Review Newskill Serike V2 TKL: me gusta escribir

Newskill presentó, la semana pasada, los teclados Newskill Serike V2 y Serike V2 TKL que, como puedes deducir por su nombre, son la renovación de los Serike y Serike TKL, que conforman la familia más exitosa de teclados de la compañía española. En su momento, cuando probamos la primera versión del mismo, nos dejó un muy buen sabor de boca, de modo que al saber que ahora está disponible esta versión V2, estábamos deseando probarlo, para saber si se ha mantenido el nivel, si ha descendido o si, como cabría esperar, renovación es sinónimo de evolución.

Son varias las novedades de estos Newskill Serike V2, tanto de la versión Full layout (104 teclas) como el modelo TKL (85 teclas), pero personalmente creo que la más destacable es que, a diferencia de sus predecesores, en los modelos de esta segunda generación es posible sustituir los switches, algo que incluso podremos hacer en caliente (es decir, sin desconectar el teclado ni apagar el PC). La primera generación equipaba switches mecánicos Outemu, que podían ser rojos azules o marrones, mientras que en los V2 se incluyen los Newskill NewSwitch Rojo, pero también ocho 8 NewSwitch verdes y 8 NewSwitch violetas. Y para quienes tengan preferencias más particulares, su PCB tiene sockets estándar de 3 pines, lo que garantiza una gran compatibilidad con otras opciones del mercado.

En esta prueba, como ya habrás visto en el título de la misma, hemos probado la versión TKL, si bien a continuación encontrarás las especificaciones técnicas de ambas versiones, con el fin de que puedas comparar qué es lo que ofrece cada una de ellas. La última vez que probé un teclado de Newskill fue con un modelo del mismo factor de forma, el Newskill Chronos TKL, una interesante propuesta que, pese a ser TKL, no renunciaba al teclado numérico. Aquel modelo me dejó con muy buen sabor de boca, por lo que ahora las expectativas son altas. Veamos si se han visto satisfechas.

Newskill Serike V2 y Serike V2 TKL: especificaciones técnicas

Newskill Serike V2 Newskill Serike V2 TKL Teclas 104 (full layout) 85 (TKL) Sistema de captura Mecánico Mecánico Switches Newskill NewSwitch Rojo (lineal), intercambiables en caliente Newskill NewSwitch Rojo (lineal), intercambiables en caliente Keycaps ABS de doble inyección ABS de doble inyección Distribución / Idioma Qwerty / Español – ISO Qwerty / Español – ISO Tasa de sondeo 1.000 hercios 1.000 hercios Pulsación simultánea Sí (NKRO), antighosting Sí (NKRO), antighosting Memoria interna Sí Sí Conexión USB-C extraíble USB-C extraíble Chasis Aluminio Aluminio Iluminación LED RGB Sí, ajustable con software y desde el teclado Sí, ajustable con software y desde el teclado Reposamuñecas Sí, con ajuste magnético No Controles multimedia – Rueda de volumen Accesorios incluidos 16 switches (8 NewSwitch verdes y 8 NewSwitch violetas), 8 keycaps personalizadas, herramienta para extracción de keycaps y switches 16 switches (8 NewSwitch verdes y 8 NewSwitch violetas), 8 keycaps personalizadas, herramienta para extracción de keycaps y switches Dimensiones y peso 13,8 x 44,4 x 2 centímetros, 1,14 kilos 12,6 x 35,5 x 3,2 centímetros, 0,98 kilos

A diferencia del Chronos TKL que mencionaba anteriormente, en este caso nos encontramos ante un TKL «de toda la vida», es decir, que prescinde del teclado numérico para ofrecer, en menor espacio que un teclado de formato completo, una experiencia de uso cómoda, con teclas de buen tamaño y que, por lo tanto, no nos genere la sensación de estar trabajando con una miniatura. Profundizaré en ello más adelante, al abordar la experiencia de uso.

Empezaré por la primera toma de contacto con el Newskill Serike V2 TKL. El embalaje es compacto, algo que se agradece. Su ancho apenas dista de el del teclado, y lo mismo podemos decir de su alto. Sí que hay algo de diferencia en el fondo, pues es el espacio que alberga los elementos adicionales al teclado

¿Y qué elementos son esos? Pues esta es la lista de los mismos:

Cable USB-C (teclado) a USB-A (PC).

