Me resulta curioso pensar en todo el tiempo que llevamos hablando de PS5 Pro y PS5 Slim. No podéis culparme, incluso antes de que PS5 llegase al mercado ya estábamos viendo rumores y una oleada de especulación centrados en ambas consolas. Durante los últimos meses, las informaciones que han ido aparecido sobre PS5 Pro y PS5 Slim no han sido demasiado relevantes, pero al final, lo interesante es que todo parece indicar que se acabarán convirtiendo en realidad.

Si todavía te preguntas por qué querría Sony lanzar las consolas PS5 Pro y PS5 Slim, la respuesta es sencilla, de hecho ambas traerían la misma causa, es decir, serían consecuencia del mismo factor clave, el alargamiento de los ciclos de vida de cada nueva generación, y la necesidad de llenar «el vacío» que queda como consecuencia de ese mayor ciclo de vida. Sin embargo, PS5 Pro y PS5 Slim tendrán objetivos diferentes.

En ese sentido, PS5 Pro estará dirigida a cubrir ese vacío que irá dejando PS5 cuando empiece a sufrir el paso del tiempo. Exacto, dicha consola se dirigirá a los usuarios más exigentes que ya no sientan que el modelo original es capaz de cubrir sus necesidades. Por contra, PS5 Slim tendrá como meta servir de opción más económica, eficiente y compacta a aquellos que aún no hayan comprado una consola, o que estén valorando hacerse con el sistema de Sony, pero que tengan un presupuesto limitado.

Personalmente, viendo la escasez de consolas que hay ahora mismo, y los precios absurdos que piden por PS5 en el mercado de reventa, creo que al final es probable que acabe esperando al lanzamiento de PS5 Pro y PS5 Slim, y que en función de lo que ofrezcan ambas consolas, acabaré haciéndome con una u otra, siempre que la relación de exclusivos frente al PC me compense, claro está.

PS5 Pro y PS5 Slim: Estos diseños conceptuales nos dan una idea de cómo podrían ser

Según las últimas informaciones que he podido ver, la llegada de PS5 Pro y PS5 Slim tendrá lugar en fechas diferentes. La primera debería estar lista en 2024, mientras que la segunda podría llegar en 2023. Estas fechas tienen mucho sentido, pero no están confirmadas, así que no queda otra que esperar a que Sony se decida a realizar un anuncio oficial, cosa que, salvo sorpresa, no tendrá lugar a corto plazo, como es evidente.

Tenemos una larga espera por delante, pero gracias a LetsGoDigital podemos amenizarla con unos cuantos renders de alta calidad que muestran, como podemos ver en el vídeo, los diseños que podría utilizar Sony para fabricar sus PS5 Pro y PS5 Slim. Tened en cuenta que son solo diseños conceptuales, y que por tanto ambas consolas podrían acabar llegando al mercado con diseños distintos. Sin embargo, son bastante acertados y conservan parte de la esencia del diseño que utiliza la PS5 original, así que no me extrañaría para nada que Sony utilizase buena parte de los elementos que vemos en el vídeo, y en las imágenes.

A nivel de hardware, PS5 Pro y PS5 Slim también van a ser muy diferentes. La primera será una versión más potente de PS5, aunque es probable que siga el enfoque que vimos con PS4 y PS4 Pro, lo que significa que las mejoras más importantes estarían centradas en la GPU. Puede que ese nuevo modelo sí que sea capaz de mover juegos en 4K nativo y con un trazado de rayos de mayor calidad que PS5, pero esto es pura especulación (y optimismo) por mi parte.

En el caso de PS5 Slim, podemos dar por sentado que será igual de potente que PS5, pero tendrá cambios internos que la harán más pequeña, económica y eficiente. En este sentido, se ha hablado mucho del posible salto a una APU de 6 nm, cuyo impacto en la oblea sería inferior, y que al mismo tiempo ofrecería valores térmicos y de consumo superiores.