Muchos llevamos años soñando con una versión de la saga Kingdom Hearts para PC, algo que parecía imposible, hasta que, por sorpresa, ha sido anunciada. Sí, has leído bien, algo que durante años parecía totalmente impensable, para tristeza de los que tienen (tenemos) preferencia por el PC como plataforma para jugar, se va a materializar muy pronto y, como ya has podido leer en el título de esta noticia, no hablo de algún port realizado por la comunidad ni nada por el estilo, sino de un salto oficial, firmado por Square-Enix, Disney y Epic Games.

La llegada de la saga Kingdom Hears para PC ha sido anunciada hace solo unas horas, en el Epic Games Showcase que se está celebrando estos días y en el que, como ya te adelantamos, Epic Games podría poner el foco en los exclusivos. Así pues, esperábamos, además de las ya tradicionales ofertas en este tipo de eventos, el anuncio de algunos de los títulos que debutarían próximamente en en la tienda de Epic, y que al menos por un año solo estarían disponibles en la misma.

Lo que no esperábamos era un movimiento como este, y sin duda me parece un gran acierto por parte de Epic, si bien hay algún matiz que indicaré más adelante. Como ya he comentado antes, Kingdom Hearts para PC era una demanda histórica por parte de muchos jugadores, pero que tenía pocos visos de convertirse en realidad. Y, por lo tanto, los creadores de Fornite han sabido dar un golpe de efecto que, más allá de que se traduzca en más o menos ventas, sin duda supone un importante lavado de cara para la Epic Games Store.

El matiz que indicaba antes, eso sí, y que tendrá una incidencia directa en el volumen de ventas, es el precio de salida de los cuatro títulos que componen la oferta de Kingdom Hearts para PC de Epic. Y es que sus precios oscilan entre los cincuenta y los sesenta euros:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX: 49,99 euros.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: 59,99 euros.

Kingdom Hearts III + Re Mind: 59,99 euros.

Kingdom Hearts Melody of Memory: 59,99 euros.

Los cuatro títulos de la saga Kingdom Hearts para PC ya pueden ser reservados, y saldrán a la venta el próximo 30 de marzo.

Como ya indicaba antes, y aunque estoy seguro de que la desarrolladora ha hecho un gran trabajo para crear esta versión de Kingdom Hearts para PC, los precios me parecen un poco excesivos, y me preocupa que eso se pueda traducir en que las ventas no se correspondan con la demanda que existía para poder disfrutar de estos títulos en PC. Más todavía si lo comparamos con los precios por los que podemos encontrarlos en la tienda de Sony para PlayStation, donde actualmente hay un pack de oferta con los tres primeros (sin Re Mind) por 27,49 euros.

No obstante, y salvo el handicap que puede suponer el precio, es indudable que el lanzamiento de Kingdom Hearts para PC supone un giro importante en la estrategia de Epic Games para mejorar sus números y, principalmente, mejorar sus ventas. Un acierto, y la señal de que en Epic podrían estar preparando nuevas y muy interesantes sorpresas.