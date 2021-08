Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si hablamos de ‘mejores’, ahí está la serie de Evangelion, al menos en lo que al género del anime se refiere. Ese es nuetro título destacado para hoy, que no el único.

Amazon Prime Video

Por segunda semana consecutva, Amazon Prime Video se alza con la posición de honor de nuestro Novedades VOD, en esta ocasión con el renombrado anime Evangelion: 3.0+1.0, que no es lo único que trae, pero sí lo más destacado. Por lo demás, llegan también las nuevas temporadas de Modern Love y Star Trek: Lower Decks y, directa a catálogo, pero no por ello menos apetecible, El faro.

Con todo, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time es lo más señalado de la semana en Prime Video, incluso si no eres muy fan del anime. Y es que no hace falta ser muy fan e algo para disfrutar de todo un exponente del género como es la franquicia de Evangelion, referente del anime mecha de ciencia ficción postapocalíptico y hasta filosófico. Pues bien, Amazon se ha hecho con los derechos de su último largometraje, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, última parte de la tetralogía de «reconstrucción» de la saga, aunque también ha añadido a su catálogo las tres anteriores.

¿Cómo se come esto? Si no estás muy puesto en el tema, así: la serie de anime original, Neon Genesis Evangelion, salió a mediados de los noventa del pasado siglo, convirtiéndose de inmediato en una obra aclamada por crítica y público, convertida a día de hoy en una obra de culto. A esa serie le siguieron dos OVA, que es como se denominaba en la época a las producciones destinadas a su consumo en vídeo, por lo general resúmenes extendidos de series de anime populares en formato película. Así se podría denominar también a los nuevos largometraje de Evangelion, con matices.

A saber, el autor de Evangelion comenzó en 2007 una reconstrucción -así lo ha llamado, literalmente- de su obra, condensando y extendido la historia en cuatro nuevas películas: Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion 2.22 You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo y la que nos ocupa, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, y a juzgar por las críticas recibidas en todo este tiempo, lo ha hecho muy bien, por lo que si no has visto la serie original, te la puedes ahorrar en ese orden.

Sin embargo, si eres de los que gusta completarlo todo, recuerda que tienes la serie original de Neon Genesis Evangelion, así como los OVA Evangelion: Death(true)2 y The End of Evangelion en Netflix, que buen bombo le dieron al asunto cuando las añadieron. ¿Comienza, pues, la guerra del anime el el segmento del vídeo bajo demanda? Más allá de Crunchyroll, Netflix lleva una clara ventaja, pero Amazon tambén quiere su parte del pastel y además de un interesante catálogo acumulado, ahora se lanza a por los originales, como su competidora, a golpe de talonario.

Más contenidos exclusivos:

El Cover . «En Benidorm, meca de los imitadores de cantantes en directo, Dani no quiere ser solo un cover. Conocerá a Sandra y descubrirá la autenticidad, el amor y qué significa no ser uno más.»

. «En Benidorm, meca de los imitadores de cantantes en directo, Dani no quiere ser solo un cover. Conocerá a Sandra y descubrirá la autenticidad, el amor y qué significa no ser uno más.» Modern Love (T2). «El amor rompe todas las reglas. En cada episodio de esta serie antológica se da vida a una historia diferente sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones, todo inspirado en hechos reales.»

(T2). «El amor rompe todas las reglas. En cada episodio de esta serie antológica se da vida a una historia diferente sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones, todo inspirado en hechos reales.» Star Trek: Lower Decks (T2). «La segunda temporada de Star Trek: Lower Decks es más espectacular, divertida y trekkie que nunca.»

Entra en catálogo:

Netflix

Continuamos con Netflix, que si bien también trae su ración de «anime», basada además en una conocida franquicia de videojuegos (Monster Hunter: Leyendas del gremio), tiene tan mala pinta que mejor enfocarnos en otras cosas. Por ejemplo…

… Por ejemplo, en Beckett, la nueva película del cada vez más popular John David Washington (Tenet, Infiltrado en el KKKlan), hijo del mismísimo Denzel Washington para más señas. A juzgar por las primeras críticas que ha recibido este lanzamiento, no obstante, no parece que esta ‘versión’ italiana de El fugitivo haya dado en el clavo. Pero todo es probar.

