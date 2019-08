Diez juegos de supervivencia que te pondrán a prueba

Pese a la gran inversión y las muchas horas de desarrollo invertidas, una de las mayores pegas que se le achacan a los juegos de las últimas generaciones es que carecen de esa dificultad y retos que nos proponían antes.

Sin embargo, todavía existe un género que se resiste a dejarnos jugar tranquilos y felices, enfrentándonos no sólo a los peligros de sus mundos, sino a cosas tan sencillas y siempre presentes como el frío, el sueño o el hambre.

Es por eso por lo que en esta ocasión hemos querido traeros esta selección con los diez mejores juegos de supervivencia actuales repartidos entre todos los géneros y plataformas:

Don’t Starve

Abriendo la lista, no se puede hablar de juegos de supervivencia sin mencionar esta obra maestra de Klei. Estrenado a través de Steam hace 6 años, este juego se ha convertido en uno de los mayores referentes de este género, con más de 5 expansiones y un sin fin de contenidos creados por la propia comunidad de jugadores.

Lo más curioso de este juego es que no cuenta con ninguna clase de tutoriales o consejos de ayuda, por lo que deberemos valernos de nuestro propio ingenio e intuición para tratar de sobrevivir.

Sin embargo, la dificultad irá un paso más allá de la propia supervivencia física. Más allá de no morir de hambre (como bien nos propone su título), deberemos enfrentarnos a otras adversidades como el mal tiempo, el cambio de estaciones y la consiguiente la falta de recursos, e incluso nuestra propia estabilidad mental.

Y es que en un mundo en el que todo supone una amenaza, la conocida frase de «la noche es oscura y alberga horrores« cobrará un nuevo y más profundo sentido en este juego.

Actualmente podemos encontrar Don’t Starve disponible en PC, PS4, Xbox One desde poco más de 8 euros; e incluso en una versión reducida para móviles Android e iOS.



Minecraft

Poco se puede añadir sobre un título que ostenta actualmente el podio entre los juegos más vendidos de todos los tiempos. Creado por el estudio independiente de Notch, el primer objetivo del juego fue la creación de un mundo donde poder dar rienda suelta a nuestra creatividad a través de las estas construcciones con bloques.

Algo que con el tiempo derivó en la idea de transformarse en un juego que requiriese también de la recolección de estos materiales, a lo que se sumaron diversos monstruos, y finalmente otros componentes de supervivencia como el hambre, resultando finalmente en el actual concepto que conocemos a día de hoy.

Con unos precios que oscilan desde los 23,95 euros, Minecraft cuenta con soporte para PC en Windows, Mac y Linux, así como presencia en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Además, también podemos encontrar una versión reducida para Android e iOS, donde también llegará próximamente como un juego de realidad aumentada.

Rust

Si bien estamos acostumbrados a empezar la partida sin nada en los juegos de supervivencia, en el caso de ARK esta afirmación será literal. Y es que apareciendo como Dios nos trajo al mundo (aunque algo más crecidos) las primeras horas de partida nos llevarán a repetir las costumbres de la prehistoria.

Con el único objetivo de sobrevivir, necesitaremos superar problemas básicos como el hambre, la sed o el frío, encontrar o construir un refugio. Sin embargo, el hecho de que nos enfrentemos a un único mundo abierto nos llevará a encontrarnos con otros jugadores, los cuales no siempre estarán dispuestos a compartir su botín.

Rust está disponible en exclusiva para PC a través de Steam, con soporte para Windows y Mac, y bajo un precio de 29,99 euros.



ARK: Survival Evolved

Al igual que en Rust, la supervivencia en ARK también comenzará por la búsqueda de un taparrabos. Un toque primitivo que se mantiene con la presencia de algunas criaturas ya extintas, aunque pronto se verá combinado con algunos componentes de una civilización más avanzados que dominará los metales procesados, la electricidad, y por supuesto, las armas de fuego.

Sin embargo, una vez más la combinación de estos factores, sumada a la capacidad de poder enfrentarnos, matar y saquear a cualquier otro jugador y elemento vivo del juego, nos acabará derivando en un concepto distinto de supervivencia.

ARK: Survival Evolved está disponible para PC y Xbox One, donde cuenta con juego cruzado, así como en PS4 y Nintendo Switch, y bajo unos precios que varían entre los 29,99 euros y los 59,99 euros según la plataforma.

This War of Mine

Con una apuesta que quizás no sea del agrado de todos, estoy seguro al admitir que se trata de uno de los mejores juegos de supervivencia de los últimos años.

