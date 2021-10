God of War llegará a PC con una resolución 4K y DLSS

Tras los numerosos rumores y filtraciones, finalmente Santa Monica Studio acaba de confirmar en el blog oficial de PlayStation la inminente llegada de God of War a PC, fechando la llegada de esta primera de Kratos en esta saga de la mitología nórdica para el próximo 14 de enero de 2022, y adelantándonos algunas de las mejoras técnicas con las que contará esta versión, entre las que destacan una resolución hasta los 4K y compatibilidad con la tecnología DLSS de NVIDIA.

Comenzando por este último, la tecnología de DLSS NVIDIA permitirá a rasgos mayores alcanzar mayores resoluciones sin sacrificar en rendimiento, sumando además otras tecnologías como NVIDIA Reflex, ofreciendo una experiencia de baja latencia y la compatibilidad para jugar en panorámico en monitores ultra-wide de ratio 21:9.

Además, el port admitirá la compatibilidad total cos controladores DualShock 4 y DualSense de forma nativa, aunque si lo preferimos, también se podrá jugar con ratón y teclado, con una nueva optimización de controles que nos permitirá incluso personalizar completamente las combinaciones de todas las teclas.

Por último, aunque por el momento no se han especificado los requisitos mínimos y recomendados, sí que sabemos ya que God of War ocupará sólo 80 GB de espacio en el disco, siendo compatible con DirectX 11.

Así pues, actualmente ya podemos encontrar la página del juego fichado en ambas Steam y Epic Games Store, a través de las cuales podemos ya pre-comprar el juego a un precio de 49,99 euros. Además, todos aquellos que realicen la compra antes del lanzamiento oficial del juego, podrán tener acceso a los siguientes contenidos y estéticos adicionales:

Set Death’s Vow Armor para Kratos y Atreus

Skin Exile’s Guardian para el escudo

Skin Buckler of the Forge para el escudo

Skin Shining Elven Soul para el escudo

Skin Dökkenshieldr para el escudo

God of War, otro exclusivo que abandona las consolas de Sony

En los últimos años, Sony ha comenzado lentamente a llevar sus exclusivas de PlayStation a PC, con planes de portar más títulos en el futuro. God of War se unirá a otros grandes exclusivos como Horizon Zero Dawn y Days Gone entre la lista de juegos que han dado el salto a Windows. El momento del lanzamiento también debería ayudar a Sony a generar todavía más entusiasmo por God of War Ragnarok, que si bien todavía continúa sin una fecha concreta de lanzamiento, se espera llegue en algún momento de 2022.

Es curioso ver cómo la tendencia general de las desarrolladoras se mueve cada vez más hacia este formato multiplataforma en lugar de buscar una exclusividad real, optando por exclusividades temporales, como las ya vistas en Epic Games Store o la propia Sony, que ya levantó algunos rumores fuertes para algunos de sus lanzamientos más potentes como Demon’s Souls o Final Fantasy XVI.