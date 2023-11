Review Newskill Takamikura V2, evolución mayor

Newskill presento, hace unas semanas, la Takamikura V2, una silla que como ya nos indica su nombre es la evolución de la Newskill Takamikura, que se encuentra enre los modelos más exitosos de la empresa española. Esto nos confirmaba que Newskill está renovando su catálogo de sillas, pues pocas semanas antes habían presentado también la Newskill Kitsune V2, un modelo que ya probamos en su momento y que, como puedes comprobar en su review, nos dejó muy buen sabor de boca.

Hay algunos puntos coincidentes en la renovación de ambos modelos, como el diseño y la elección de materiales, que podemos entender que son la respuesta de Newskill no solo al feedback recibido de sus clientes, sino también a un seguimiento de las tendencias del mercado. En esto, como en todo, hay tantos gustos como personas, pero en mi caso, estas V2 me parecen un gran acierto, pues mantienen las virtudes de sus modelos predecesores pero, al tiempo, también evolucionan para hacer crecer dichas listas de puntos positivos.

Así, del mismo modo en que en su momento nos pusimos manos a la obra con la Kitsune V2 para probarla a fondo, también lo hemos hecho con esta nueva Newskill Takamikura V2 que, revisando el catálogo de sillas de Newskill, vemos que se sitúa por encima de la Kitsune V2. Algo que, con la experiencia de haber probado ambos modelos, puedo confirmar que se evidencia en su uso diario, pues si la experiencia diaria con Kitsune V2 es muy buena, el confort proporcionado por la Takamikura V2 es aún mayor.

Newskill Takamikura V2: especificaciones técnicas

Newskill Takamikura V2 Materiales Estructura y marco: acero

Base: acero

Acolchado: espuma moldeada en frío

Acabado: tela transpirable

cojines: cervical y lumbar Pistón Clase 4 Ruedas 5 x 65 milímetros con recubrimiento de PU Reposabrazos 4D, ajustable en altura, ángulo, profundidad y separación Respaldo Ajustable de 90 – 180º Tamaño recomendado Altura: 160-190cm

Peso: < 110Kg

Peso máximo: 136Kg Peso 19,5 kilogramos

Así, sobre el papel, ya nos encontramos con algunos aspectos interesantes, así como otros que señalan la evolución de la Takamikura V2 con respecto a su predecesora, algo que resulta más evidente si las vemos juntas

Como puedes comprobar en la imagen, la diferencia más evidente es el cambio de material, y es que de nuevo vemos el salto de la piel sintética a tela, lo que se traduce en una mayor transpirabilidad, algo que sin duda se agradece en largas sesiones de uso y, sobre todo, en días de calor. En el apartado de experiencia de uso entraré más en profundidad en este sentido, pero como punto de partida, para mi criterio, supone una evolución en positivo.

Otro aspecto evidente de la evolución es que nos encontramos con un diseño que, pese a seguir rigiéndose por el paradigma de silla gamer, resulta más sobrio en la Takamikua V2 que en su predecesora. En el nuevo diseño el color negro (el blanco en el modelo blanco-rosa) es más predominante, el cambio de material hace que el color, aún siendo llamativo, sea menos deslumbrante, también vemos formas más suavizadas (se evidencia especialmente en los laterales de la banqueta) y por lo tanto, en general, nos encontramos frente a una silla con un diseño más «maduro» y que puede encajar mejor en entornos que no sean un setup gaming al uso.

Hay un elemento más en esta evolución que, aunque pueda parecer menor sobre el papel, sí que marca una gran diferencia en el uso diario. Como puedes ver, los brazos de la base muestran un diseño arqueado en la V1, que ha sido corregido en la V2. Este puede parecer un cambio que solo repercute en su aspecto pero, en realidad, permite situar el centro de gravedad de la silla un poco más bajo en esta segunda generación, y ese cambio se traduce en que ahora la silla es más estable, especialmente cuando nos inclinamos.

En lo referido a sus medidas, no vemos grandes diferencias entre la Takamikura V2 y su predecesora, si bien el anteriormente mencionado diseño más discreto, sí que hace que la podamos percibir como un poco más pequeña. No obstante, esta sensación se disipa por completo cuando la montamos y, sobre todo, al emplearla, lo que da como resultado que resulte muy cómoda, ya tengas unos kilos de menos, de más o te encuentres en tu peso ideal.

A dicha comodidad contribuye también, muy significativamente, que en este modelo los reposabrazos son 4D, es decir que se pueden ajustar en altura ángulo, profundidad y separación, frente al diseño 3D del modelo original, que solo permitía los tres primeros ajustes que acabo de enumerar, pero no la separación de los mismos del cuerpo de la silla. Este es, sin duda, uno de los puntos que marcan la diferencia, para bien, en este modelo. Además, para hacer más cómodo su uso, la superficie de los mismos no es excesivamente dura.

