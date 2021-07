Firefox 90 es la nueva versión del navegador de Mozilla, una un poco escasa en lo que a novedades llamativas se refiere, pero con varias de carácter menor que merece la pena conocer.

En resumen sí, Firefox 90 trae sus cosillas, pero ninguna suscita un interés relevante, no digamos ya especial, como el que generó su versión anterior, Firefox 89 y su look and feel renovado (no gustó a todos, pero no se puede negar que eso fueron novedades y lo demás tonterías).

Firefox 90, novedades

¿Qué es de Firefox 90? Introduce cambios importantes, pero de pasar desapercibidos -y nunca mejor dicho- como las actualizaciones en segundo plano en Windows, lo cual significa que las actualizaciones de Firefox podrán aplicarse ahora incluso aunque el navegador no se esté ejecutando. Otra novedad de Firefox 90 para Windows es la nueva página interna «about:third-party«, donde recabar información acerca de problemas de compatibilidad causados ​​por aplicaciones de terceros.

Ya en el ámbito multiplataforma, Firefox 90 mejora sus capacidades en el lado de la seguridad con el soporte para Fetch Metadata Request Headers, una protección contra ataques de origen cruzado, como la falsificación de petición en sitios cruzados(CSRF), fugas de datos entre sitios (XS-Leaks) o Ataques del canal lateral (Spectre), la nueva versión del ‘regulador’ SmartBlock, o la opción de administrar excepciones en el modo de solo-HTTPS.

En el lado de la funcionalidad, Firefox 90 se ciñe a las maneras de Chrome para abrir imágenes y añade como opción por defecto «Abrir imagen en una nueva pestaña»; y mejora la función de imprimir a PDF, ya que a partir de ahora los documentos creados mediante este método conservarán la funcionalidad de los enlaces internos. Por lo demás, Firefox 90 se dedica a ampliar el soporte de WebRender, el renderizador de nueva generación del navegador cuya implementación se está haciendo eterna.

Por último, conviene recordar que si con Firefox 88 se dijo adiós al soporte de FTP, con Firefox 90 este ha quedado totalmente erradicado del navegador para siempre: ya no se puede seguir activando a través de preferencias avanzadas. No obstante, Mozilla comunicó en su momento el fin de esta caracterśitica, pero también que el sistema de extensiones se adaptaría al cambio, por lo que es cuestión de tiempo que aparezca una extensión con la que recuperar la funcionalidad perdida.