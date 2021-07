Audacity ha emitido una declaración en respuesta a la gran polémica surgida por los cambios en la Política de Privacidad que su nuevo dueño, MUSE Group, había anunciado para el editor de audio gratuito más popular del mercado y que habían llevado a calificarlo de ‘software espía’ por una parte de la comunidad de código abierto.

«Entendemos que la redacción poco clara de la Política de privacidad y la falta de contexto con respecto a la introducción de los cambios ha generado grandes preocupaciones sobre cómo usamos y almacenamos los datos muy limitados que recopilamos», explican desde Audacity prometiendo que están trabajando con su equipo jurídico para publicar una versión revisada en breve plazo.

Hasta que ello suceda, han querido aclarar los principales puntos de preocupación de los usuarios. Principalmente los siguientes:

Venta de datos y uso compartido . No vendemos ni venderemos NINGÚN dato que recopilemos o compartamos con terceros. Punto final.

. No vendemos ni venderemos NINGÚN dato que recopilemos o compartamos con terceros. Punto final. Recopilación de datos : los datos que recopilamos son muy limitados. La Dirección IP seudonimizada e irrecuperable después de 24 horas; Información básica del equipo, versión del sistema operativo y tipo de CPU; y datos del informe de errores (opcional) enviados manualmente por los usuarios como parte de un informe de errores.

: los datos que recopilamos son muy limitados. La Dirección IP seudonimizada e irrecuperable después de 24 horas; Información básica del equipo, versión del sistema operativo y tipo de CPU; y datos del informe de errores (opcional) enviados manualmente por los usuarios como parte de un informe de errores. Cumplimiento de la aplicación de la ley . No recopilaremos ni proporcionaremos ninguna información que no sea la información descrita anteriormente con ninguna entidad gubernamental o agencia de aplicación de la ley, salvo los solicitados por algún tribunal de la jurisdicción en la que trabajamos.

. No recopilaremos ni proporcionaremos ninguna información que no sea la información descrita anteriormente con ninguna entidad gubernamental o agencia de aplicación de la ley, salvo los solicitados por algún tribunal de la jurisdicción en la que trabajamos. Uso sin conexión: la Política de privacidad no se aplica al uso sin conexión de la aplicación.

10 alternativas a Audacity

Las aclaraciones son pertinentes y relajarán (al menos en parte) la polémica generada, pero si no acaban de convencerte y crees que una vez en manos de una empresa comercial como Muse Group la aplicación no ofrecerá el mismo grado de privacidad, debes saber que hay alternativas en editores de audio. Te dejamos unas cuentas, gratuitas y de pago.

DarkAudacity

Si te gusta Audacity, aquí tienes la que está considerada como la mejor bifurcación existente. (Seguro que van a llegar otras). Las ventajas de un desarrollo de código abierto permite que ésta sea esencialmente la misma aplicación con algunos ajustes en la interfaz de usuario, incluido el modo oscuro, y una política de privacidad más exigente y transparente. El principal problema de DarkAudacity es que no se actualiza desde hace tiempo y solo está disponible para Windows. Hay otros fork como el de Cookie Engineer, compatible con macOS y actualizado. Ambos gratuitos.

Ocenaudio

Admite una amplia variedad de formatos de audio, incluidos archivos FLAC de alta resolución, y como Audacity es una aplicación «destructiva» donde no se pueden deshacer los cambios y hay que tener una versión guardada del original. Cuenta con complementos que permiten aplicar efectos de reducción de ruido y destaca por una interfaz de usuario muy fácil de usar. Gratuita, está disponible para Windows, Mac y Linux.

Wavosaur

Otra de las alternativas a Audacity gratuitas es este desarrollo, que se presenta como opción ideal si trabajas principalmente con archivos de audio .mp3 y .wav. Puede manejar archivos de audio multipista y ofrece lo básico, como empalmar clips de audio para crear bucles de música o funciones más avanzadas como la conversión de archivos por lotes. Wavosaur es que no tiene un instalador, por lo que puede descargar y ejecutar la aplicación. También es compatible con complementos VST (Virtual Studio Technology), lo cual es bueno tenerlo. Wavosaur es de uso totalmente gratuito, pero exclusivo de Windows.

