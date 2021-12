AMD muestra que más de 70 juegos emplean FidelityFX Super Resolution

FidelityFX Super Resolution (FSR) ha recibido opiniones diversas. Algunos critican la pobre calidad de imagen que ofrece en comparación con el DLSS de NVIDIA, mientras que otros elogian e incluso se aprovechan de su naturaleza más abierta a la multiplataforma, cosa que deriva de su publicación como software libre. Más allá del debate, AMD ha publicado un vídeo en YouTube en el que ha expuesto la situación de FSR en el mercado de videojuegos.

Entrando en los detalles publicados por la propia AMD, FidelityFX Super Resolution ha sido o va a ser implementado en más de 70 juegos AAA. La compañía ha mostrado en cada título la tasa media de fotogramas por segundo obtenida junto a la gráfica, la resolución y lo más básico de la configuración gráfica. Algunos de los títulos mencionados, como Horizon: Zero Dawn, también soportan DLSS, y es que los negocios son negocios y a las desarrolladoras probablemente no les interesa atarse a ninguna tecnología.



De lo publicado por AMD se pueden extraer dos listas, una que contiene los juegos que ya han implementado FSR y otra con los títulos que lo harán en un futuro. Los juegos (o al menos muchos de ellos) en los que ya se puede usar FidelityFX Super Resolution son los siguientes:

22nd Century Racing Games

Amid Evil

Anno 1800

Arcadegeddon

Assetto Corsa Competizione

Back 4 Blood

Baldurs Gate III

Black Desert

Call of Duty Vanguard

Century: Age of Ashes

Chernobyl Lite

DeathLoop

DOTA 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Enlisted

Evil Genius 2: World Domination

F1 2021

Far Cry 6

Farming Simulator 22

GAMEDEC

Ghostrunner

Godfall

Grounded

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Icarus

KEO

Kingshunt

Builders Journey

Marvel’s Avengers

The Medium

MYST

NECROMUNDA: Hired Gun

The Rift Breaker

Second Extinction

Terminator Resistance

Undying

Resident Evil Village

War Mongrels

WARHAMMER Vermentide

World of Warcraft: Shadowlands

World of Warships

World War Z: Aftermath

Mientras que estos 24 títulos tienen planes para implementar FSR en el futuro (hay juegos que ya han sido lanzados al mercado):

Astergos

Vampire Masquerade: Blood Hunt

Do Something

Edge of The Abyss

Escape From Tarkov

Evil V Evil

Forspoken

God of War

Hellish Quart

Hitman III

Hot Wheels Unleashed

Iron Conflict

Karma

Myth of Empires

No Man’s Sky

Raji

Stray Blade

Super People

The Elders Scroll Online

Warface

Workshop Simulator

X4: Foundations

Como vemos, la versión de God of War para PC ha obtenido una media de 57 fotogramas por segundo ejecutándolo a 4K y en calidad ultra con una RX 6800 XT. Si ese dato es cierto, con una 6900 XT debería de poderse superar la tasa de 60 imágenes por segundo, aunque posiblemente no por mucho y siempre que se habilite FSR. Viendo que Horizon: Zero Dawn es otro juego procedente de Sony para PlayStation, es posible que también veamos DLSS implementado en God of War, lo que abriría la puerta a la realización de comparativas.

¿Tiene FidelityFX Super Resolution los días contados?

A día de hoy las comparativas se centran en DLSS y FSR, a pesar de que son dos tecnologías con enfoques muy diferentes. La primera realiza supersampling, es privativa y está enfocada en las gráficas de NVIDIA, mientras que la segunda realiza un escalado espacial, es Open Source y, si bien tiene su origen en AMD, es capaz de funcionar en las GPU de la competencia.

Pero en el horizonte asoma el XeSS de Intel, que promete, al menos hasta cierto punto, aunar buena parte de las cosas que han hecho bien tanto NVIDIA como AMD. XeSS trabajará por hardware al detectar los motores XMX del hardware de Intel Arc Alchemist y por software mediante DP4a en las gráficas de NVIDIA y AMD. Además, será de código abierto según ha declarado la propia compañía y no requeriría de entrenamiento en los juegos, cosas que en teoría deberían de facilitar enormemente su adopción.

Por último, y a pesar de ciertos cambios de tendencias, 1080p sigue siendo con gran diferencia la resolución reina. De hecho, según la encuesta de Steam de noviembre de 2021 es empleada por dos tercios de los usuarios y es la única resolución que supera el 10% de cuota, aunque 1440p podría superar esa barrera durante el transcurso del año que viene. Viendo la crisis por el aumento de los precios de las gráficas dedicadas, Intel podría tener una oportunidad para ganar terreno mediante el uso de XeSS sobre las gráficas integradas de sus procesadores.