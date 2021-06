Ubisoft presenta en el E3 sus próximos lanzamientos

Ha arrancado el E3 2021, la nueva edición del mayor evento de videojuegos del mundo y como era de esperar, comienzan a fluir las novedades que las principales compañías del sector tienen preparadas para lo que resta de año y más allá. Por supuesto, seguimos sumidos en la pandemia, por lo que todo el programa se ha realizado a través de Internet.

Sea como fuere, en MC vamos a ir recogiendo lo más destacado que nos deje el evento y como hay que empezar por el principio, el gran protagonista de la apertura ha sido Ubisoft, cuya presencia se ha saldado básicamente con varios de los títulos que llegarán al mercado en las próximas fechas. Sin sorpresas, salvo alguna excepción, pero con muchos tráilers, que siempre animan.

Rainbow Six: Extraction

Rainbow Six: Extraction, la nueva entrega de la popular franquicia de acción era el primer juego en aparecer en pantalla, aunque no será de los primeros en salir a la venta. Para echarle el guante habrá que esperar hasta el próximo 16 de septiembre, solo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Windows. A continuación, el tráiler cinemático y un gameplay.





Rocksmith+

¿Interesado en aprender a tocar algún instrumento? Rocksmith+ transciende para convertirse en toda una escuela de música, o eso afirma el gigante francés. Eso sí, se trata de un servicio de suscripción cuyo lanzamiento se hará por fases: en verano llegará a Windows y en otoño a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Windows.

Riders Republic

Para los amantes de los deportes de riesgo practicados sin riesgo desde el sofá, Ubisoft tiene preparado el lanzamiento de Riders Republic, del cual se están abriendo los periodos de prueba beta ahora, aunque la compra no estará disponible hasta el el próximo 2 de septiembre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Windows.

Ghost Recon Breakpoint

A lo largo de la presentación de Ubisoft en el E32021 hubo también espacio para recordar viejo hitos y entre otros no faltó un vídeo con el que conmemorar el 20º aniversario de Ghost Recon Breakpoint, del que «próximamente» habrá «sorpresas». Ahí lo dejamos.

Just Dance 2022

Continuando con las novedades, no podía faltar anuncio y tráiler de un de los éxitos de la compañía, Just Dance 2022 en su nueva edición con fecha de salida para el 4 de noviembre dirección Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series.

Far Cry 6

Y más grandes éxitos: Far Cry 6, sin duda una de las novedades más esperadas de Ubisoft, que no ha dejado de mostrar fogonazos en los últimos tiempos y que ha aprovechado su paso por el E3 2021 para seguir en ello, con una nuevo vídeo cinemático y con un segundo en el que se adelantan alguna cosas que traerá el pase de temporada. Saldrá el 7 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Windows.





Mario + Rabbids Sparks of Hope

Cambiando un poco de tercio y de plataforma, el espacio exclusivo para Nintendo lo ocupó Mario + Rabbids Sparks of Hope, secuela de Mario + Rabbids Kingdom Battle y más de lo mismo, pero con novedades, claro. Entretenimiento para todos los públicos del que no se podrá disfrutar hasta 2022.

Avatar: Frontiers of Pandora

Para terminar, la sorpresa de la noche… entre comillas. Lo cierto es que se ha hablado desde hace bastante tiempo de un juego de Avatar de Ubisoft, pero que se haya presentado ya es un paso. Avatar: Frontiers of Pandora saldrá a la venta en algún momento de 2022 para PS5, Xbox Series, Windows, Google Stadia y Amazon Luna, y que será una aventura de verdad en pleno Pandora.

Hasta aquí lo más destacado de la presentación de Ubisoft en el E3 2021, si bien la compañía francesa no perdió la oportunidad de promocionar su propio servicio des suscripción, Ubisoft+. Y es que todo lo que llegue a Windows, Google Stadia, Amazon Luna y demás, llegará también a Ubisoft+, el cual se nutre de muchos otros títulos conocidos. Con su vídeo anuncio os dejamos.