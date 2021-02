Epic Games Store reforzará su apuesta por los exclusivos

Que Epic necesita redefinir su estrategia con respecto a la Epic Games Store es algo que, a estas alturas, admite muy poco (es decir, ninguna) discusión. Y es que algunos de sus números son muy altos, su base de usuarios no para de crecer, y sus promociones de juegos gratuitos, de los que te informamos puntualmente, no hacen más que sumar récords. Y es normal, pues normalmente son títulos destacables, como el de esta semana, Metro: Last Light Redux, pero en ocasiones han llegado a regalar juegos triple A, como ocurrió con Grand Theft Auto 5, promoción con la que los servidores de Epic Games Store estuvieron saturados durante horas.

Sin embargo, y si rascamos para ver qué hay bajo esos números, nos encontramos con que el enorme crecimiento en usuarios no se traduce en un incremento sustancial en la venta de juegos en Epic Games Store. Por decirlo de una manera más clara todavía: muchos usuarios se hacen con los juegos gratuitos, pero no pasan por caja comprando juegos de pago. Los ingresos totales de 2020 fueron de 700 millones de dólares, solo 20 millones por encima del ejercicio anterior.

Como botón de muestra, la semana pasada os preguntamos si habéis comprado juegos en Epic Games Store y, como puedes comprobar en las respuestas, la inmensa mayoría no ha pasado por caja. En algunos casos sí que se han descargado algunos de los juegos gratuitos y en otros ni eso, pero en lo referido a comprar, los números son bastante bajos.

Así, y como podemos leer en Wccftech, parece que los planes para la Epic Games Store para este 2021 pasan por reforzar su catálogo de exclusivos, es decir, los títulos que solo se podrán comprar en la tienda de Epic. Uno de los casos recientes más destacables es, sin duda, Hitman 3, pero también con otros títulos de lo más variados, desde el divertidísimo Untitled Goose Game hasta el interesante pero incompleto Ancestors: The Humankind Odyssey.

The #EGSSpringShowcase is coming (very) soon to a Twitch stream near you! 📹

Tune in this Thursday, February 11 at 2 PM Eastern for a curated collection of exciting new announcements, gameplay, developer insights and more.

Check out the details: https://t.co/XQPc3IiJzU

— Epic Games Store (@EpicGames) February 8, 2021