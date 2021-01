YouTube también toma medidas contra Donald Trump

[Opinión] A Donald Trump le quedan días en la Casa Blanca, pero sigue dando titulares. YouTube es el último servicio de Internet que está tomando medidas contra la «incitación a la violencia» del ex-presidente y sus seguidores por violar las políticas de uso del medio de Google, después del suceso del asalto al Capitolio.

YouTube ha eliminado los últimos vídeos de Donald Trump y ha prohibido la subida de nuevo contenido durante una semana. Aunque el canal sigue activo, YouTube deshabilitará los comentarios del canal entendiendo que son tan incendiarios o más que el propio contenido.

«Después de una revisión cuidadosa, y a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia, eliminamos el nuevo contenido subido al canal de Donald J. Trump y emitimos una advertencia por violar nuestras políticas de incitación a la violencia», dijo un portavoz de YouTube en un comunicado. «Como resultado, de acuerdo con nuestro sistema de advertencias de largo plazo, el canal ahora no puede subir videos nuevos o transmisiones en vivo por un mínimo de siete días, un periodo que puede extenderse».

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021