Ocho switches NewSwitch verdes.

Ocho switches NewSwitch violetas

Ocho keycaps azules

Herramienta para extracción de keycaps y switches.

Documentación adicional

Además, claro está, del propio teclado

Al ver esta imagen, la del teclado, seguramente habrás pensado que no su aspecto no es el mismo que el de la imagen que se muestra al inicio de esta review. La razón de ello es que, como ya te contamos al informar sobre el lanzamiento de estos nuevos Newskill Serike V2, Newskill también ha puesto a la venta un pack de keycaps en cada uno de los dos colores en los que se comercializa el teclado (blanco y negro).

En mi caso, como esto probando la variante del teclado en color blanco, lo he complementado con un juego de keycaps negras

Esto te permitirá cambiarlas si se deterioran con el tiempo (algo más habitual si somos dados a fumar, comer con las manos, etc., cuando lo utilizamos), pero también pondrá en nuestra mano la creación de layouts personalizados. En mi caso, por ejemplo, he empleado siete de las ocho keycaps azules incluidas con el teclado, y keycaps negras para destacar algunas teclas de los laterales y las teclas F pares. Además, aunque eso no se percibe a simple vista, también he cambiado los switches de algunas teclas, para que ofrezcan una respuesta distinta. Y si nunca has usado un teclado mecánico de switches intercambiables, es probable que ahora te estés preguntando si esto es sencillo o complicado. No te preocupes, te lo explico justo a continuación.

Personalizar las teclas del Newskill Serike V2

Los teclados de este tipo nos permiten tres niveles de personalización: keycaps, switches y software. El último punto lo abordaremos un poco más adelante, de momento vamos a ver los componentes físicos del teclado, algo para lo que tendrás que emplear la herramienta incluida con el teclado:

Como puedes ver, uno de sus extremos (el izquierdo en la imagen superior), formado por dos varillas finas, es el extractor de keycaps. Por su parte, la pinza de la derecha es lo que emplearemos para extraer los switches. Ambas operaciones, como vas a comprobar a continuación, son bastante sencillas, lo único que resulta clave es que las lleves a cabo con seguridad.

Para retirar una keycap, tendrás que rodearla con las dos varillas de la herramienta, del modo que se muestra en la siguiente imagen

y, a continuación, tirar hacia arriba sin bruquedad pero con firmeza. Recuerda mantener la herramienta en un ángulo de 90 grados con respecto a la base del teclado. En un momento, habrás extraído la keycap, dejando el switch a la vista:

En caso de que también quieras sustituir el switch de esa tecla, toca utilizar el otro lado de la herramienta, la pinza. Introduce sus dos puntas entre el exterior del switch y el borde interior de la cavidad en la que se aloja y, al igual que has hecho con la keycap, tira hacia arriba sin violencia pero con firmeza, manteniendo de nuevo un ángulo recto entre las pinzas y la base del teclado. De este modo, en un momento ya habrás extraido el switch

dejando de este modo la cavidad lista para introducir el nuevo interruptor que quieres emplear para esa tecla, por ejemplo

En este paso es importante, eso sí, que observes con atención la posición del switch antes de extraerlo, para así saber cómo debes introducir el que quieras poner. Con este punto claro, toma el nuevo switch con las manos (aquí no tienes que utilizar la herramienta), e introdúcelo en la cavidad para que los pines de su parte inferior se introduzcan en los conectores de la PCB del teclado. Una vez más, suavidad pero firmeza, ángulo de 90 grado s y, en un momento, ya habrás puesto el nuevo switch:

Por último, ya solo queda poner la keycap sobre el nuevo switch. En este paso tampoco tendrás que emplear la herramienta. Simplemente repite el procedimiento (ya sabes, suave pero firme, noventa grados, etcétera), asegurándote de que la cruceta que se muestra en la parte superior del switch se introduce en la cavidad para tal efecto del interior de la keycap. Y, eso sí, asegúrate de guardar adecuadamente tanto las keycaps como los switches que hayas reemplazado, pues de lo contrario te expones a perderlos más pronto que tarde

