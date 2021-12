Newskill Themis PRO RGB, análisis: deslizando a todo color

Ni las pistas de hielo ni los árboles de navidad, si lo que quieres es deslizarte y tener más colores que nunca, sin duda tu regalo de estas fiestas es la nueva Newskill Themis PRO RGB. Y es que aunque se trate de un compañero siempre olvidado, no existe una setup gaming en condiciones sin una buena alfombrilla.

Si bien mucha gente suele no prestar demasiada atención a estos periféricos, el uso de modelos de baja calidad y excesivamente baratos puede acabar saliéndonos caro, no sólo por la presencia de materiales de mala calidad que acaban desgastándose y perdiendo sus propiedades de deslizamiento, sino incluso presentando otros problemas como pliegues o deformidades, en muchos casos irrecuperables. Una experiencia que, además de ensuciar visualmente nuestra setup, sin duda acaba afectando a nuestro uso.

Sin embargo, tampoco hace falta irse a las tres cifras para encontrar productos de calidad como la Newskill Themis, uno de los dos modelos presentados recientemente por la compañía española, que además de unos materiales de gran calidad, nos ofrece múltiples ventajas competitivas y de calidad de vida.

Comenzando por su empaquetado, nos encontramos con una caja de grandes dimensiones, dentro de la que podremos encontrar la alfombrilla enrollada a modo de cilindro, evitando así cualquier tipo de pliegue forzado para asegurar no incurrir en ninguna deformación. Además, este tipo de empaquetado nos ofrece una gran facilidad para su extracción y manipulación, pudiendo desplegarla directamente sobre la mesa en apenas segundos.

Aunque será mejor que tengamos preparada esta superficie, ya que en lo referente a tamaño, la Newskill Themis PRO RGB Extra grande se presenta como un modelo que podríamos considerar como XL, con unas medidas de 94 x 40 centímetros de superficie. Un espacio más que suficiente para colocar sobre ella todos los periféricos de nuestra set up sin problema, permitiendo no sólo funcionar como una superficie de deslizamiento para el ratón, sino también el efecto contrario para nuestro teclado.

De hecho, no será difícil que aun incluso con ambos periféricos sobre ella, todavía nos sobre algo de espacio para colocar otros dispositivos como micrófonos o auriculares, protegiendo la mesa sobre la que coloquemos esta alfombrilla.

Aunque sin duda el mayor atractivo de la Newskill Themis es su material. Y es que toda esta familia de alfombrillas está construida bajo la colaboración de Cordura, ofreciendo una superficie de tela de cordura, un material que nos ofrece unas velocidades de deslizamiento notablemente más rápidas que otras mucho más que una superficie donde colocar tus periféricos. Gracias a este material, disfrutarás de una alfombrilla increíblemente deslizante, en la que tus movimientos no tendrán límites, pero con toda la seguridad que ofrece su base antideslizante de caucho natural, con unos movimientos mucho más rápidos y precisos.

La combinación de estos materiales, hacen de ella una alfombrilla muy resistente. Y es que gracias a sus 4 milímetros de grosor (grosor habitual en este tipo de alfombrillas) contaremos con suficiente resistencia para aguantar perfectamente el arrastre del ratón, evitando los efectos de la abrasión y la deformación.

Además, su elegante superficie en color negro está preparada para resistir salpicaduras y evitar manchas, y su costura en los bordes no es solo decorativa, sino que tiene la función de prevenir posibles roturas y descosidos, ampliando la vida útil de la alfombrilla bajo un uso sin miedo.

Por otra parte, esta alfombrilla cuenta con una instalación sencilla que tan sólo requerirá conectar el cable USB-C a nuestro ordenador para hacerla brillar, contaremos además con un software de configuración propio. Con él, podremos escoger entre diferentes modos de iluminación y colores, incluyendo los clásicos modos fijo, respiración y arcoíris, y una personalización con millones de colores.

En lo referente a la experiencia de uso, sin duda se nota un salto importante frente a las alfombrillas de menor tamaño enfocadas en exclusiva para los ratones. Y es que en más de una ocasión he visto algunos de mis movimientos ligados al poco espacio de mi alfombrilla, teniendo que incurrir en numerosos movimientos para levantar y volver a deslizar el ratón, e incluso algún golpe involuntario contra el teclado.

Unos gestos que si bien no suponen un esfuerzo o problema mayor en el día a día, sí que acaba sumando algunos segundos de retraso con respecto a mis acciones en los juegos, una diferencia fundamental en la gran mayoría de títulos de la escena competitiva.

Sin embargo, tras un pequeño periodo de adaptación, he notado cómo gracias a la enorme superficie de la Newskill Themis, puedo realizar movimientos más amplios sin ningún miedo, e incluso colocar el ratón a una distancia más lejana del teclado de manera cómoda, sin tener que preocuparme por la longitud de los cables u otros obstáculos.

De hecho, no sólo he notado este cambio de cara a los juegos. Y es que por desgracia tengo el mal hábito de acabar «escurrido» encima de mi silla, en unas posiciones muchas veces realmente incorrectas e incompatibles con el uso normal de mis periféricos. Algo que he podido remediar (por suerte no recuperando la salud de mi espalda) gracias a las enormes posibilidades que ofrece esta superficie de alfombrilla, que en mi caso, abarca completamente la parte visible de mi escritorio.

Así pues, si bien para este análisis hemos contado con la versión de mayor tamaño (a mi gusto personal sin duda la más atractiva de toda) además de sus dos variantes con y sin iluminación RGB, también podremos escoger entre dos opciones de tamaños para ambas alfombrillas, con un modelo más clásico de 46 x 40 centímetros que nos proporcionará una base estupenda para el ratón, manteniendo el mismo grosor de 4 milímetros.