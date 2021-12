Filtrados de nuevo unas horas antes de su llegada, finalmente conocemos el que será el último de los juegos gratis ofrecidos por la Epic Games Store en este año. Y qué mejor forma de acabar el año no con uno, ni dos, sino con hasta tres juegos completamente gratuitos, con Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Continuando con el método de estas ofertas especiales de Navidad, el juego estará disponible a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y acceder a la página del juego (o bien hacer clic en este link directo) para poder añadirlo a y tenerlo desbloqueado de por vida en nuestra biblioteca.

Aunque también podremos añadirlo directamente desde el launcher de Epic, destacado en la home de la tienda, que nos redirigirá a la página de este título sin necesidad de recurrir al navegador web.

Sin embargo, recordar que al tratarse de esta campaña especial, tan sólo podremos canjearlo de forma gratuita durante 24 horas, comenzando desde hoy a las 17:00, y con una fecha límite para mañana 31 de diciembre a las 16:59 (hora de la península).

Tomb Raider: Trilogy

Esta colección presenta todo el contenido en edición definitiva de cada una de las aclamadas precuelas: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Así pues, podremos vivir la historia completa del origen de Lara Croft, y su transformación desde una joven chica entusiasta de la arqueología hasta la endurecida superviviente y mujer de acción.

Con todo el contenido de edición definitiva de cada título, esta trilogía promete múltiples horas de exploración sobrecogedora, rompecabezas desafiantes y combate de supervivencia con Lara, mientras se convierte en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

Y es que sin duda se trata de una oportunidad perfecta para iniciarse en esta saga, ya que actualmente está ya confirmado que, pese a su pequeño retraso, Square Enix ya está desarrollado una cuarta entrega de este título que mezclará elementos de los primeros juegos de Lara Croft con la saga actual.