Ahora, que has comprobado lo sencillo que resulta, no dudes en explorar todas las posibilidades y combinaciones, tanto de switches como de keycaps. Para tal fin, claro, da mucho más juego contar con el juego de keycaps del color opuesto, así como con los packs de switches adicionales, que también puedes adquirir por separado en la web de Newskill. Para tomar esta decisión de compra, eso sí, prueba con anterioridad la respuesta de cada uno de los tres tipos, y decide a partir de dicha experiencia.

Software

De la mano de estos renovados Newskill Serike V2 y Serike V2 TKL, la compañía también ha actualizado el software con el que podemos personalizar múltiples aspectos del mismo. En este punto, eso sí, es importante aclarar que el uso de esta aplicación no es imprescindible, y que algunos de sus ajustes también se pueden llevar a cabo directamente con combinaciones de teclas (puedes encontrar las mismas en el manual, que puedes descargar desde este enlace), pero personalmente me parece un error prescindir voluntariamente del mismo, pues amplía exponencialmente los ajustes de configuración.

Al abrir la aplicación, que puedes descargar desde este enlace, lo primero que se mostrará es el apartado que nos permite reconfigurar las asignaciones de las teclas

Su aspecto, en primera instancia, puede resultar intimidante, y es cierto que la experiencia de usuario mejoraría si se incluyera un manual sobre el software. No obstante, en realidad no es tan complicado como pueda parecer. La aplicación nos permite asignar varias funciones a cada tecla, organizadas en varias capas (Por defecto, capa FN1 y capa FN2).

Una vez elegida la capa en la que queremos remapear una tecla, tendremos que seleccionarla en la imagen del teclado que se muestra en la parte central de la ventana y, a continuación, podremos elegir, en el apartado inferior, si queremos asignarle la función de otra tecla, una función del ratón, un control de reproducción multimedia, una macro, una función del sistema o una combinación de teclas. El nivel de ajuste que proporciona este apartado es, sencillamente, tope de gama. Recuerda, eso sí, pulsar el icono con forma de disquete que se muestra en el lateral derecho, algo por debajo del centro de la ventana.

El siguiente apartado, este bastante más sencillo, es el que nos permite escoger y editar los diferentes efectos de iluminación LED RGB. Se incluyen 17 modos (y uno adicional que nos permite desactivar la iluminación), y los ajustes que se ofrecen varían, lógicamente, en función del que elegimos. Un aspecto importante es que los Newskill Serike V2 y Serike V2 TKL cuentan con iluminación individual para cada tecla, de modo que en el modo denominado «Modo personalizado» podremos asignar, de manera individual, qué color queremos que muestre cada tecla. A no ser que seas detractor de la iluminación LED RGB, te recomiendo que dediques un rato a explorar los modos y ajustes, pues el resultado de dar con el ajuste más adecuado a tus gustos puede resultar de lo más satisfactorio.

Reconozco que esta función es algo que siempre me ha gustado mucho, y apuesto a que le ocurrirá lo mismo a todos aquellos que se quedaban embelesados observando las visualizaciones de Winamp y similares, que respondían al sonido que se estaba reproduciendo. Este apartado nos permite asociar la iluminación del teclado a la salida de audio del sistema, de manera dinámica, a la salida de sonido del sistema. Así, ya estemos jugando o escuchando música, podemos disfrutar de estos efectos con solo desviar un poco la mirada hacia abajo.

Obviamente, el software también cuenta con un apartado específico para la gestión de macros. Desde aquí podrás crearlas, editarlas, agruparlas por carpetas y, claro, también iniciar la grabación de las mismas. Su funcionamiento es de lo más sencillo, de modo que en unos pocos minutos ya podrás tener listas todas aquellas que suelas emplear de manera habitual.

Por último nos encontramos con el apartado de configuración y ajustes del teclado y del software. Aquí podrás desde configurarlo para que se abra, automáticamente, cuando inicias el sistema, hasta seleccionar el idioma de su interfaz.