Montaje

El montaje de una silla puede parecer, a priori, un tanto complejo, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. No son tantas las piezas ni los tornillos y otros elementos de este tipo que debemos emplear, y la guía de montaje no deja lugar a dudas, gracias a su diseño visual. Así, y al igual que indiqué al probar la Kitsune V2, nos encontramos ante una operación que podemos resolver en cinco minutos con un poco de pericia, 10 minutos si no tenemos tanta habilidad en este tipo de montajes, y entre 15 y 20 minutos si lo llevamos a cabo con toda la calma del mundo, haciendo algunas fotos del proceso y alternándolo con tomar un café, como fue mi caso.

¿Y qué es lo que nos encontramos al abrir la caja (que, como puedes ver en la imagen, fue capaz de resistir el furibundo ataque de Casito, que se coló en la esquina inferior izquierda de la foto)?

Lo primero que veremos será, como puedes comprobar, dos lengüetas que muestran información sobre la silla y que, además, sujetan una lámina de cartón que protege el contenido de la caja. Tras retirar la misma, esto es lo que nos encontramos:

Como siempre en estos casos, dos recomendaciones clave: asegúrate de contar con espacio suficiente para poder distribuir los componentes de la silla y trabajar con comodidad, y localiza y revisa bien el manual (en la imagen superior lo puedes ver bajo uno de los brazos de la base. Comprobarás, eso sí, que está en inglés, pero incluso si no «te llevas» con la lengua de Shakespeare, un rápido vistazo te demostrará que esto tampoco supone un gran problema, ya que es una guía profundamente visual.

Como indicaba antes, no es necesario el uso de demasiados tornillos, pues parte de las piezas han sido diseñadas para encajar sin necesidad de una fijación extra. No obstante, antes de empezar el montaje, extrae todo el contenido del embalaje hasta llegar a dos cajas en la parte inferior del mismo. La más pequeña de ellas contiene el pistón, mientras que la de mayor tamaño contiene la parte que se fija bajo la banqueta, el embellecedor del pistón, los embellecedores laterales y, muy importante, toda la tornillería necesaria, junto con otros elementos y la única herramienta que necesitarás para el montaje.

A este respecto, si lo prefieres puedes emplear tus propias herramientas (por ejemplo un destornillador eléctrico), pero en mi caso preferí utilizar la herramienta incluida, para comprobar que el montaje también resulta sencillo con la misma, algo que puedo confirmar.

El montaje, por lo tanto, resulta de lo más sencillo. La única duda puede surgir a la hora de fijar los reposabrazos a la banqueta pero, para distinguirlos y eludir ese problema, Newskill los ha etiquetado para que sepamos claramente cuál es el derecho y cuál es el izquierdo:

Concluido el montaje, la silla ya estará lista para que empieces a utilizarla:

El siguiente punto es opcional, depende de las preferencias personales de cada uno, pero en mi caso sí que lo di y lo recomiendo, pues mejora la experiencia de uso. Me refiero, claro, a utilizar los dos cojines, cervical y lumbar, incluidos con la silla, y que podemos poner y quitar a voluntad. He empleado esta Newskill Takamikura V2 sin ellos y, aunque resulta cómoda, sin duda la experiencia de uso con los mismos ha resultado mucho más cómoda y satisfactoria.

Diseño, materiales y experiencia de uso

Aunque lo primero que destaca al comparar la Takamikura V2 con su predecesora es su aspecto visual, tras el mismo nos encontramos con bastante evolución, que sin duda justifica el salto evolutivo. A este respecto, sin duda lo que más me ha gustado ha sido el desplazamiento del centro de gravedad a un punto más bajo, pues esto me ha proporcionado una mayor sensación de estabilidad cuando me he agachado, girado a izquierda o derecha desplazando el tronco en esa dirección y al reclinar el respaldo.

Fruto de ese cambio, junto con la estabilidad que aporta su estructura de acero, la percepción desde el primer momento es que se trata de una silla muy robusta, capaz de resistir no solo el uso normal durante horas, sino también los movimientos bruscos, que tarde o temprano siempre se producen. Como ya indicaba en las especificaciones técnicas, su peso se sitúa cerca de los 20 kilos, lo que sin duda alguna se traduce en estabilidad.

Ahora bien, gracias a sus cinco ruedas, que sea robusta no se traduce en que resulte pesada e incómoda a la hora de desplazarla. Muy al contrario, se mueve a la perfección incluso en superficies irregulares, aunque obviamente su escenario de uso normal son superficies lisas y continuas, no rugosas. No obstante, con el fin de llevarla hasta el límite, también la he empleado (únicamente con la intención de evaluarla, no porque sea un uso recomendable para la misma) sobre terrazo de jardín de perfil irregular, y en todo momento la silla se mostró muy apta (aunque, repito, no lo recomiendo, pues este tipo de superficies pueden degradar las ruedas).

