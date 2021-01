La compañía estadounidense NVIDIA ha presentado las nuevas RTX 30 Mobile, una generación de GPUs de alto rendimiento para portátiles que mantiene todas las claves que vimos con la llegada de la arquitectura Ampere, y que representan un importante salto cualitativo y cuantitativo.

Detengámonos un momento a hablar de ese tema. La mejora a nivel cuantitativo que representan las nuevas RTX 30 Mobile viene dada por el incremento del número de shaders, unidades de textura y ROPs frente a la generación anterior, es decir, por el salto en términos de potencia bruta. Sin embargo, las mejoras cualitativas son mucho más numerosas, y también más interesantes, ya que no se limitan a mejorar el rendimiento, sino que también buscan un mayor equilibrio en términos de consumo, ruido y optimización en general.

Las GeForce RTX 30 Mobile están fabricadas en el mismo proceso de 8 nm de Samsung que hemos visto en las RTX serie 30 de escritorio, y se dividen, de momento, en tres modelos: la RTX 3060 Mobile, que posiciona en la gama media, la RTX 3070 Mobile, que se sitúa en la gama alta, y la RTX 3080 Mobile, que es, de momento, la tarjeta gráfica para portátiles más potente que existe.

GeForce RTX 30 Mobile: la importancia de la inteligencia artificial

Cuando hablamos de Ampere es fácil dejarse llevar por el trazado de rayos. Es comprensible, al fin y al cabo esta tecnología se concibe como «el Grial» de los gráficos en PC. Sin embargo, uno de los saltos más importantes que se ha dado con la llegada de Ampere al sector portátil ha venido de la mano de la inteligencia artificial.

En este sentido, NVIDIA ha confirmado que las nuevas RTX 30 Mobile se apoyan el diseño Max-Q de tercera generación, y que son capaces de doblar la eficiencia frente a la generación anterior.

Como no podía ser de otra forma, también cuentan con núcleos RT de segunda generación para mejorar el rendimiento en trazado de rayos, y recurren a la inteligencia artificial para ofrecer cuatro tecnologías de gran importancia:

Dynamic Boost 2.0: este modo utiliza inteligencia artificial para analizar, fotograma a fotograma, las necesidades reales del equipo a nivel de CPU, GPU y de memoria gráfica, y ajusta las frecuencias de trabajo y el uso de recursos de la mejor manera posible (siempre acorde a esas necesidades en tiempo real).

WhisperMode 2.0: se basa en algoritmos personalizados para cada portátil en concreto. Estos nos permiten elegir la acústica que deseemos, y el sistema administrará el uso de la CPU, la temperatura de la GPU y las velocidades de los ventiladores para conseguir el mejor rendimiento posible ajustándose a ese nivel de ruido que hemos seleccionado (el nivel de acústica).

Resizable Bar: esta tecnología permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica de la GPU, lo que significa que tendrá a su alcance todos los datos almacenados que se utilizan para elementos tan importantes como texturas, shaders y geometría, reduciendo con ello los ciclos de trabajo.

DLSS 2.0: ya sabemos de qué es capaz esta tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen. Gracias a ella es posible doblar el rendimiento en juegos, y sin tener que hacer grandes sacrificios a nivel de calidad de imagen. También ayuda a mejorar la autonomía.

GeForce RTX 30 Mobile: especificaciones y rendimiento

NVIDIA ha publicado un desglose bastante completo de las especificaciones de cada una de las nuevas GeForce RTX 30 Mobile, y al final dichas especificaciones no se alejan mucho de las que vimos en las filtraciones más recientes.

Como anticipamos, NVIDIA ha tenido que reducir el número de unidades SM por cuestiones térmicas y de consumo, pero ha logrado mantener unas configuraciones bastante buenas, como vamos a ver a continuación.

Especificaciones de la RTX 3060 Mobile

Núcleo gráfico GA106.

3.840 shaders a 1.283 MHz-1.703 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

120 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

Bus de memoria de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6.

TDP de 60 a 115 vatios.

Según NVIDIA, esta tarjeta gráfica es un 30% más potente que la que utiliza PS5, un dato que confirma lo que os he comentado en artículos anteriores.

En la imagen adjunta podemos ver que la RTX 3060 Mobile ofrecerá una experiencia perfecta en juegos con resolución 1080p y calidad máxima. Los portátiles equipados con dicha solución gráfica tendrán un precio de partida de 999 dólares.

Especificaciones de la RTX 3070 Mobile

Núcleo gráfico GA104.

5.120 shaders a 1.290 MHz-1.620 MHz.

160 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

160 núcleos tensor.

40 núcleos RT.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6.

TDP de 80 a 125 vatios.

La RTX 3070 Mobile ocupa una posición muy interesante dentro de la serie RTX 30 Mobile, ya que es capaz de mover juegos de forma óptima en 1440p y calidad máxima.

Según NVIDIA, supera en un 50% el rendimiento de una RTX 2070, y los portátiles configurados con dicha GPU tendrán un precio de partida de 1.299 dólares.

Especificaciones de la RTX 3080 Mobile

Núcleo gráfico GA104.

6.144 shaders a 1.245 MHz-1.710 MHz.

192 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

192 núcleos tensor.

48 núcleos RT.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB-16 GB de memoria GDDR6.

TDP de 80 a 150 vatios.

Esta es, por ahora, la tarjeta gráfica para portátiles más potente que existe, y el tope de gama de la serie RTX 30 Mobile. Según NVIDIA, es capaz de mover juegos en 1440p con calidad máxima y mantener más de 100 fotogramas por segundo.

No tenemos una equivalencia aproximada de rendimiento por parte de NVIDIA, pero viendo sus especificaciones creo que no debería quedar muy lejos de la RTX 3070. Los portátiles equipados con esta solución gráfica tendrán un precio elevado, de eso no hay duda, pero también serán muy potentes. Las RTX 30 Mobile estarán disponibles a partir del 26 de enero.