carreteras europeas.

Concretamente, y como se ha podido ver en la presentación de Sony en el CES 2021, el coche ha circulado por carreteras austriacas, más concretamente por una vía sinuosa y rodeada de nieve (por si habíamos visto poca estos últimos días). Y no lo hemos sabido por unas palabras, una nota de prensa o alguna fotografía, no, Sony ha publicado un video en el que podemos ver el Vision-S recorriendo ese entorno tan pintoresco.



Desconocemos cuánto tiempo lleva Sony, en realidad, trabajando en Vision-S, pero lo que resulta indudable es que sus trabajos están avanzando a una gran velocidad, muy por encima del caso de Apple, que ya mencioné anteriormente, por lo que cabe imaginar que, ya sea de manera independiente o en colaboración con algún fabricante del sector del motor, no tardemos demasiado tiempo (aunque se mida en años, no hablo de meses) en el que el sello de Sony pase a estar presente en el campo de los vehículos autónomos.

En el vídeo, como puedes comprobar, siempre hay un conductor al volante y, es más, sus manos permanecen siempre sujetando el mismo. Y es normal, puesto que cuando Sony habló del Vision-S por primera vez, hace ahora un año, indicó que tenía capacidades de conducción autónoma de nivel 2, es decir, autonomía parcial, es decir, que los sistemas pueden tomar el control de aceleración dirección y frenado pero por corto tiempo, y que el conductor debe permanecer siempre atento para tomar el control si es necesario.

No sabemos si en este año Sony ha conseguido escalar su desarrollo tecnológico al nivel 3, puesto que no se ha informado al respecto. Evidentemente no ha llegado a nivel 4, pues en tal caso sí que habrían compartido imágenes del Vision-S circulando sin conductor. No obstante, será muy interesante saber, si es que la tecnológica informa sobre ello, en qué punto se encuentra su prototipo a este respecto, y si por lo tanto podemos esperar alguna sorpresa a lo largo de 2021.

Más información: Web oficial