Titanfall 2 está gratis en Steam, por tiempo limitado

Durante las últimas semanas hemos visto cómo Steam ha comenzado a copiar una de las estrategias de su principal rival, ofreciendo juegos de manera totalmente gratuita para sus miles de usuarios, a los que hoy se suma Titanfall 2, que tras el estreno del último tráiler de Apex Legends, parece haber recobrado una importante popularidad en la comunidad.

Por desgracia, en esta ocasión tan sólo se trata de un fin de semana de acceso gratuito, y no una ventaja de cajeo temporal. Así pues, ya disponible a través de la aplicación de escritorio y la web de Steam, Titanfall 2 se podrá descargar y jugar de forma totalmente gratuita hasta el lunes 3 de mayo a las 19:00 (horario de la península española), momento a partid del cual, si queremos seguir jugando, tendremos que pasar por caja y comprarlo.

Lamentablemente, parece que no hay oferta en Titanfall 2 para acompañar esta promoción, lo que sugiere que esto está más destinado a promover la nueva temporada de Apex Legends. Aunque por otro lado puede suponer una gran noticia para los fans más acérrimos de Titanfall 2 que ya juegan a través de Steam, porque al menos durante este fin de semana, significa que los lobbies multijugador probablemente estarán llenos de jugadores.

We heard people want to play Titanfall 2 this weekend? So do we!

Join us on Steam when we make TF2 temporarily free-to-play starting RIGHT NOW through May 3rd @ 10am PT.

Get it here: https://t.co/rn4rUSF0RG

Your journey begins here, Pilots. pic.twitter.com/SQ9eAIAWka

— Respawn (@Respawn) April 30, 2021