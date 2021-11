AMD alcanzó el pasado trimestre la mayor cuota de mercado en procesadores x86 en quince años, según los datos de la firma de análisis Mercury Research. No hay duda que la plataforma Ryzen le está dando grandes resultados, pero la gran pregunta es si podrá seguir la senda ascendente una vez ha llegado el contraataque de Intel con los Alder Lake.

AMD ha hecho un gran trabajo en el último lustro con la arquitectura ZEN, mientras que Intel ha sufrido serios problemas en la transición a los procesos de fabricación a los 10 nanómetros. El resultado ha sido que AMD ha recuperado cuota de mercado como no se recordaba, en procesadores de sobremesa, pero también en el más complicado de portátiles.

AMD al alza: ¿Hasta cuándo?

El informe de participación de mercado de CPUs x86 del tercer trimestre de 2021 de Mercury Research será una lectura bienvenida para AMD. Lo más destacado es que la compañía ha seguido aumentando su participación general en 2,1 puntos para alcanzar el 24,6%.

Esta última cifra marca la segunda cuota de mercado más alta en procesadores x86 en toda la historia de la compañía. La más alta en quince años y solo un 0,7% por debajo del récord absoluto de la compañía, la participación del 25,3% conseguida en 2006 durante la era de los exitosos Athlon 64.

Quizá una noticia aún mejor llega del segmento de portátiles. La participación de las unidades móviles de AMD aumentó un 1,8 puntos interanual para establecer un máximo histórico del 22%. Los ingresos del periodo también registraron un récord trimestral. La cuota de portátiles es muy importante porque el grueso de ventas llega de los OEM, un canal que Intel había controlado históricamente de manera absoluta hasta hace muy poco tiempo.

La tendencia ascendente de la firma de Santa Clara también se refleja en la encuesta de hardware de Steam, donde la cuota de mercado ha aumentado al 30,84%, otro récord de participación absoluto en una encuesta importante ya que hablamos de la principal plataforma digital para ejecución de juegos.

¿Y con Alder Lake en el mercado?

Los análisis de los primeros modelos de la nueva plataforma de Intel como el que te ofrecimos ayer del Core i9-12900K confirma que la respuesta de Intel ha sido contundente. Y no solo por su gran rendimiento, si no por el soporte a las últimas tecnologías y estándares que AMD todavía no soporta y especialmente por un tipo de diseño híbrido que está marcando tendencia vistos los resultados que está consiguiendo Apple en los Mac con un enfoque similar, aunque con una arquitectura distinta como ARM.

El futuro no está escrito, pero AMD deberá mover ficha y esperamos mucho de la próxima arquitectura ZEN 4. El usuario decidirá si el buen camino iniciado por AMD con ZEN continuará o Intel ha vuelto definitivamente por donde solía.