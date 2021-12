Una publicación china ha probado el ventilador stock (Intel Laminar RM1) que el gigante del chip ha preparado para sus procesadores Alder Lake de rango medio, los Core i7, Core i5 y Core i3 (sin multiplicador desbloqueado) que presentará la semana próxima en el CES de Las Vegas. Y será bastante eficiente, según las pruebas.

Los ventiladores stock, los de refrigeración por aire que entregan los fabricantes de serie con algunos modelos de procesadores, no suelen ser los mejores del mercado y los usuarios avanzados / entusiastas suelen comprar soluciones de terceros de mayor rendimiento o apostar directamente por soluciones de refrigeración líquida.

Quizá consciente de ello, Intel no entregó ningún tipo de refrigerador con los procesadores Alder Lake serie «K» con multiplicador desbloqueado comercializados el pasado otoño como pudimos comprobar en los análisis que te ofrecimos. Pero sí los ha diseñado, en concreto los RH1 para las CPUs más potentes de la serie, los RS1 para la gama de entrada y este Intel Laminar RM1 de rango medio que vemos en las imágenes.

Las pruebas se realizaron con un procesador Core i5-12400 de seis núcleos aún inédito (será uno de los nuevos modelos que Intel anunciará en el CES) y a máxima carga a una temperatura ambiente de 20 C dio como resultado temperaturas de 73 C a una velocidad del ventilador de 3.100 RPM. En condiciones de uso normal, el ventilador gira a 1.300 RPM y dicen que es muy silencioso. No está nada mal para un ventilador de serie. Si es que Intel los entrega con los procesadores o los vende por separado.

El medio chino también ha comprobado que el anillo azul que ves en la imagen es un elemento decorativo y no luces LED. La capacidad de retroiluminación LED se reservará para el modelo de gama alta RH1.

Obviamente, un entusiasta que invierta la buena cantidad de dinero que exige montar un PC con el Intel Core i9-12900K (más la placa, memoria DDR5, GPU de alta gama…) usará una solución de refrigeración líquida avanzada como el Corsair iCUE H150i Elite LCD que usamos nosotros para las pruebas.

Sin embargo, procesadores bloqueados de rango medio a los que no se suele realizar overclocking, como los que va a presentar Intel la semana próxima, pueden funcionar perfectamente con ventiladores stock y por las pruebas previas el que proporcionará Intel de serie será bastante eficiente.

El Core i5-12400 probado será uno de los más interesantes. Está basado ​​en el silicio «H0» y cuenta físicamente con seis núcleos P «Golden Cove» (12 hilos) y ningún clúster de núcleos E, de alta eficiencia. Tiene 18 Mbytes de caché y trabajará a una frecuencia de 4,4 GHz. Junto al resto de la serie, te los presentaremos la semana que viene.