Otro aspecto que ya mencioné anteriormente, pero en el que quiero hacer énfasis es en el material empleado para su superficie. Me consta que hay muchas personas a las que les gusta la piel sintética, pues inicialmente su tacto es tremendamente suave. Sin embargo, para todo lo que vaya más allá de sentarse 10-15 minutos, empiezan a aflorar los puntos débiles de este material y que podemos resumir fundamentalmente en falta de transpiración y, de manera directamente asociada, en sobrecalentamiento.

El tipo de tela elegido por Newskill para la Takamikura V2 es, en mi opinión, un gran acierto, pues su tacto es realmente suave y agradable, y esta sensación se mantiene durante su uso, aunque éste se prolongue durante bastantes horas a lo largo del día. A diferencia de cuando probé la Kitsune V2, en esta ocasión no he experimentado días de mucho calor, pero sí que la he empleado durante toda mi jornada de trabajo (y también he hecho la prueba de utilizarla durante todo un día con pantalón corto para comprobar el efecto de fricción con las corvas), sin haber dejado de sentirme cómodo tanto por la tela como por la espuma empleada para su relleno.

Algo que también me ha gustado mucho de esta silla es la gran cantidad de ajustes que podemos realizar para sentirnos cómodos. A este respecto, llama mucho la atención su capacidad de reclinar el respaldo hasta 90 grados con respecto a su posición original, es decir, en un ángulo de 180 grados con respecto a la banqueta:

Ahora bien, aunque muy llamativo, este es solo uno de los muchos ajustes que nos ofrece:

Altura regulable.

Respaldo reclinable hasta 90º (180º con respecto a la banqueta).

Reposabrazos 4D, regulables en altura, ángulo, profundidad y separación.

Cojín lumbar ajustable en altura.

El acceso a todos los elementos de ajuste resulta cómodo cuando nos encontramos sentados en la silla, de modo que podremos regularlos en función de las necesidades de cada momento, pues no solemos emplear la misma postura para el consumo pasivo de cualquier tipo de contenido (en este caso tendemos a reclinarnos) que cuando estamos interactuando con el PC. En este caso, con este diseño, cambiar de una configuración a otra resulta cómodo y rápido.

Como ya conté al evaluar la Kitsune V2, tengo sobrepeso, lo que puede plantear problemas al usar una silla y, por mi experiencia previa, esto ocurre especialmente con los modelos gaming. Sin embargo, si con aquella la experiencia ya fue positiva, con esta Takamikura V2 ha sido aún mejor. Las algo más de dos semanas durante las que la he utilizado a diario, me permiten afirmar que Newskill ha hecho un excelente trabajo de diseño, y que eso se nota cada minuto que pasas sentado en ella.

Conclusiones

La prueba de la Kitsune V2 me sirvió para quitarme bastantes prejuicios sobre la sillas gaming, lo que inevitablemente ha ocasionado que afrontara el test de esta Takamikura V2 con bastantes más expectativas. Esto podría haber supuesto un problema, ya que cuanto más esperas, acumulas más papeletas para acabar decepcionado. Sin embargo, puedo asegurar con rotundidad que no ha sido el caso, pues la prueba de uso de esta silla me ha dejado un sabor de boca inmejorable.

Paso sentado muchas horas al día, por lo que una buena silla es un elemento imprescindible en mi día a día, y ya sea para jugar, para trabajar, para consumir contenidos de manera pasiva o para prácticamente cualquier otro fin (incluso dar una pequeña cabezada después de comer, evitando el riesgo de que se prolongue más de lo debido si la tomas en el sofá)… en fin, para todos los usos que se me han pasado por la cabeza y que he llevado a cabo con ella, el resultado ha sido totalmente satisfactorio.

Es cierto, sí, que hablamos de una silla con un precio por encima de los 200 euros, pero esto es bastante común en el ecosistema de las sillas gaming y, sin duda en este caso, hablamos de un producto diseñado no solo para ser cómodo, sino también duradero, por lo que se trata de una inversión que sin duda amortizaremos gracias a su larga vida útil, si la tratamos con el cuidado debido. Así, y como reconocemos con la medalla correspondiente, esta Newskill Takamikura V2 es, sin ninguna duda, muy recomendable.

La silla Newskill Takamikura V2 está a la venta en la página web de su fabricante en colores azul, rojo, gris y morado con base negra, y en rosa con fondo blanco, y su precio es de 229,95 euros.