Medio año después de su primer lanzamiento internacional, finalmente Sony parece haber logrado abrirse paso hasta la hermética China, para comenzar la disponibilidad de los pedidos anticipados de la PS5 en el gigante asiático, con unos precios que se mantendrán en línea con los vistos en el resto del mundo, con una versión digital que comenzará en los 3.099 yuanes (alrededor de 399 euros), y una versión con lector que alcanzará los 3.899 yuanes (aproximadamente 500 euros).

Sin embargo, no podemos dejar de notar que este lanzamiento llega en uno de los peores momentos de la PS5, con una consola todavía marcada por sus grandes problemas de stock en todo el mundo, atribuidas a los problemas de la cadena de producción y suministro con la escasez global de chips, las malas prácticas de los revendedores y especuladores, y una combinación de una inesperadamente alta demanda de los jugadores, la cual pronto se verá todavía más engrandecida.

Sin embargo, el propio presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, se mantiene firme con sus últimas declaraciones, en las que afirmó que espera ver una mejora y normalización de la situación durante la segunda mitad del año.

Por otra parte, en relación con su tamaño y población, China no se considera un gran mercado para los juegos de consola. Con unas consolas de juegos que eran técnicamente ilegales en el país hasta el pasado 2014, no es de extrañar que las principales plataformas de juego en el país hayan derivado en el PC y los dispositivos móviles. Y es que como bien decíamos no se trata de una estrategia de Sony, sino de unas leyes bastante estrictas por parte del país asiático que, desde hace años, dificultan el lanzamiento de consolas de manera simultánea con el resto de mercados internacionales.

Si bien este lanzamiento temprano augura que una vez más la PS5 superará en ventas a las Xbox Series X y S, cabe mencionar el adelanto compartido desde CBNC, quienes señalan que las consolas de Microsoft habrían recibido ya las aprobaciones de seguridad del país, augurando la próxima llegada de ambas consolas para algún momento dentro de este mismo año.