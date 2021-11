De un tiempo a esta parte, el visor de realidad aumentada de Apple se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los rumores del mundillo tecnológico. A principios de noviembre, por ejemplo, tuvimos algunos datos sobre las que podrían ser sus especificaciones técnicas, y hace solo unos días se filtró que, a diferencia de otros sistemas de este tipo, la propuesta de Apple podría ser un dispositivo independiente, es decir, que no necesitaría estar conectado a un ordenador para funcionar.

De confirmarse este punto, eso justificaría otro rumor que hemos escuchado bastante últimamente, que no es otro que el que apunta a que su precio estará muy, muy por encima de lo que cabría desear, con voces que lo sitúan claramente por encima de los 2.000 euros. Y es que si el visor cuenta con parte del hardware de un PC, como con el chip M1 de Apple, un precio tan elevado estaría razonablemente justificado. si bien seguiría dejándolo fuera del alcance de la mayoría.

Sea como fuere, uno de los datos más esperados es, claro, el de la fecha, cuando llegará al mercado. Y hoy hemos podido leer en Power On el boletín semanal de Mark Gurman en Bloomberg, Apple podría presentar su visor de realidad aumentada en 2022, pero con una fecha de lanzamiento bastante lejana desde el anuncio. Y aunque no da cifras concretas, afirma que podríamos hablar de una diferencia temporal que rivalizaría con la que se produjo entre el anuncio y el lanzamiento del Apple Watch, que fue presentado el 9 de septiembre de 2014, pero no llegó a la venta hasta el 24 de abril de 2015.

Así, de confirmarse la previsión de Gurman, Apple podría presentar su visor de realidad aumentada en 2022 pero, salvo que lo haga muy a principios de año y que el plazo no sea muy superior al del reloj, todavía tendríamos que esperar hasta 2023 hasta que los primeros usuarios puedan hacerse con él. Llama mucho la atención un plazo tan prolongado, especialmente si recordamos que el año pasado los de Cupertino retrasaron la presentación del iPhone 12 al mes de octubre para que el lanzamiento se produjera solo un par de semanas más tarde.

Aunque algunos somos un tanto escépticos con el Metaverso de Mark Zuckerberg, todo apunta a que en los próximos meses veremos bastantes movimientos en este sentido, con muchas tomas de posiciones por parte de las grandes tecnológicas, que intentarán dar una respuesta a los planes de Meta. En ese contexto, tiene sentido que Apple quiera realizar su «declaración de intenciones» lo antes posible, aunque sea en la forma de la presentación de un dispositivo que aún tardará un año, desde ese momento, en llegar al mercado.

Ahora bien, ¿todo el «retraso» entre la presentación y la comercialización de deberá a su desarrollo? Parece que no. Como también plantea el analista, la complejidad del sistema óptico del visor, que podría emplear lentes intercambiables, podría provocar la necesidad tanto de la búsqueda de socios en diferentes demarcaciones, que sean los que provean dichos cristales, como la posible necesidad de homologación de los mismos, algo que también puede llevar bastante tiempo.

Así, entre unas cosas y otras, será raro que vemos el visor de realidad aumentada de Apple antes de 2023. Aunque esto no es necesariamente malo, puesto que si el anuncio se produce, por ejemplo, en el congreso de desarrolladores de Apple, el WWCD 2022, y en ese momento Apple libera ya la herramientas necesarias para que los desarrolladores puedan empezar a trabajar en la nueva plataforma, para su llegada al mercado los usuarios ya deberían contar con una buena colección de software para sacarle partido al dispositivo.