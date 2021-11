Análisis Fiio K9 Pro: exprime tu música digital

Para una gran parte de los usuarios su relación con la música digital se basa en conectar unos auriculares a su teléfono móvil y abrir Spotify o cualquier otra plataforma de streaming a la que estén suscritos. Si este es tu caso y si no aspiras a mucho más, entonces tal vez el análisis del nuevo DAC/Amplificador de FiiO, el K9 Pro, probablemente no te vaya a interesar demasiado (o tal vez sí…¿quién sabe?). Otro tipo de usuarios sin embargo hace tiempo que adquieren o descargan archivos digitales de la máxima calidad (Bandcamp es para ellos un lugar al que acuden una y otra vez), o están suscritos a plataformas de streaming como Qobuz, que ofrecen archivos 24-Bit/192kHz.

Este tipo de usuarios es el que se preocupa por supuesto de tener además un equipo decente de sonido, en el que la calidad de los altavoces o de los auriculares que utilizan juega un lugar destacado. Sin embargo, no son tantos los que se preocupan por mejorar el proceso de reproducción de estos archivos, confiando “a ciegas” en la tarjeta de sonido del ordenador o smartphone que conectan a sus auriculares o altavoces. Y sin embargo, es en este proceso, de cómo la señal digital de audio de convierte en analógica y por lo tanto la podemos escuchar, en donde se produce gran parte de la magia. Es por eso que, cada vez más, para la reproducción de archivos musicales, el contar con un DAC se ha vuelto una opción cada vez más popular.

¿Qué es un DAC y por qué te interesa?

El DAC (Digital to Analog Converter) es como su propio nombre indica, el conversor que “traduce” los ceros y los unos de la música digital, a sonido analógico, que es el que los humanos podemos escuchar. Esto quiere decir, que todos los dispositivos que tienes en tu casa y que son capaces de emitir sonido, tienen su propio DAC: tu ordenador, tu smartphone, tu reproductor de CD… etc.

¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente y salvo contadísimas excepciones, la calidad de la tarjeta de sonido integrada en ordenadores y teléfonos móviles es de muy mala calidad, por lo que al reproducir un archivo digital, aunque sea losless, gran parte de la información se pierde.

Al contar con un DAC dedicado sin embargo, el dispositivo interpreta correctamente toda la información que encierra el archivo y la reproduce con total fidelidad, lo que unido a unos buenos altavoces/auriculares…se consigue una experiencia sonora muy mejorada. En muchos casos, el conectar un DAC a nuestro ordenador o a smartphone, supone un cambio tan grande como el de haber estado acostumbrado a ver cintas de vídeo en VHS y comenzar, de repente, a ver películas en DVD.

Dicho lo cual, ¿es un DAC una inversión que tenga sentido para todo el mundo? Volvamos aquí al inicio del artículo. Si la música es algo “accesorio” para ti o si no eres un gran aficionado, probablemente no. Ahora bien, si pasas muchas horas al día escuchando música y aprecias la calidad y los matices…si la música te apasiona, entonces es una inversión que merece la pena considerar.

Un DAC todo terreno y con soporte para MQA

Una vez que hemos llegado hasta aquí y nos hemos convencido de que la del DAC es una inversión que merece la pena, veamos que es lo que nos ofrece FiiO y su nuevo K9 Pro, un completísimo DAC de alta gama que además incluye funciones de amplificador.

Pensado para ser utilizado sobre un escritorio, el K9 Pro apuesta por un diseño elegante sobre una sobria construcción en aluminio negro anodizado, y en la que sobre todos los elementos de control, destaca una gran rueda de volumen central. A su derecha, cinco indicadores LED que nos informan de la fuente de audio que estamos utilizando (USB, óptica, coaxial, RCA o Bluetooth); y bajo estos cuatro botones planos (encendido del equipo, input de fuente, ganancia y el selector de los distintos modos -auriculares, amplificador y DAC-).

A la izquierda de esa gran rueda de volumen, encontramos dos salidas para auriculares XLR balanceado de 4,4 mm y jack no balanceado de 6,35 mm. A esto se le une en este frontal, un puerto XLR balanceado de 4 pines. ¿Qué encontramos en la parte trasera de este dispositivo? Básicamente, los puertos de entrada correspondientes a estos selectores de los que hablábamos antes (USB, óptico, coaxial, y RCA), al que se le suma un conector RCA de salida y un conector Jack de 4,4 mm. Dicho de otra forma: opciones de conectividad no faltan y en nuestro caso, al poder beneficiarnos no solo de su funcionalidad como DAC, sino también como amplificador, lo que ofrece este K9 Pro nos ha bastado para conectar nuestro PC, un reproductor de CD, un tocadiscos y una pareja de altavoces externos.