Experiencia de uso

Con todo ajustado al gusto, es decir, a mis preferencias personales, llegó el momento de pasar a la acción, es decir, de empezar a utilizar este Newskill Serike V2 TKL en mi día a día, principalmente para escribir, pues es la actividad a la que más tiempo dedico diariamente, pero también a jugar, es decir, en mi caso personal, a las dos actividades para las que empleo el teclado de manera diaria (hay días que no juego, pero aún así es la segunda actividad más frecuente).

Al empezar ya partía, eso sí, tanto de los buenos resultados obtenidos por la versión anterior en la review que indicaba al principio, como por el buen sabor de boca que me dejó hace unos meses el Chronos TKL, también de Newskill. Ahora bien, que las experiencias anteriores fueran positivas no aportaban nada, en principio, a esta review, pues hasta el mejor escribano echa un borrón, y habría sido bastante inadecuado puntuar este modelo en base a los anteriores.

Así pues, teclado fuera de la caja, keycaps y switches a mi gusto, teclado conectado al PC mediante el cable USB-C a USB-A incluido y configurado el software de acuerdo a mis preferencias, llegó el momento de empezar a trabajar, y lo digo literalmente, porque nada más conectarlo empecé a escribir una noticia.

Normalmente, cambiar de teclado conlleva un periodo de adaptación, pueden pasar unas horas o incluso unos días hasta que recuperas la comodidad que experimentabas con el anterior. En este caso, sin embargo, la sensación de emplearlo fue tan positiva, desde el primer momento, que no experimenté sensación de añoranza por el anterior. Solo, eso sí, noté la falta del teclado numérico, pero claro, salvo contadísimas excepciones, como el Chronos TKL de la marca, es un elemento que no está presente en los teclados con este factor de forma.

Las keycaps, construidas con ABS de doble inyección y textura lisa, proporcionan un tacto muy agradable, y los switches NewSwitch Red son una gran opción para escribir, pues son más bien silenciosos (aunque tienen un sonido muy característico y, para mi gusto, agradable), su distancia de actuación de dos milímetros evita la escritura accidental de caracteres no deseados, y sus 3,30 milímetros de recorrido total proporcionan la respuesta táctil que esperas al escribir sin forzar pulsaciones demasiado largas que, al final, se traducen en un mayor cansancio en menos tiempo-pulsaciones.

Para jugar, sin embargo, probé los NewSwitch Green y me resultaron una opción más óptima. Su menor distancia de actuación, de 1,8 milímetros, junto con un mayor recorrido total, cuatro milímetros, se me antojan mejores para este tipo de actividades. Y ahí, claro, es donde que los switches sean intercambiables en caliente se convierte en una bendición. Así, para jugar utilicé los ocho Green en teclas estratégicas, dejando los Red en el resto, de modo que el teclado me proporcionara una respuesta adicional para confirmar que estaba pulsando la tecla que quería.

Reconozco que, pese a que también los he probado, los Purple los he utilizado menos, pero aún así me quedo con la sensación de que son una opción tremendamente polivalente, y que además gustará mucho a aquellos usuarios que prefieren una pulsación algo más sonora que la de los Red, pero sin llegar a ser algo llamativo. Se me ocurre que pueden ser ideales para un layout mixto (morados y verdes) para un uso especialmente centrado en el gaming. Si utilizara este teclado especialmente para tal fin, seguramente es la configuración por la que optaría.

No obstante, eso es una preferencia personal, y lo bueno de este Newskill Serike V2 TKL es que, al incluir ocho switches morados y otros tantos verdes, además de los 85 rojos de sus teclas, nos permitirá experimentar en primera persona la respuesta que proporciona cada uno de ellos. Al final de este análisis, encontrarás el precio y los enlaces a la web de Newskill para adquirir packs de los switches de tu preferencia.

He estado probando este Newskill Serike V2 TKL alrededor de una semana, lo que significa que todas las noticias y demás tipos de contenidos que he publicado a lo largo de esta semana los he escrito con él, además, claro está, de correos, mensajes en plataformas de mensajería instantánea, notas, otros documentos, etcétera. Lógicamente, cuando pasas bastantes horas al día escribiendo, acabas cansado, y es algo que también percibes en las manos.

