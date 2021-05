Among Us, gratis en Epic Games Store hasta el 3 de junio

Aunque hay juegos gratuitos todas las semanas, cada cierto tiempo Epic nos sorprende con títulos especialmente reconocidos, y esta semana, con Among Us, tenemos el ejemplo perfecto de ello. Y es que, aunque ya no concentra el volumen de usuarios que logró alcanzar en septiembre del año pasado, cuando su popularidad lo llevó a ser el juego protagonista de la mayoría de los streams de Twitch, todavía retiene una comunidad fiel de usuarios que lo juegan de manera regular.

Buena parte de esa prevalencia puede tener que ver con un hecho muy importante, y es que Among Us es gratuito en iOS y Android, en los que su única vía de monetización son las compras in app de complementos para nuestro personaje. Además, su precio para PC sigue siendo bastante competitivo, 3,99 euros (aunque también cuenta con compras dentro del juego, pero no son necesarias para jugar). No obstante, para quienes quieran jugarlo en PC pero no puedan o quieran gastarse esos cuatro euros, durante esta semana pueden conseguir Among Us gratis en Epic Games.

Como decía antes, el pico de usuarios de Among Us ha descendido sustancialmente los últimos meses, si bien es cierto que el lanzamiento del nuevo mapa el pasado mes de marzo, sirvió para devolver algo de actividad a los servidores del juego de Innersloth. Y es algo de lo que, personalmente, me alegro, pues la actitud mostrada por el pequeño estudio independiente a consecuencia de su éxito no podría ser más admirable. Y es que pese a que ya estaba desarrollando la segunda parte de Among Us, canceló ese proyecto y centró todos sus esfuerzos en mejorar el original.

Aunque las mecánicas de Among Us no han cambiado en estos meses, sí que ha habido una cierta evolución en el modo en el que juegan muchos de sus usuarios, por lo que si llevas meses sin verlo y/o jugarlo, es posible que al principio te resulte un tanto extraño. No obstante, bastan unos pocos minutos para que puedas ponerte al día. Y lo que no ha perdido vigencia, y por lo tanto sigue siendo una lectura muy recomendable, es nuestra guía para ganar en Among Us.

Y sí, por si te lo estás preguntando, juegues a la versión que juegues, ya sea la de Epic Games que puedes obtener gratis esta semana, la de Steam, la de Itch.io, la de dispositivos móviles (iOS y Android) o la de Nintendo Switch, con todas ellas accedes a los mismos servidores, por lo que podrás jugar con tus amigos independientemente de la versión que utilicéis cada unos. Recuerda, eso sí, que para una experiencia más óptima, lo mejor es emplear Discord para la comunicación durante las partidas.

Así, ya sea para jugarlo con tus amigos, con compañeros de trabajo, en streams de Twitch o con perfectos desconocidos, recuerda que puedes descargar Among Us gratuitamente desde Epic Games Store hasta el próximo 3 de junio a las 17.00.