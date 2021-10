Imagina el futuro de los videojuegos, y más concretamente, de las videoconsolas. Ese es el mensaje con el que Microsoft nos presenta a Xbox 2042, una plataforma que obviamente no existe, y que quizá nunca llegue a materializarse, pero que se presenta como un concepto muy interesante con el que el gigante de Redmond intenta darnos una visión de lo que su consola podría llegar a ofrecer dentro de 20 años. Esa Xbox 2042 forma parte de una campaña promocional de Microsoft centrada en Battlefield 2042, pero está muy currada, y vale la pena echarle un vistazo.

Obvia decir que lanzar una mirada al futuro de la tecnología con un plazo tan largo es casi una locura, pero el gigante de Redmond se ha atrevido a darse esa licencia, y la verdad es que nos ha dejado gratamente sorprendidos. Esa hipotética Xbox 2042 tendría una interfaz holográfica, y dispondría de hardware que sería capaz, en teoría, de interactuar de una manera nunca antes vista con el ser humano, tanto a través de sus ojos como de su cerebro.

Interesante, pero loa más llamativo es el potencial que ofrecería a nivel de hardware. Como sabrán muchos de nuestros lectores, a día de hoy todavía no se ha estandarizado el gaming en 4K, y con esa Xbox 2042 Microsoft está hablando de juegos en resolución 32K, es decir, en 30.720 x 17.280 píxeles. Si hacemos números, esto equivale a mover más de 530,8 millones de píxeles. ¿No te sorprende? Pues debería, ya que en 4K se mueven un total de 8,29 millones de píxeles.

Xbox 2042: Rompiendo la barrera del exaflop

Resolución 32K, y además 240 fotogramas por segundo. Sí, suena demasiado bueno para ser verdad, incluso aunque hablemos de un concepto a 20 años vista, pero Microsoft va más allá y dice que esa Xbox 2042 podría llegar a 480 FPS sin problemas de latencia, y que alcanzaría una potencia de 1 exaflops, es decir, nada más y menos que un millón de teraflops. Si te preguntas si esto es mucho, recuerda que una GeForce RTX 3090 es capaz de ofrecer una potencia de 35,58 teraflops en FP32.

Interesante, ¿verdad? Pues espera, que hay más. Esa Xbox 2042 podría alcanzar ese enorme rendimiento gracias a la computación cuántica, una tecnología que lleva varios años consiguiendo importantes avances, aunque todavía está en una etapa bastante temprana. Sus juegos no tendrían, además, tiempos de carga, funcionarían de forma instantánea.

En el vídeo también podemos ver algunas curiosidades, como por ejemplo la promesa de retrocompatibilidad total, nuevas formas de sentir los videojuegos y una mayor integración entre el usuario y la videoconsola. Sé que solo es un concepto, y que es probable que peque de exceso de ambición y que por eso no llegue a materializarse, pero es tan impresionante que no he querido perder la ocasión de compartirlo con vosotros.

¿Qué os parece este concepto? ¿Creéis que dentro de 20 años habremos podido avanzar tanto como dice Microsoft? Es un tema muy interesante, así que os invito a opinar en los comentarios. A título personal, no creo que consigamos dar un salto tan enorme en tan poco tiempo, pero viendo lo que hemos logrado en los últimos 20 años tengo claro que puedo equivocarme.