Sin embargo, con este teclado la sensación de cansancio ha sido inferior a la habitual. En mi opinión, el conjunto de switches (especialmente los rojos, que son los que más he utilizado) y keycaps, tanto las blancas como las negras, está perfectamente equilibrado y, en consecuencia, proporciona el mejor medio posible para trabajar durante horas con él. Y aunque esto que digo es especialmente aplicable al uso, digamos productivo (escribir, Excel, etcétera), las sensaciones que me ha proporcionado al emplearlo para jugar (principalmente Minecraft, pues de mis habituales es en el que más uso se hace del mismo), me dicen que también es una excelente opción en este sentido.

En cuanto a su diseño, y aunque esto sí que es plenamente subjetivo, me ha gustado mucho. Su chasis de aluminio en la parte superior me resulta bastante atractivo, y circunscribir la iluminación LED RRG exclusivamente a las teclas (en su predecesor los laterales del chasis también la integraban) le da un toque, quizá menos gamer, pero más elegante y que, además, hace que se integre mejor en cualquier tipo de entorno.

Conclusiones

Me gusta escribir, siempre me ha gustado y me considero privilegiado por poder dedicarme profesionalmente a ello. Ahora bien, cuando hablamos de escribir podemos referirnos a la actividad (más o menos) creativa, o al proceso de emplear un medio de cualquier tipo para plasmar un determinado mensaje en un determinado soporte. Y de nuevo, por suerte, puedo decir que ambas actividades me satisfacen. Más la primera que la segunda, claro, pero también encuentro agradable el acto físico de escribir, aunque para ello es imprescindible contar con las herramientas adecuadas.

El Newskill Serike V2 TKL, tras probarlo durante una semana, me ha dejado con la clara sensación de que es una herramienta excelente para tal fin. Estos días me he sentido realmente cómodo trabajando con él. Finalmente he optado por una configuración exclusiva de switches rojos, con la única excepción de las teclas de dirección, en las que tengo los switches verdes, porque me gusta experimentar una sensación distinta que me confirme, aún sin mirar (teniendo en cuenta que no es mi teclado «de siempre»), que la mano está donde debe.

Puedo decir (y digo, claro), que también me ha gustado mucho a la hora de jugar, si bien para tal fin, como indicaba anteriormente, creo que encaja mejor un layout mixto con switches morados y verdes. Pero ojo, esto no quiere decir que los rojos no sean adecuados para tal fin. De hecho, la mayor parte del tiempo he utilizado este Newskill Serike V2 TKL solo con los rojos, también para jugar, y la experiencia me ha resultado de lo más satisfactoria.

Si tengo que destacar un punto positivo sobre todo lo demás, me quedaría con la gran cantidad de opciones de personalización. Como indicaba anteriormente, son tres las capas que nos permiten realizar ajustes en este sentido: switches, keycaps y software, y Newskill se ha esforzado de veras para que este teclado ofrezca un gran conjunto de opciones en los tres sentidos. Y, además, lo hace con un precio muy inferior al que nos costaría obtener un resultado similar en el ecosistema de los teclados mecánicos personalizados.

Así, y en resumen, tengo clarísimo que hablamos de un teclado más que recomendable, tremendamente virtuoso en muchos aspectos, incluidos su calidad y la relación calidad-precio, que convierte el uso de un dispositivo de entrada tan común y veterano como lo es el teclado en una experiencia verdaderamente agradable y satisfactoria. Y sí, lo digo escribiendo estas palabras con él.

El teclado Newskill Serike V2 TKL ya está a la venta en la página web de Newskill, en colores blanco y negro, y su precio es de 89,95 euros.

El set de teclas (keycaps) para el Newskill Serike V2 TKL ya está a la venta en la web de Newskill, en colores blanco y negro, y su precio es de 19,95 euros.

Los switches Newskill NewSwitch ya están a la venta, en packs de 20 unidades, con los tipos Red (lineales), Purple (táctiles) y Green (sonoros), y su precio es de 7,95 euros.