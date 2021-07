‘The Legend Of Zelda: Skyward Sword’, Wii vs Nintendo Switch

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD es uno de los juegos más destacados del mes y hay motivos para ello, desde que los lanzamientos importantes para Nintendo Switch escasean, a que toda remasterización de un Zelda llama la atención para bien y para mal. The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, por supuesto, no es la excepción.

Cuesta creerlo, especialmente para quien escribe, pero hace no llega a una década que en estas mismas páginas anuncié el lanzamiento de The Legend Of Zelda: Skyward Sword para Wii. Mucho ha llovido desde entonces, pero una cosa permanece inmutable: la franquicia de la compañía japonesa sigue representando la quintaesencia de los juegos de aventuras, aun cuando el que nos ocupa fue, precisamente, uno de los peor valorados, si no el peor.

Es así: The Legend Of Zelda: Skyward Sword es el más flojo de entre los títulos principales de la franquicia, los que salen cada varios años en el buque insignia de la casa, según corresponda. Y no lo es, como en el caso del inicalmente incomprendido, pero actualmente revalorizado The Legend Of Zelda: Majora’s Mask, por atreverse a innovar en la fórmula clásica, sino porque no salió como tocaba. Lo cual no significa que no sea un gran juego.

La prueba de que The Legend Of Zelda: Skyward Sword lo es -un gran juego- está en esta remasterización que llega ahora a Nintendo Switch y por la que los de Kioto sangrarán al personal todo lo posible, por más que los cambios hayan sido los imprescindibles. De eso va el vídeo que puedes ver a continuación: ¿cómo se ve el The Legend Of Zelda: Skyward Sword en comparación con el nuevo? Los cambios que destaca el youtuber que ha realizado el vídeo incluyen:

La versión de Switch corre a 1080p/60FPS en modo dock y 720p/60FPS en modo portátil. Se mantiene a un framerate estable, aunque hay alguna caída anecdótica de un frame o dos en cinemáticas, pero nada destacable.

Debido al aumento de resolución, ha disminuido considerablemente el efecto «acuarela» del juego original, que emborronaba aún más la imagen en algunas zonas.

A diferencia del original, esta versión tiene cámara libre, pero solo cuando se usa el modo con sensores de movimiento. Con el mando Pro o el modo portátil necesitamos el Stick derecho para blandir la espada, por lo que no hay posibilidad de usar la cámara libre sin pulsar el botón L conjuntamente.

Ha aumentado la resolución de algunas sombras. Este cambio se aprecia, sobre todo, en los personajes.

No hay cambios en el filtrado anisotrópico ni en la oclusión ambiental.

Los cambios en el texturizado de los assets son mínimos. De hecho, diría que al aumentar la resolución se ven carencias en este apartado. El HUD y la interfaz general si tienen mejoras en este apartado.

La distancia de dibujado ha aumentado en algunos assets excepto en la vegetación, que curiosamente en Wii es mejor. Desconozco si es una decisión premeditada o un bug.

Avanzar los diálogos más deprisa o saltar cinemáticas es un gran acierto, sobre todo para los que ya jugaron al juego original.

Los tiempos de carga han mejorado ligeramente.

La latencia con los JoyCon mejora bastante con respecto al Wiimote. Esto hace que los combates también sean más ágiles y rápidos.



El vídeo, por cierto, lo firma ElAnalistaDeBits, el mismo que nos ofreció aquel atisbo de lo que se podía esperar que fuese Nintendo Switch Pro, pero que al final no fue. Y es una pena, porque hace que el cambio no merezca demasiado la pena, salvo que no se tenga la consola original… y aun así es como para pensárselo.

Títulos como The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD son la mejor baza de Nintendo para mantener al personal interesado, porque jugarlos a día de hoy en sus consolas originales e incluso a través la consola virtual de Nintendo en aquellos casos en los que se puede, en una tele plana, es una experiencia nada agradable. Pero llegará el momento que ni por esas y no parece que los de Mario, Link y compañía estén por la labor de volver a competir en la primera división.