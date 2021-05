A principios de año Jim Ryan, CEO de PlayStation, adelantó que entre los planes y futuro más inmediatos del ecosistema PlayStation, se encontraba la adaptación y lanzamiento de algunos de sus últimos juegos exclusivos para PC, marcados por la llegada de Horizon Zero Dawn el pasado mes de agosto, y la inminente llegada de Days Gone fechada para mañana 18 de mayo.

Sin embargo, la compañía adelantó que estos serían sólo la punta del iceberg, prometiendo la llegada de un listado mayor de exclusivos de PS4 a PC. Pese a tratarse de la consola más vendida de la historia, tiene sentido que Sony opte por llevar más juegos de la era de PlayStation 4 a medida que nos adentramos en la generación de PlayStation 5, no sólo aumentando su mercado a los millones de usuarios de ordenador, sino para tratar de captar y fomentar las ventas de su nueva consola.

De hecho, la propia Sony acaba de crear en Steam su propia página «Curator», una landing personalizada que funciona a modo de pequeño punto de encuentro y promoción para los juegos del estudio, mostrando todos los juegos que se han publicado o listado en un único lugar.

No obstante, si bien a simple vista parece que sólo contamos con 25 contenidos, contando todos los contenidos adicionales descargables y la pre-compra de Days Gone, cuando entramos en los detalles de la página destaca el hecho de que anuncie la presencia de hasta 41 contenidos catalogados para el estudio. Lo que nos deja con hasta 16 contenidos que estarían ya añadidos, pero ocultos, y que podrían estar vaticinando que PlayStation tenga ya preparado su próximo título (junto con algunos contenidos extra).

Por desgracia, por el momento no contamos con ningún detalle sobre cuál podría ser este juego, o cuándo podríamos esperar conocer nuevos detalles sobre el mismo ya que, aunque pudimos ver una diferencia de varios meses entre la llegada de Horizon Zero Dawn y el anuncio de Days Gone, el propio Ryan ya comentó que estaban poniendo sus esfuerzos en acelerar el proceso y la cantidad de estas adaptaciones a PC.

Así pues, dada la clara orientación de fomentar las ventas y títulos de su nueva consola, no podemos evitar pensar en la posible llegada de alguna de las entregas, sino incluso la trilogía completa de Rachet and Clank. Y es que aunque nos encantaría ver también la llegada de todas las entregas de la saga God of War a PC, es posible que Sony se esté guardando estos juegos para una fecha más cercana al lanzamiento de God of War Ragnarok.