Y por supuesto que esto es importante, pero como os podéis imaginar, casi toda la magia de un DAC se produce en su interior, así que veamos lo que nos encontramos en este caso. En primer lugar, la compañía china ha apostado por incorporar el chip DAC AK4499 de AKM Technologies. Hablamos en este sentido, de un chip de 32 bits de alta gama, que admite la decodificación de señales de audio de alta resolución con decodificación PCM de hasta 32 bits / 768 kHz y DSD512 nativo.

Para que os hagáis una idea, un CD suele grabarse a 16 bits, la mayoría de los archivos de audio comprimido se codifican a 8 bits, mientras que aquellos que encontramos en plataformas de streaming de audio HD, lo hacen a 24 bits. En estas mismas plataformas, la música digital que podemos descargar tiene una frecuencia de muestreo de 480 kHz,. Dicho de otra forma, difícilmente vamos a encontrar un archivo de audio que no pueda decodificar con la máxima calidad y de forma nativa, ya que estos 32 bits equivalen a lo que vamos a encontrar en el master de grabación de la mayoría de los estudios.

Además de decodificación PCM, el K9 Pro admite la nueva decodificación MQA (Master Quality Autenticated), una tecnología muy interesante ya que permite una codificación de audio que logra archivos de pequeño tamaño (hasta una décima parte de los Hi-Res convencionales) y pueden reproducirse alcanzando calidad HD. No es baladí, porque para reproducir este tipo de archivos, necesitaremos precisamente un equipo compatible con MQA: y es que aunque son archivos con pérdida, la tecnología que incorporan comparten protocolos de interpretación que logran devolverle la calidad del archivo que se codificó inicialmente. En este sentido, su enfoque es más parecido al de la tecnología aptX para envíos Bluetooth con calidad CD, que a la del infame archivo MP3.

Amplificadores THX para un sonido más limpio

En su trabajo como amplificador, el Fiio K9 Pro apuesta por módulos THX AAA (Achromatic Audio Amplifier), que garantizan la potencia que necesitamos, a la que vez que proporcionan un sonido limpio.

De hecho, este es el objetivo mismo de THX al diseñar este módulo: proporcionar un sistema de amplificación que aumenta la señal y el volumen con la máxima transparencia, es decir sin elementos añadidos que “dulcifiquen” la señal.

Lo que encontramos, como promete la marca, es una buena calidad en la amplificación del sonido con muy poca distorsión, sin necesidad de un consumo energético intensivo, lo que favorece su posicionamiento en equipos contenidos en tamaño, como lo nuevo de FiiO. THX señala además que en su nuevo modelo, consigue una reducción de la distorsión armónica y de cruce hasta 40 dB, lo que reduce al mínimo la fatiga auditiva.

Una parte a destacar de este equipo es que la función DAC/amplificador cambiará en función de los altavoces al que hayamos conectado el K9 Pro. En este sentido, si los altavoces son pre-amplificados, tendremos que escoger si queremos trabajar con el DAC de forma exclusiva (por lo que no podremos utilizar la rueda de volumen) o bien escogemos la opción PRE (pre-amplificador). Trabajar en este caso con un pre-amplificador nos será útil si contamos con varios dispositivos conectados a nuestro equipo, ya que la señal que llegará al amplificador de nuestros altavoces (o incluso a otro amplificador que podamos tener) será más limpia.

Que este es un equipo completo lo demuestra el hecho que también podremos reproducir música a través de Bluetooth. No obstante y pese a que es compatible con codecs como AptX Adaptive/AAC/SBC el Bluetooth da para lo que da y en este caso, conseguiremos una velocidad máxima de transmisión e bits de 96 Khz. Interesante como “extra” pero desde luego, nadie estaría dispuesto a invertir 800 euros en un equipo, si lo que más le interesa es poder reproducir música de forma a través de este estándar. Que además en nuestras pruebas hayamos experimentado varios micro-cortes aquí, tampoco ayuda a recomendarlo por este punto en particular.

Conclusiones

El Fiio K9 Pro es un equipo que juega en la parte media-alta del mercado y se nota en todos los detalles: comenzando por su construcción, siguiendo por sus opciones de conectividad y finalizando con su apuesta por tecnologías punteras como el chip DAC AKM4499 o los módulos de amplificación THX AAA.

Si tenemos además en cuenta que en la parte alta del mercado, estos dispositivos pueden alcanzar sin demasiado esfuerzo los 2.000 euros, que Fiio ofrezca una calidad competitiva por 800 euros es desde luego un elemento a valorar.

No podemos por supuesto olvidarnos, que no deja de ser un dispositivo si no para audiófilos capaces de gastarse miles de euros en sus equipamiento, sí para aficionados a la música muy exigentes y que en este caso, gracias a la portabilidad del Fiio K9 Pro, quieren disfrutar de la mejor calidad de audio por ejemplo cuando se encuentran en su jornada de teletrabajo.