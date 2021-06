La tecnología AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) generó mucho revuelo por su enfoque multiplataforma, por carácter abierto y por su compatibilidad con una enorme cantidad de tarjetas gráficas, entre las que se encuentran todos los modelos de la serie GTX 10 de NVIDIA; las RX 470 y superiores, basadas en Polaris; las Radeon RX Vega y, como no, también las RX 5000 y RX 6000.

Lo cierto es que, al final, nos llevamos una sorpresa importante. A título personal, creía que la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution iba a ser algo más especializado (y exigente) en términos de hardware. Esto habría tenido un lado negativo, y es que su soporte podría haber sido muy limitado, pero también un lado positivo, y es que sus resultados en términos de calidad de imagen al reescalar también podrían haber sido mejores.

Todavía no hemos visto la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution en movimiento, solo en imágenes estáticas, y como os contamos en su momento la pérdida de calidad de imagen es muy grande incluso en el modo «calidad», lo que nos deja, obviamente, con muchas dudas. Con todo, no quiero aventurarme, prefiero esperar a ver cómo funciona la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution ejecutada en tiempo real, ya que esa será su verdadera prueba de fuego. ¿Qué por qué? Pues muy sencillo, porque en movimiento es cuando podemos ver si se producen fallos gráficos derivados del proceso de reescalado y de reconstrucción. Dado que AMD FSR no utiliza elementos temporales, es lo más probable.

AMD FidelityFX Super Resolution funcionará en las APUs Ryzen

Y lo hará tanto en los modelos de primera generación, la serie Ryzen 2000, como en los modelos posteriores. Es una buena noticia, y lo cierto es que es normal ya que estas APUs utilizan núcleos gráficos Vega desde la primera generación, así que no había motivo por el que no pudieran ser compatibles con AMD FidelityFX Super Resolution.

En este escenario, la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution me resulta mucho más interesante, y os voy a explicar por qué. Cuando ejecutamos un juego en una GPU integrada como la Radeon RX Vega 11, por ejemplo, presente en la APU Ryzen 5 2400G, el rendimiento en resoluciones 720p muy bueno, salvo contadas excepciones, y en algunos casos incluso notamos un rendimiento aceptable en 1080p (juegos menos exigentes o mejor optimizados).

Con la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution activada, podríamos partir de una resolución base muy reducida (540p, por ejemplo) y reescalar a 1080p activando la configuración de calidad gráfica alta o muy alta, y disfrutar de un buen rendimiento, al menos en teoría. Esto daría una segunda vida a muchos equipos, tanto portátiles como de sobremesa, que utilizan una APU y que no son capaces de mover de forma aceptable juegos actuales en resoluciones superiores a 720p.

¿Qué tarjetas gráficas van a ser compatibles con AMD FidelityFX Super Resolution?

Ya os lo he adelantado en el primer párrafo de este artículo, pero para despejar cualquier atisbo de duda quiero compartir con vosotros un listado completo con los modelos que ha nombrado AMD. En ese listado, también haré referencia a aquellos que no han sido confirmados de forma directa, pero que también deberían soportar sin problemas dicha tecnología.

Os recuerdo que la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution estará disponible a partir del 22 de junio de este mismo año.