Reaper

Es una aplicación de edición y grabación de audio multipista que se caracteriza por poder manejar muchos complementos de terceros. La aplicación es relativamente fácil de usar y funciona bien con grandes proyectos de audio con cientos de pistas. Admite una gran cantidad de formatos de audio, por lo que puedes importar casi todos los formatos de audio principales para editarlos y exportar estos archivos a cualquier formato. Reaper tiene una prueba gratuita de 60 días sin limitaciones y un precio de la licencia de 60 dólares. Para Windows.

Adobe Audition

Una de las más populares entre los editores de audio comerciales, resultará familiar a los usuarios de otras herramientas de Adobe como Photoshop o Premier, ya que las herramientas y otros elementos de la interfaz siguen un lenguaje de diseño similar. Audition se puede usar tanto para grabar como para editar audio, pero brilla en la mezcla de sesiones de música de múltiples pistas o edición de podcasts largos con varios invitados. Audition solo está disponible como suscripción, pero si editas archivos de audio con regularidad, puede merecer la pena un precio que es elevado para el consumidor de a pie: 20,99 dólares mensuales.

TwistedWave

Si prefieres no instalar aplicaciones en tu computadora, puedes considerar la opción de usar un editor de audio que funciona desde un navegador web. Puedes arrastrar y soltar archivos de audio en el navegador para comenzar a editar, e incluso sin una cuenta, puedes editar libremente archivos mono de hasta cinco minutos de duración. Si quieres todas las funciones, la versión web está disponible desde 5 dólares mensuales. Tiene otras versiones específicas para Mac, iPhone/iPad.

Hindenburg Journalist

Si te sientes intimidado por los tecnicismos de la edición de audio, esta es una buena aplicación, ya que cuenta con bastantes ajustes automáticos para ajustar los niveles de audio. Dedicada a podcasters, productores de audio o periodistas de radio, está disponible para Windows y Mac, cuenta con prueba gratuita y el precio de la licencia es de 95 dólares.

Fission

Un editor de una sola pista que destaca por una interfaz bellamente diseñada, pero que no sirve para editar múltiples pistas. No degrada los archivos de audio y es realmente fácil de usar. Exclusiva para macOS, tiene prueba gratuita y un precio de la licencia de 29 dólares.

Amadeus Pro

Excelente editor de audio multipista que permite editar tus archivos sin sacrificar su calidad. Quizá la característica más destacada es la función de proceso por lotes que permite convertir múltiples archivos de audio de una vez e incluso aplicar múltiples efectos de sonido al mismo tiempo. Otro exclusivo para macOS con prueba gratuita y un precio de 60 dólares por la licencia.

Sound Forge Audio Studio 15

Otra de las alternativas a Audacity es un clásico en este tipo de editores, mejorando la interfaz de usuario y la facilidad de uso sobre ella en la grabación, edición y exportación. Soporta hasta seis canales, lo que le permite editar archivos de sonido envolvente 5.1 y tiene muchos efectos de sonido y un conjunto de ajustes preestablecidos que permiten configurar tus ediciones rápidamente. Audio Studio tiene prueba gratuita y un coste único de la licencia de 60 dólares.

Versiones anteriores de Audacity

La nueva política de privacidad de MUSE Group no entrará en vigor hasta la versión 3.0.3. Versiones anteriores no admitirán la recopilación de datos de ningún tipo y no tendrán las funciones de red habilitadas. Audacity 3.0 es una gran versión, incluye algunas características nuevas y mejoradas como la introducción de un nuevo formato de archivo para guardar los proyectos, nuevo analizador, comandos nuevos y 160 correcciones de errores.

Si te mantienes en la versión actual, 3.0.2, disponible para Windows, macOS y Linux, gratuita y de código abierto, no estarás afectado por los cambios en privacidad.