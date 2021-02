Windows 10 tiene problemas con sus últimas actualizaciones

Para desgracia y dolor de cabeza, Windows 10 vuelve a mostrar un comportamiento irregular tras una actualización. Y a diferencia de lo vivido el año pasado, cuando el principal problema se dió con una de las dos actualizaciones mayores del año (Windows 10 20H1), en esta ocasión el problema llega asociado a una actualización menor, esas que sí que se suelen aplicar de manera automática y que, aunque con excepciones, por norma general no suelen plantear ningún problema.

Si has actualizado recientemente Windows 10, concretamente con las actualizaciones KB4598299 y KB4598301, tal vez te hayas encontrado con algún problema en tu sistema. Y, en caso de que no haya sido así, es posible que estos se produzcan en el futuro. Los usuarios han empezado a informar de cuelgues en múltiples aplicaciones y, en algunos casos, incluso de sistemas que entran en un bucle de pantallas azules del que no pueden salir.

Las actualizaciones mencionadas, y por lo tanto el problema, se circunscriben a Windows 10 20H2, 20H1 (2004) y 1909, es decir, las tres más recientes y, por lo tanto, las más extendidas en la actualidad. Las actualizaciones junto a las que se ha presentado este problema están dirigidas a realizar algunas mejoras en .NET Framework 3.5 y 4.8, principalmente solucionar problemas, pero también añadir alguna mejora en el funcionamiento de determinados elementos. Las actualizaciones de .NET Framework se instalan automáticamente cuando se buscan actualizaciones en Windows Update.

Aunque la mayoría de problemas se han reportado con el uso de Windows 10, el error también afecta a Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) y otros productos. En múltiples foros de soporte se han publicado mensajes en los que se mencionan incidentes potencialmente relacionados con esta actualización. Y uno en el que merece la pena prestar atención es este de Vasilios Magriplis en la comunidad de desarrolladores que emplean herramientas de Microsoft.

En el mismo podemos leer que poco después de instalar la actualización KB4598299 de Windows 10, empezó a tener problemas con Visual Studio, unos problemas que terminan con la aplicación colgándose. Y digo que ese mensaje resulta especialmente interesante porque, en las respuestas al mismo, podemos encontrar la confirmación, por parte de Microsoft, de que ha identificado el problema, que está asociado a la actualización, y que ya han dado con la solución, que está pendiente de ser publicada.

Mientras tanto, hasta que esté disponible, la única solución es desinstalar las actualizaciones conflictivas de Windows 10. En caso contrario, todo apunta a que la solución será publicada en algún momento de la semana que viene.