Fuera de lo recurrentes mundos de fantasía, este título nos enfrentará a la cruda realidad detrás de las guerras del siglo XX, donde más allá de los soldados, también hay civiles y otros inocentes que se acaban viendo envueltos en un conflicto todavía mayor.

Combinando acción, supervivencia y un sistema de gestión de recursos bastante complejos, el hambre, la sed, la falta de electricidad, el miedo, la desesperación y las diferentes caras de la naturaleza humana supondrán componentes esenciales para tratar de asegurar nuestra supervivencia y la de cada uno de los presentes a nuestro alrededor.

Estrenado originalmente para PC, ya podemos encontrar This War of Mine disponible en Steam, PS4, Xbox One, Nintendo Switch desde los 18,99 euros, además de una versión completa para dispositivos móviles Android e iOS.



The Long Dark

También contaremos con una buena base de realismo en The Long Dark, el más purista del listado de juegos de supervivencia, cuyo funcionamiento se centra en exclusiva en este tipo de labores, sin la presencia de grandes elementos de acción o fantasía.

El modo de supervivencia es una prueba abierta de tu temple, que te deja en un mundo helado y luego te deja encontrar tu propio camino. Tienes que encontrar refugio y luego aventurarte a buscar suministros, todo mientras tratas de mantener tu ingesta de calorías y tu cuerpo caliente.

Además, si bien contaremos con fauna y flora silvestre para alimentarnos, también deberemos cuidarnos de no entrar en la dieta de otros depredadores.

The Long Dark hizo un estreno casi completo para PC con soporte para Windows, Mac y Linux, así como en las consolas PS4 y Xbox One, disponible desde los 24,99 euros.



Outward

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probar este curioso RPG que nos proponía una aventura completamente diferente a la que estamos acostumbrados, encarnando a una persona normal y corriente dentro de un mundo plagado de bandidos, monstruos y otros peligros.

Así pues, más allá de matar monstruos y acumular experiencia, este juego se centra más en la recolección de objetos y comida que nos ayuden a sobrevivir en estos páramos hostiles.

Outward está disponible para PC, a través de Steam, además de en consolas para PS4 y Xbox One. Aunque su precio oficial se mantiene sobre los 39,99 euros para las tres plataformas, también podemos encontrarlo rebajado en otras tiendas como Amazon.



No Man’s Sky

Con un estreno cargado de polémica (y bugs), finalmente las constantes actualizaciones gratuitas de No Man’s Sky han hecho de este juego mucho más de lo que se prometía. Y es que los propios desarrolladores de Hello Games nos han dado una verdadera lección de supervivencia.

Ahora podremos encontrar nuevas funciones como la creación de nuestras propias bases y asentamientos, el desarrollo de vehículos y nuevas tecnologías, la llegada de nuevas especies, la vida submarina, hasta la implantación del prometido multijugador y la más reciente incorporación del soporte VR.

No Man’s Sky está disponible para PC, Xbox One y PS4. Además, actualmente el juego cuenta con diversas rebajas temporales, pudiendo encontrarlo a un precio reducido desde los 19,99 euros.



Subnautica

Con un concepto de jugabilidad muy parecido al de No Man’s Sky, este juego estará más enfocado a la exploración y la investigación que a la propia supervivencia, aunque en este caso en lugar del espacio nos adentraremos en las profundidades del todavía desconocido mundo subacuático.

Así pues, tendremos que analizar a las distintas criaturas que encontremos, investigar antiguos resquicios de otros exploradores, y recoger todos los materiales que nos puedan ayudar a continuar nuestra aventura.

Subnautica está disponible en exclusiva para PC a través de Steam, actualmente bajo un precio de 20,99 euros.



The Forest

Tras un largo periodo de acceso anticipado, finalmente el año pasado The Forest se estrenó como un título completo debutando como uno de los juegos de supervivencia más completos en cuanto a la libertad de acción del jugador.

Si bien la historia principal del juego nos pondrá en la piel de un padre que busca recuperar a su hijo, pronto descubriremos que la lista de tareas previas al rescate sera tan grande que nos olvidaremos de él. Y es que además de tener que buscar comida y refugio, también deberemos hacer frente a la extraña raza de humanoides y mutantes caníbales que habitan en este bosque.

Disponible desde los 16,79 euros de la ya mencionada edición para PC, también podremos encontrar The Forest para PS4, y se espera que próximamente llegue a Xbox.