Análisis FiiO BTR7: DAC y amplificador Bluetooth de bolsillo

No es la primera vez que os hablamos de la importancia que tiene un DAC a la hora de mejorar la forma en la que podemos disfrutar de nuestra música digital. En MC analizábamos hace no demasiado dispositivos como el FiiO K5 Pro ESS o el FiiO K9 Pro, que nos van a permitir poder disfrutar de una gran experiencia en este terreno y que están pensados para disfrutar de nuestra colección musical en casa.

¿Pero qué ocurre si lo que queremos es disfrutar de nuestra música cuando estamos fuera, sin renunciar a esa calidad a la que nos hemos acostumbrado? Aquí tenemos básicamente dos opciones: o nos hacemos con un reproductor dedicado, o como nos propone FiiO, le damos una oportunidad a su BTR7, un DAC y amplificador Bluetooth compacto.

¿Qué es lo que nos permite hacer? En un cuerpo fabricado en un aleación de aluminio laminado y con un tamaño que apenas supera el de un mechero (39x83x146mm), lo nuevo del fabricante chino se empareja con cualquier fuente de audio Bluetooth (de nuestro smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo) para a continuación, procesarla, amplificarla y entregarla en nuestros auriculares con la máxima calidad, contando para ella con dos salidas: jack de 3,5 mm y jack balanceado de 4,4 mm. Si queremos utilizarlo en nuestro hogar, también podemos conectarlo directamente a unos altavoces, de modo que podremos enviarles audio de forma inalámbrica en caso de que nuestra pareja carezca de forma nativa de esa funcionalidad.

Además de estas dos salidas de auriculares, en su parte inferior se sitúa un puerto USB-C que utilizaremos tanto para recargar su batería de 880 mAh (admite también carga inalámbrica), como para conectarlo directamente a una fuente de audio, como un ordenador o un smartphone (FiiO también nos ofrece una versión Lightning si lo que utizamos es un iPhone), lo que nos permitirá disfrutar de un sonido incluso mejor.

Finalmente, en el lateral derecho encontraremos tanto los controles de volumen, como dos pequeños botones que nos van a permitir desplazarnos por su pantalla IPS de 1,3″ y un interruptor con el que podremos interrumpir la función de carga de batería.

Máxima potencia en la palma de la mano

Con todo, lo que más llama la atención de este dispositivo es el esfuerzo que han hecho en FiiO para ofrecernos tanta potencia (especialmente de amplificación) en un tamaño realmente compacto.

Cuenta para ello con un doble procesador DAC 9219C de Sabre a la que une un amplificador THX_AAA-28×2, ofreciendo como resultado una amplificación de 300 milivatios por canal (ofrece cuatro canales de amplificación), capaz en este sentido, de mover el 90% de los auriculares que vamos a encontrar en el mercado. Comparado con modelos anteriores de la misma marca, el BTR7 ofrece un 88 % más de potencia de salida de un solo extremo y un 30 % más de potencia de salida combinada.

En cuanto a su capacidad de procesar audio, el BTR7 cuenta con la ventaja de que soporta todos los codecs de alta resolución (AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC) y soporte de hasta PCM 384kHz y DSD256 nativo…es decir, nos ofrece casi todo lo que vamos a encontrar en un DAC de escritorio en un tamaño mucho más reducido.

Para los que os estáis preguntando sobre la posible pérdida de calidad al reproducir nuestros archivos sobre una conexión Bluetooth, la marca asiática explica que el chip por el que apuestan en este caso, Qualcomm QCC5124,con su DSP dual y su arquitectura de CPU de doble núcleo, no solo garantiza conexiones estables, sino es capaz de transmitir formatos de alta resolución sin ningún tipo de problema.

En conjunto, nos ofrece un sonido muy limpio y cálido y que mejora en muchos enteros al que vamos a poder disfrutar en un smartphone al que nos limitamos a conectar nuestros auriculares. Su grado dinámico y la amplitud de los graves está aquí más contenida que lo vamos a encontrar en DACS de escritorio y es verdad que no es tan claro y sutil como lo que nos van a ofrecer equipos situados en las gamas superiores, pero por 200 euros, también lo es que FiiO pone en nuestras manos un dispositivo realmente equilibrado en cuanto a sus prestaciones.

Controles y App

Una vez que hemos visto lo que hay en las «tripas» de este pequeño DAC, veamos qué opciones nos ofrece en su pantalla táctil. Lo primero, en cuanto lo encendemos, nos pedirá que lo emparejemos con una conexión Bluetooth, para a continuación «animarnos» a navegar por su menú.

Aquí podremos por ejemplo, establecer dos niveles de ganancia (baja para auriculares in-ear o alta si son orejeros), dos filtros diferentes para los graves (Fast o Híbrido), un ecualizador con presets definidos para distintos estilos musicales o la posibilidad de activar un Modo Coche para utilizarlo dentro de nuestro vehículo.

Si queremos personalizar aún más nuestra experiencia de escucha, podemos instalar en nuestro smartphone FiiO Control (Android/iOS), una App que nos va a permitir cambiar la configuración de audio, el ecualizador y otras funciones de su dispositivo.

La navegación por todos estos menús y opciones es sencilla (si bien tal vez los botones no son todo lo cómodos que nos gustaría) y de adolecer de algo, tan solo le podríamos achacar cierta falta de claridad en unas opciones que pueden confundir a una persona que no tenga ya cierta experiencia con conceptos básicos (y no tan básicos) en reproducción de audio. En este sentido, estamos seguros que muchos usuarios agradecerían un manual de instrucciones más detallado.

Conclusiones

El FiiO BTR7 tiene muy claro al público al que se dirige: aquel que ya disfruta de una buena experiencia sonora en casa y quiere replicarla (o acercarse lo máximo posible) en escenarios de movilidad.

Para conseguirlo la marca pone en manos de los entusiastas audiófilos un DAC que apenas ocupa espacio en el bolsillo y que promete exprimir al máximo la música que almacena en su smartphone, o en su ordenador portátil.

Construido con materiales premium y un diseño industrial que transmite una sensación de gran calidad y resistencia en todos sus acabados, el FiiO BTR7 tampoco decepciona en su interior, contando para ello con componentes que rinden a gran altura teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos movemos (200 euros).