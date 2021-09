Con unas opiniones bastante dispares sobre su nueva Nintendo Switch OLED, y una ya descartada llegada de un modelo superior, parece que los planes de la compañía japonesa para su consola portátil pasarían por las mejoras de los accesorios de los modelos actuales.

Compartido por el filtrador SamusHunter2, parece ser que la FCC ha incluido una nueva entrada que cita específicamente un nuevo «controlador de juegos» de Nintendo, bajo un modelo denominado «HAC-043», una nomenclatura que se ha utilizado anteriormente para citar el hardware y periféricos de la Nintendo Switch.

A brand new Game Controller has been registered today by Nintendo

FCC ID BKEHAC043

Right now all the data is lockedhttps://t.co/yO7pWp4ntV pic.twitter.com/YhjMB9IIEY

— Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) September 16, 2021