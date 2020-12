Among Us aparece por sorpresa en Nintendo Switch

No me cabe la menor duda de que, tras el inesperado boom de Among Us en septiembre, sus desarrolladores, el pequeño estudio Innersloth tiene que estar dando muchas vueltas a cada paso que deciden dar. De entre sus primeras decisiones, la que más me sorprendió fue la cancelación del proyecto de su secuela, con el fin de dedicar todos sus recursos a mejorar la entrega actual, alargando así la vida de un título que, si bien ya tenía dos años, «renació» de la mano de algunos streamers muy populares y se convirtió en la sensación de esta atípica vuelta al cole de 2020.

Desde entonces ya se han producido algunas actualizaciones e, incluso, se ha visto salpicado por la omnipresente campaña electoral estadounidense. No diré que ha sido el juego del año, pero sí que está entre los más destacados, y siempre es una alegría que, entre los grandes lanzamientos triple A del año, como Cyberpunk 2077 o Doom Eternal, se cuelen algunas producciones como Among Us de pequeños estudios independientes que, si bien no cuentan ni remotamente con los medios de los grandes estudios, sí que tienen propuestas lo suficientemente originales como para atraer al gran público.

En cualquier caso, como decía, no me cabe duda de que la hoja de ruta de Innersloth para Among Us ha crecido sustancialmente con respecto a su versión de septiembre, y que la misma todavía nos reserva alguna que otra sorpresa. Sorpresa como la de hoy, cuando, en un movimiento inesperado, Among Us ha llegado a Nintendo Switch, sumando por lo tanto esta plataforma a aquellas en las que ya estaba disponible, que son Windows, Android e iOS.

El juego, que ya está disponible en la tienda online de Nintendo, tiene un precio de 4,29 euros, algo más caro que la versión para PC, que en Steam cuesta 3,99 euros y, obviamente, mucho más de las versiones para smartphone y tablet, que son gratuitas y se monetizan exclusivamente mediante las compras in-app de complementos para nuestros personajes en el juego.

La sorpresa ha saltado en el Direct de Nintendo que se ha celebrado hoy, y que ya se sabía que iba a estar centrado en juegos independientes, pero en el que nadie imaginaba que la estrella fuera el juego de Innersloth. Tanto es así que, demostrando un buen control de los tiempos, los responsables de esta transmisión de Nintendo han decidido dejar el anuncio de la llegada de Among Us a Nintendo Switch para el final del mismo. Sí, ese momento en el que ya nadie espera sorpresas. Supongo que tiene algo que ver con la escuela «One more thing» a la que nos acostumbró Steve Jobs.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

Al igual que ocurre entre las versiones de PC, Android e iOS, Among Us para Switch también soporta crossplay entre plataformas, por lo que incluso en sus primeros días en la consola de Nintendo, los jugadores no tendrán problemas tanto para encontrar partidas públicas como para jugar con sus amigos pese a que éstos lo hagan en otras plataformas.

Esto, además, nos permite tener más expectativas con respecto a la llegada de Among Us a Xbox y a PlayStation. Además, dado lo humilde de sus requisitos técnicos, Innersloth no debería tener ningún problema en hacer que el juego funcione sin problemas en las dos generaciones que conviven en la actualidad tanto de la consola de Sony como de la de Microsoft (y no, no, no lo digo pensando en los problemas de Cyberpunk 2077 con las last-gen).

Como jugador de Among Us obviamente me alegro un montón de su llegada a Nintendo Switch, si bien sí que me surge una duda, y es cómo resolverán sus jugadores lo relacionado con la comunicación en las reuniones. La híbrida/portable de Nintendo no destaca precisamente por sus funciones de chat de voz, por lo que lo más probable (y en mi opinión recomendable) es recurrir a Discord para tal fin. No es la única opción, desde luego, pero de todas las que he explorado en estos meses es, sin duda, la más recomendable, flexible, multiplataforma y divertida.