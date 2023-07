Análisis FiiO R7: un torbellino de sonido

No renunciar prácticamente a nada. Es lo que nos propone FiiO en su nuevo FiiO R7, un dispositivo todo en uno que combina funciones de reproducción Hi-Res, streamer de audio, DAC de escritorio y amplificador.

Una navaja suiza para audiófilos en los que la multinacional china incorpora casi todas las entradas y salidas que podemos necesitar para conectar prácticamente cualquier otro aparato que tengamos en casa, contando para ello en su parte frontal con salidas para hasta tres auriculares diferentes ( 6,35 mm, balanceada de 4,4 mm y balanceada XLR de cuatro pines) y en su trasera slot microSD hasta 2TB, 2 x salida de línea RCA, interfaz de HOST USB, entrada/salida óptica, salida de línea balanceada de 3 pines, puerto Ethernet, USB tipo-C, y entrada/salida coaxial. Si a estos sumamos conectividad Bluetooth y WiFi, poco más podemos pedir en este terreno.

Para poner orden en este aparente sin fin de posibilidades, en el frontal de un R7 más bien compacto (110 x 134 x 160mm) se encuentra una pantalla de casi 5 pulgadas que oculta lo que a todas luces parece ser una variante de sus conocidos reproductores portátiles Hi-Fi M11 y de los que os hablamos hace unos meses en MC.

Concretamente, este modelo cuenta con el SoC Snapdragon 660 y 4GB de memoria RAM para “mover” un dispositivo gobernado por Android 10. Lo más interesante lo encontramos sin embargo tanto en ES9068AS, un críptico nombre que apunta a un DAC de altísimo rendimiento (soporta 24 bits 192 kHz PCM, DopDSD64 y MQA) y THX AAA-78 un estupendo amplificador que ay¡aunque en principio está diseñado para integrarse en auriculares de alta gama cableados, ofrece un gran rendimiento también en este dispositivo de escritorio, potenciándolo aquí con dos unidades.

Junto a la pantalla, descubrimos dos diales. Con el superior seleccionaremos tanto el volumen como el nivel de ganancia y con el inferior, determinaremos qué salidas de audio queremos activar (frontales, posteriores o ambas). En cuanto a sus funcionalidades, que podremos cambiar en el menú principal, podremos escoger entre Modo Android(nos servirá principalmente como streamer), Pura Música (contamos con 64 GB de almacenamiento interno y hasta 2 TB adicionales para nuestros archivos), USB DAC(para conectar un ordenador, smartphone..), Óptico/Coaxial (reproduce la fuente de sonido asociada), Bluetooth/AirPlay y Roon Ready (de modo que también se integra con otros dispositivos de la firma).

Además de con estos dos diales, todo el control del R7 lo haremos desde una pantalla táctil que además de cambiar de modos, nos ofrece un “hub de aplicaciones” que contiene algunas de las apps de streaming más populares y que si lo deseamos, podemos completar con todo el conjunto de apps que podemos encontrar en la Google Play Store.

¿Que echamos de menos en este conjunto? Que ya que FiiO ha optado por incluir diales físicos en el frontal del dispositivo, también lo hubiese hecho en la parte superior para por ejemplo, acceder rápidamente a funciones como pausa, reproducir, siguiente canción, etc. No tenerlas hace que perdamos en este proceso algunos segundos cuando la pantalla no está activa.

Infinitas posibilidades

Con un precio de 750 euros, lo nuevo de FiiO nos ofrece tantas posibilidades como casi opciones de conectividad. En los casos de uso más sencillos, podemos utilizarlo como un “simple” DAC para nuestro ordenador, pero podemos ir mucho más lejos.

Podemos por ejemplo, convertirlo en el hub de nuestro centro de entretenimiento, conectando nuestro televisor a través del puerto óptico y enviando el sonido a dos altavoces activos, que a su vez pueden reproducir música en streaming o los archivos que hayamos almacenado en un disco duro o en su memoria interna. Si vivimos en el ecosistema Apple, podemos recrear un sistema de sonido AirPlay, tanto para nuestro teléfono, como para nuestro Apple TV.

Si tenemos una gran cantidad de archivos de audio y de alta calidad, podemos vivir una experiencia “ROON”, es decir, convertir este R7 en un receptor ROON al que podremos enviar nuestra biblioteca musica de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo conectado a nuestra red Wi-Fi casera, pudiendo crear un entorno multiestancia si lo complementamos con otros dispositivos ROON Ready. Y si “simplemente” tenemos un equipo HiFi en casa, podemos completarlo añadiendo un completísimo streamer y tal vez, un mejor amplificador.

Además al incorporar un modo Bluetooth (tanto para recibir como emitir contenidos), podemos conectarlo hasta unos altavoces o a nuestros auriculares sin necesidad de utilizar cables.

Dicho de otra forma, lo nuevo de FiiO se adapta a una gran cantidad de de escenarios y por su versatilidad no podemos pedirle mucho más. Veamos ahora qué rendimiento nos ofrece y qué tal suena.

Calidad de sonido y más

Tal y como podíamos imaginar, la calidad de sonido de este R7 es muy similar a la que podemos encontrar en la línea de reproductores portátiles que la multinacional china ofrece bajo la marca M11. Al ser sin embargo un reproductor de escritorio, sí que es cierto que vamos a obtener un extra de potencia y un rango dinámico algo mayor.

El resultado es un sonido bastante limpio en el que no parecen tener demasiado impacto los algoritmos de procesado, pero en el que a la vez podemos disfrutar enormemente de los detalles, especialmente en el ámbito medio del espectro, en el que el sonido es a la vez compacto y lleno de realismo al compararlo con el original.

Tanto bajos como agudos mezclan bien y con equilibrio y el R7 nos da esa clase de sonido (especialmente si conectamos unos buenos auriculares) en los que casi podemos “masticar” la textura, que se presenta colorida. Incluso en temas de gran distorsión, como los propios de géneros del trash metal, la voz es capaz de mantenerse al frente y guardar para el micrófono un protagonismo transparente.

Sufre algo sin embargo en niveles medio-altos de ganancia, en las que comenzamos a percibir cómo algunas vibraciones pueden llegar a nuestros oídos, pero nada preocupante en realidad. Para un dispositivo tan completo y que llega a nuestras manos por menos de 1.000 euros, no le podemos pedir más.

¿Lo recomendamos entonces? Sí y siempre que seamos conscientes de para qué caso de uso lo vamos a emplear. El ser un todo en uno implica que aunque hace muchas cosas bien, seguramente vayamos a encontrar mejores alternativas a un precio similar si tan solo nos interesa un escenario concreto. Ahora bien, si lo que estamos buscando es un dispositivo capaz de hacer mucho y hacerlo con calidad, el FiiO R7 es una opción ganadora.