¿Eres de los que guarda inquina a Netflix por la cantidad de basura buenrollista -por calificarlo de una manera suave- que saca? No la pagues con Nuevo sabor a cereza, porque estamos ante una de las series más retorcidas -en el mejor, pero también en el peor sentido- del año, una que no está dirigida a todo el público, pero que si gustas de… Arriésgate, excepto si eres muy sensible de mente, espíritu e intestinos.

Más contenidos exclusivos:

Escuadrón Pastelero (T1). «Estos pasteleros expertos crean postres de impresión con ideas increíbles y ejecuciones épicas. ¡Que empiece la batalla para conquistar a los clientes!»

(T1). «Estos pasteleros expertos crean postres de impresión con ideas increíbles y ejecuciones épicas. ¡Que empiece la batalla para conquistar a los clientes!» Mi primer beso 3 . «Elle prepara una lista de deseos con lo que quiere hacer durante su último verano antes de la universidad mientras afronta un dilema imposible: elegir entre Noah y Lee.»

. «Elle prepara una lista de deseos con lo que quiere hacer durante su último verano antes de la universidad mientras afronta un dilema imposible: elegir entre Noah y Lee.» Secretos del deporte: La bronca entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers . «Las figuras clave de un violento incidente entre los jugadores y la afición durante un partido de la NBA en 2004 hablan sobre la pelea, sus repercusiones y su legado.»

. «Las figuras clave de un violento incidente entre los jugadores y la afición durante un partido de la NBA en 2004 hablan sobre la pelea, sus repercusiones y su legado.» Monster Hunter: Leyendas del gremio . «En un mundo en el que los humanos y unos temibles monstruos conviven en un tenso equilibrio, el joven cazador Aiden lucha para salvar a su aldea del ataque de un dragón.»

. «En un mundo en el que los humanos y unos temibles monstruos conviven en un tenso equilibrio, el joven cazador Aiden lucha para salvar a su aldea del ataque de un dragón.» Escuela para señoritas Al Rawabi (T1). «En la prestigiosa escuela para señoritas Al Rawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman una serie de arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.»

(T1). «En la prestigiosa escuela para señoritas Al Rawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman una serie de arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.» Lokillo: Nada es igual . «El humorista Lokillo Flórez analiza cómo los latinoamericanos se han adaptado a un mundo regido por nuevas normas de convivencia mediante canciones y juegos de palabras.»

. «El humorista Lokillo Flórez analiza cómo los latinoamericanos se han adaptado a un mundo regido por nuevas normas de convivencia mediante canciones y juegos de palabras.» Por siempre jamás (T1). «Diez años después de perder a dos seres queridos, un hombre se enfrenta a otro misterio desconcertante cuando desaparece su novia. Basada en una novela de Harlan Coben.»

(T1). «Diez años después de perder a dos seres queridos, un hombre se enfrenta a otro misterio desconcertante cuando desaparece su novia. Basada en una novela de Harlan Coben.» El Reino vacío (T1). «Un polémico televangelista se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo.»

(T1). «Un polémico televangelista se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo.» Valeria (T2). «Una escritora, sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja, encuentra apoyo en sus tres mejores amigas. Basada en las novelas de Elísabet Benavent.»

(T2). «Una escritora, sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja, encuentra apoyo en sus tres mejores amigas. Basada en las novelas de Elísabet Benavent.» Fast & Furious: Espías a todo gas (T5). «Una agencia gubernamental contrata al conductor adolescente Tony Toretto y a sus audaces amigos para que se infiltren en un circuito de carreras clandestinas.»

Entra en catálogo:

Disney+

¿Qué hay de nuevo en Disney+? Más superhéroes, pero en formato serial animado.

De hecho, como ya te adelantamos en su momento, ¿Qué pasaría si…? es «un clásico de los cómics de Marvel adaptado a la pequeña pantalla en formato de serie de animación con el que rellenar los huecos mientras llegan las producciones de peso, pero sin alterar en modo alguno todo lo que vaya a derivar de las tramas presentes y futuras del canon del UCM». Para los muy cafeteros.

Entra en catálogo:

HBO

Por último, HBO estrena la segunda temporada de Stargirl, por lo que si eres seguidor del universo superheróico de DC en The CW (Arrow, The Flash, Supergirl), ya sabes.

Más contenidos exclusivos:

Stargirl (T2). «Courtney Withmore es una estudiante de instituto que ayuda a un grupo de jóvenes héroes a acabar con los villanos del pasado. La serie se centra en Stargirl y el primer grupo de superhéroes: la Sociedad de la Justicia de América.»

Entra en catálogo: