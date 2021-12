¿Es Radeon Super Resolution la respuesta de AMD a DLSS y XeSS?

Desde hace días circulan informaciones sobre la posible existencia de Radeon Super Resolution, una alternativa a FidelityFx Super Resolution (FSR) que podría ser la respuesta a AMD al DLSS de NVIDIA y al XeSS de Intel.

De momento no está claro qué es Radeon Super Resolution, más viendo que todas las gráficas comercializadas hasta ahora por AMD carecen de hardware dedicado para realizar supersampling o reescalado espacial, lo que arroja todavía más misterio al asunto. Sin embargo, ha quedado en evidencia que el gigante rojo se ha quedado atrás en su competencia con NVIDIA e Intel (y sí, hablamos de tecnologías de Intel para procesamiento de gráficos).

Es innegable que FSR tiene sus virtudes, destacando que es Open Source, que deja la puerta muy abierta a la multiplataforma y es aparentemente fácil de implementar, pero en su contra tiene la pobre calidad de imagen que ofrece comparado con el DLSS de NVIDIA, que consigue los resultados que obtiene gracias al uso de hardware dedicado.

Por su parte, Intel va a llegar la última, pero eso mismo le ha servido para jugar el rol de espectadora y ver qué hacían sus rivales. Gracias a eso, ha tomado la decisión de implementar hasta cierto punto todo lo que han hecho bien tanto DLSS como FSR, ya que XeSS funcionará por hardware si se encuentra los motores XMX de las gráficas de Intel y por software sobre las GPU de NVIDIA y AMD. Además, el gigante azul (con permiso de IBM) ha anunciado que XeSS será de código abierto (queda por ver hasta qué punto es verdad).

La extensa respuesta de Intel forzó la reacción de NVIDIA, que terminó desarrollando una tecnología de reescalado espacial llamada Image Scaling que ha sido publicada como Open Source y que puede funcionar en gráficas de la competencia y en modelos de GeForce que no son RTX, como por ejemplo los de la generación Pascal (GTX 1000). Esto podría dar una segunda vida a la GTX 1060, que media década después sigue siendo la GPU más usada por los usuarios de Steam y no parece que vaya dejar de serlo en los próximos meses, si bien 2022 podría ser el año de su derrocamiento viendo su constante pérdida de cuota.

Después de exponer el panorama, y a pesar de la existencia de más de 70 videojuegos que soportan FSR, queda en evidencia que AMD se ha quedado atrás en su competencia con NVIDIA e Intel y tiene que mover ficha si no quiere quedarse todavía más rezagada.

Sobre Radeon Super Resolution no hay muchos detalles, pero frente a FSR, tendría la ventaja de no requerir su implementación por parte de los desarrolladores. En consecuencia, los usuarios no tendrían que esperar para poder emplear esta tecnología una vez haya sido puesta a disposición.

FSR se encarga de dejar la interfaz de usuario y elementos como el HUD en su resolución nativa mientras aplica un algoritmo de ampliación/reescalado sobre los gráficos del juego en ejecución. Por su parte, Radeon Super Resolution se limitaría a aplicar un algoritmo de ampliación de manera indiscriminada sobre toda la salida de vídeo, eliminando así su implementación por parte del desarrollador en el juego o el software.

Es probable que en el CES 2022 sepamos más sobre Radeon Super Resolution, o mejor dicho, descubramos realmente qué es, pero viendo la información disponible, no parece que vaya a aportar nada de valor frente a FSR salvo que no necesita de ser implementada en el juego, lo que significa que la calidad de imagen obtenida sería inferior a la que se puede conseguir con XeSS apoyado en hardware y DLSS.